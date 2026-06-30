Elon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирди
Миллиардер Elon Musk ўзининг Neuralink стартапи орқали инсон мияси ва компьютер ўртасидаги алоқа тезлигини тубдан оширишни мақсад қилган. Унинг фикрича, ҳозирги кунда инсоният ва сунъий интеллект (СИ) ўртасидаги ахборот алмашинуви жуда паст даражада бўлиб, бу келажакда инсоннинг когнитив имкониятларини чеклаб қўйиши мумкин. Neuralink технологияси айнан шу тўсиқни бартараф этишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мускнинг таъкидлашича, инсон ахборотни қабул қилишда (визуал маълумотлар орқали) жуда юқори тезликка эга, бироқ маълумот узатишда — масалан, нутқ ёки матн териш орқали — бу кўрсаткич ниҳоятда паст. Ixbt.com нашри хабарига кўра, тадбиркор ушбу номутаносибликни бартараф этиш учун мия ва компьютер интерфейсини тўғридан-тўғри боғлаш зарурлигини уқтирмоқда. Бу орқали инсон ўз фикрларини сониялар ичида рақамли қурилмаларга узатиш имконига эга бўлади.
Ахборот алмашинуви тезлиги ва Grok лойиҳасиElon Musk ўзининг Grok каби СИ лойиҳалари билан ишлаш жараёнида инсон ва машина ўртасидаги мулоқот секинлигини яққол сезганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Neuralink инсоннинг самарали когнитив қобилиятларини сезиларли даражада оширади. Бу эса инсон мияси ва СИ ўртасида узвий симбиоз, яни ўзаро манфаатли ҳамкорликни шакллантиришга ёрдам беради.
Ҳозирги вақтда инсоннинг чиқиш сигнали (оутпут) ўтказувчанлиги визуал кириш сигналидан (инпут) бир неча баробар ортда қолмоқда. Neuralink чиплари мия сигналларини ўқиб, уларни ташқи қурилмалар — смартфонлар ёки компьютерлар учун тушунарли бўлган буйруқларга айлантиради. Бу технология нафақат соғлом инсонлар, балки фалажликка учраган шахслар учун ҳам янги имкониятлар эшигини очади.
Келажакдаги режалар ва инсонлараро алоқаNeuralink жамоаси ўз олдига улкан мақсадларни қўйган. Elon Musk аввалроқ мазкур технология ёрдамида нафақат компьютерларни бошқариш, балки 2026-йилга бориб инсонлар ўртасида фикр алмашиш тизимини йўлга қўйишни режалаштираётганини маълум қилган эди. Бу мулоқотнинг бутунлай янги даражасини англатади.
Ушбу технологиянинг ривожланиши инсоният учун келажакда кутилаётган хавфларни камайтириши ва сунъий интеллект билан рақобатда инсоннинг устунлигини сақлаб қолишига хизмат қилиши кутилмоқда. Мускнинг фикрича, инсон ва СИ симбиози инсоният цивилизацияси учун энг ижобий натижаларни таъминловчи ягона йўлдир.
Neuralink ҳозирда ўз чипларини клиник синовлардан ўтказишни давом эттирмоқда. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, у нафақат технологик оламда, балки тиббиёт ва кундалик мулоқот усулларида ҳам инқилоб ясаши шубҳасиз.
…