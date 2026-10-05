Америкаликлар камроқ овқатланмоқда: "оздирувчи дорилар" ресторан бизнесига таъсир қилмоқда

·46·Дунё
Америкаликлар камроқ овқатланмоқда: "оздирувчи дорилар" ресторан бизнесига таъсир қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШда 30 миллионга яқин катталар Веговй, Оземпик ва Зепбоунд каби оздирувчи дорилардан фойдаланиши натижасида ресторан бизнеси ўзгаришларга юз тутмоқда.
  • Бу дорилар иштаҳани пасайтириб, истеъмолчиларнинг камроқ овқатланишига олиб келмоқда, бу эса ресторанларда кичикроқ порсиялар ва камроқ калорияли таомларга бўлган талабни оширмоқда.

АҚШда озиш учун қўлланиладиган GLP-1 препаратларининг оммалашиши ресторан бизнесига ҳам таъсир кўрсата бошлади. The New York Times маълумотига кўра, мамлакатда катта ёшли аҳолининг қарийб 11 фоизи, яъни 30 миллионга яқин киши Wegovy, Ozempic ва Zepbound каби дорилардан фойдаланмоқда.

Бундай препаратлар иштаҳани пасайтириши ва инсоннинг камроқ овқат истеъмол қилишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли айрим одамлар ресторанларга аввалгидан камроқ бормоқда, борганида эса кичикроқ порция буюртма қилмоқда ёки таомнинг бир қисмини қолдириб кетмоқда.

Атлантадаги Twisted Soul Cookhouse & Pours ресторани эгаси Дебора ВанТрис мижозлар идишда овқатнинг ярмини қолдириб кетаётгани кўпайганини айтган. Ресторан ходимлари бунга сабабни сўраганида, айрим мижозлар бу ҳолатни озиш учун қилаётган «уколлар» билан боғлашган.

Бу ўзгаришлар ресторанларни менюларини қайта кўриб чиқишга ундамоқда. Кичикроқ порциялар, оқсилга бой таомлар ва калорияси нисбатан кам вариантларга талаб ортиб бормоқда.

Масалан, айрим ресторанлар катта порция ўрнига кичикроқ миқдордаги гўштни сабзавот ёки денгиз маҳсулотлари билан бирга таклиф қилиш вариантларини кўриб чиқмоқда. Баъзи йирик тармоқлар эса GLP-1 препаратларини қабул қилувчилар учун мослаштирилган менюларни синовдан ўтказмоқда.

Шу билан бирга, ресторанлар учун янги муаммо ҳам пайдо бўлмоқда: порцияни кичрайтириш билан бирга нархни қандай белгилаш масаласи. Чунки маҳсулот миқдори камайгани билан ижара, ходимлар маоши ва бошқа харажатлар ўзгармаслиги мумкин.

Мутахассислар фикрича, GLP-1 препаратларидан фойдаланувчилар сони ортиб бориши билан ресторанлар ҳам истеъмолчиларнинг янги овқатланиш одатларига мослашишига тўғри келади.

GLP-1ВеговиОземпикТвистед Соу Кукхаус & Пурс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаЛапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокда13 сентябр 10:34Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиҲиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланади2 сентябр 22:24Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин 22 июл 15:29Британияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирландиБританияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирланди10 июл 01:33Улкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиУлкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлди4 август 16:31Киевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиКиевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлди3 июл 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота