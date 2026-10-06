"Қизимдан хавотир оладиган бўлиб қолдим" — Шаҳзода Муҳаммедова охирги бўлаётган воқеалар ҳақида фикр билдирди

·28·Маданият
"Қизимдан хавотир оладиган бўлиб қолдим" — Шаҳзода Муҳаммедова охирги бўлаётган воқеалар ҳақида фикр билдирди

Актриса Шаҳзода Муҳаммедова сўнгги кунларда болалар хавфсизлиги билан боғлиқ воқеалар ортидан фарзанди учун хавотири кучайганини маълум қилди. У интервью давомида қизи билан боғлиқ эҳтиёт чораларига ҳам тўхталди.

Актрисанинг айтишича, у қизини кўчага ортиқча олиб чиқмасликка ҳаракат қилмоқда. Агар бирор сабаб билан фарзандини ўзи билан олиб кета олмаса, уни оила аъзолари ёки ишончли ёрдамчиларига топширади.

Шаҳзода Муҳаммедова фарзанд тарбиясида ота-онанинг назорати муҳимлигини таъкидлади. У, айниқса, болани мактаб, боғча ёки бошқа муассасага беришда танловга жиддий ёндашиш кераклигини айтди.

"Фарзандларимизни Аллоҳнинг ўзи асрасин. Барибир назоратни қўлдан бермаслик керак", дея фикр билдирди актриса. У боғча тарбияланувчисига нисбатан зўравонлик содир этилгани ҳақидаги хабарни эшитиб, руҳий жиҳатдан оғир кечинмаларни бошдан ўтказганини ҳам айтди. Муҳаммедова бундай вазиятларда нафақат бевосита айбдорлар, балки назорат ва масъулият масаласига ҳам эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлади.

Шаҳзода Муҳаммедоваболалар хавфсизлигибоғча тарбиясибоғчада зўравонлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)Кеча 21:37Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаНамангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибида28 сентябр 08:10АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортди7 август 16:58Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқини22 июл 01:54Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБолалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқда17 июл 21:20Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)Шоҳида Узоқова Шаҳзода Муҳаммедовани келин қилмоқчи бўлганми? (видео)Бугун 02:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)