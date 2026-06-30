Elon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирди

·0·Техно
Elon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирди

Миллиардер Elon Musk ўзининг Neuralink стартапи орқали инсон мияси ва компьютер ўртасидаги алоқа тезлигини тубдан оширишни мақсад қилган. Унинг фикрича, ҳозирги кунда инсоният ва сунъий интеллект (СИ) ўртасидаги ахборот алмашинуви жуда паст даражада бўлиб, бу келажакда инсоннинг когнитив имкониятларини чеклаб қўйиши мумкин. Neuralink технологияси айнан шу тўсиқни бартараф этишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мускнинг таъкидлашича, инсон ахборотни қабул қилишда (визуал маълумотлар орқали) жуда юқори тезликка эга, бироқ маълумот узатишда — масалан, нутқ ёки матн териш орқали — бу кўрсаткич ниҳоятда паст. Ixbt.com нашри хабарига кўра, тадбиркор ушбу номутаносибликни бартараф этиш учун мия ва компьютер интерфейсини тўғридан-тўғри боғлаш зарурлигини уқтирмоқда. Бу орқали инсон ўз фикрларини сониялар ичида рақамли қурилмаларга узатиш имконига эга бўлади.

Ахборот алмашинуви тезлиги ва Grok лойиҳаси

Elon Musk ўзининг Grok каби СИ лойиҳалари билан ишлаш жараёнида инсон ва машина ўртасидаги мулоқот секинлигини яққол сезганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Neuralink инсоннинг самарали когнитив қобилиятларини сезиларли даражада оширади. Бу эса инсон мияси ва СИ ўртасида узвий симбиоз, яни ўзаро манфаатли ҳамкорликни шакллантиришга ёрдам беради.

Ҳозирги вақтда инсоннинг чиқиш сигнали (оутпут) ўтказувчанлиги визуал кириш сигналидан (инпут) бир неча баробар ортда қолмоқда. Neuralink чиплари мия сигналларини ўқиб, уларни ташқи қурилмалар — смартфонлар ёки компьютерлар учун тушунарли бўлган буйруқларга айлантиради. Бу технология нафақат соғлом инсонлар, балки фалажликка учраган шахслар учун ҳам янги имкониятлар эшигини очади.

Келажакдаги режалар ва инсонлараро алоқа

Neuralink жамоаси ўз олдига улкан мақсадларни қўйган. Elon Musk аввалроқ мазкур технология ёрдамида нафақат компьютерларни бошқариш, балки 2026-йилга бориб инсонлар ўртасида фикр алмашиш тизимини йўлга қўйишни режалаштираётганини маълум қилган эди. Бу мулоқотнинг бутунлай янги даражасини англатади.

Ушбу технологиянинг ривожланиши инсоният учун келажакда кутилаётган хавфларни камайтириши ва сунъий интеллект билан рақобатда инсоннинг устунлигини сақлаб қолишига хизмат қилиши кутилмоқда. Мускнинг фикрича, инсон ва СИ симбиози инсоният цивилизацияси учун энг ижобий натижаларни таъминловчи ягона йўлдир.

Neuralink ҳозирда ўз чипларини клиник синовлардан ўтказишни давом эттирмоқда. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, у нафақат технологик оламда, балки тиббиёт ва кундалик мулоқот усулларида ҳам инқилоб ясаши шубҳасиз.

Elon MuskNeuralinkСунъий IntelлектТехнологияМия Чиплари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Протон Лумо 2.0: Махфийликка йўналтирилган сунъий интеллект янада кучайдиПротон Лумо 2.0: Махфийликка йўналтирилган сунъий интеллект янада кучайдиБугун, 19:25Wildberries қимматбаҳо смартфонлар учун ИМEИ-текширув тизимини жорий этмоқдаWildberries қимматбаҳо смартфонлар учун ИМEИ-текширув тизимини жорий этмоқдаБугун, 18:59Хитойда «сунъий Қуёш» учун улкан магнитлар синовдан ўтказилдиХитойда «сунъий Қуёш» учун улкан магнитлар синовдан ўтказилдиБугун, 18:20OnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиOnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиБугун, 17:51Gmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиGmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиБугун, 17:21Xiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиXiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди