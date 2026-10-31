Маск кўзи ожиз инсонларга кўриш имконини берувчи қурилмани тақдим этди
Илон Маск асос солган Neuralink компанияси кўриш қобилиятини йўқотган ёки туғма равишда кўрмайдиган инсонларга ёрдам беришга мўлжалланган Blindsight қурилмасини ишлаб чиқди. Маскнинг маълум қилишича, қурилма техник жиҳатдан тайёр, энди уни инсонларда синаш учун тегишли идоралардан рухсат олиш керак. Бу ҳақда у 30 октябрь куни Х саҳифасида ёзди.
Blindsight махсус камера орқали олинган тасвирларни бевосита миянинг кўриш учун масъул қисми — кўриш пўстлоғига узатишга мўлжалланган. Бунда қурилма шикастланган кўзлар ва кўрув нервларини четлаб ўтиб, мияга визуал ахборот етказади.
АҚШ Озиқ-овқат ва дори воситалари сифатини назорат қилиш бошқармаси (FDA) 2024 йил сентябрида ушбу қурилмага “Breakthrough Device” мақомини берган. Бу мақом технологияни текшириш ва рухсат олиш жараёнини тезлаштиришга хизмат қилади, аммо унинг хавфсизлиги ва самарадорлиги тасдиқланганини англатмайди.
Ҳозирча қурилма инсонларда синалмаган. Neuralink ҳайвонларда тажрибалар ўтказганини, жумладан, 2025 йил ўрталарида маймунлардан бири имплант билан уч йилдан бери яшаётганини билдирган.
Маск компаниянинг Telepathy технологиясини ҳам эслатди. У фалаж инсонларга мия сигналлари орқали компьютерни бошқариш имконини беради. Келажакда эса мия сигналларини қўл-оёқларга узатиб, ҳаракатланиш қобилиятини йўқотган беморларга ёрдам бериш режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…