Маск кўзи ожиз инсонларга кўриш имконини берувчи қурилмани тақдим этди

·55·Техно
Маск кўзи ожиз инсонларга кўриш имконини берувчи қурилмани тақдим этди

Илон Маск асос солган Neuralink компанияси кўриш қобилиятини йўқотган ёки туғма равишда кўрмайдиган инсонларга ёрдам беришга мўлжалланган Blindsight қурилмасини ишлаб чиқди. Маскнинг маълум қилишича, қурилма техник жиҳатдан тайёр, энди уни инсонларда синаш учун тегишли идоралардан рухсат олиш керак. Бу ҳақда у 30 октябрь куни Х саҳифасида ёзди.

Blindsight махсус камера орқали олинган тасвирларни бевосита миянинг кўриш учун масъул қисми — кўриш пўстлоғига узатишга мўлжалланган. Бунда қурилма шикастланган кўзлар ва кўрув нервларини четлаб ўтиб, мияга визуал ахборот етказади.

АҚШ Озиқ-овқат ва дори воситалари сифатини назорат қилиш бошқармаси (FDA) 2024 йил сентябрида ушбу қурилмага “Breakthrough Device” мақомини берган. Бу мақом технологияни текшириш ва рухсат олиш жараёнини тезлаштиришга хизмат қилади, аммо унинг хавфсизлиги ва самарадорлиги тасдиқланганини англатмайди.

Ҳозирча қурилма инсонларда синалмаган. Neuralink ҳайвонларда тажрибалар ўтказганини, жумладан, 2025 йил ўрталарида маймунлардан бири имплант билан уч йилдан бери яшаётганини билдирган.

Маск компаниянинг Telepathy технологиясини ҳам эслатди. У фалаж инсонларга мия сигналлари орқали компьютерни бошқариш имконини беради. Келажакда эса мия сигналларини қўл-оёқларга узатиб, ҳаракатланиш қобилиятини йўқотган беморларга ёрдам бериш режалаштирилган.

NeuralinkИлон МаскBlindsightFDA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соч тўкилишига қарши янги таблетка: синовлар қандай натижа берди?Соч тўкилишига қарши янги таблетка: синовлар қандай натижа берди?22 октябр 15:00«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди5 октябр 09:58Илон Маск 4 фарзандининг онаси билан ажрашдиИлон Маск 4 фарзандининг онаси билан ажрашди3 октябр 21:51Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқNeuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқ1 июл 12:26Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиElon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчи2 июл 13:28Elon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирдиElon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирди30 июн 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?