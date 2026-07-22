Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқини

·0·Техно
Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқини

Сўнгги ойларда дунёнинг кўплаб ривожланган мамлакатлари вояга етмаган болалар ва ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини чеклаш бўйича қатъий чоралар кўришни бошлади. Ушбу ташаббуслар ёш авлодни кибербуллинг, рақамли қарамлик, руҳий саломатлик муаммолари ва интернетдаги турли хавф-хатарлардан ҳимоя қилиш мақсадида илгари сурилмоқда. Австралия бу борада кашфиётчи бўлиб, дунёда биринчи бўлиб тегишли қонунни қабул қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Австралия ҳукумати 2025-йил охиридан бошлаб 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни расман тақиқлади. Мазкур чеклов Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Х, YouTube, Reddit, Twitch ва Кикк каби платформаларни қамраб олади. Шуниси эътиборлики, WhatsApp ва YouTube Кидс хизматлари ушбу рўйхатга киритилмаган. Қонун талабларини бузган технологик компаниялар 34,4 миллион АҚШ долларигача жаримага тортилиши мумкин.

Европа ва Шимолий Америка давлатларининг режалари

Франция ҳам яқинда шунга ўхшаш чораларни эълон қилиб, ижтимоий тармоқлар борасидаги назоратни кучайтираётган давлатлар сафига қўшилди. Австрия ҳукумати эса жорий йилнинг март ойи охирида 14 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш ниятида эканини билдирди. Ҳозирда ушбу қонун лойиҳаси устида иш олиб борилмоқда ва июн ойига қадар якунланиши кутилмоқда.

Канада ҳукумати июн ойи бошида рақамли хавфсизлик тўғрисидаги қонун лойиҳасини тақдим этди. Унга кўра, 16 ёшдан кичик бўлганлар учун ижтимоий тармоқлар ёпилиши мумкин. Бироқ, агар технологик гигантлар ёш фойдаланувчиларни ҳимоя қилиш бўйича самарали ички сиёсатга эга эканлигини исботлай олса, ушбу тақиқдан мустасно бўлиши мумкин. Дания ҳам бу борада ортда қолмаяпти: мамлакат парламенти 15 ёшгача бўлган болалар учун платформаларни чеклашни қўллаб-қувватламоқда.

Ижтимоий тармоқлар фойдаланувчиларнинг ёшини аниқлашда шунчаки сўровнома билан чекланиб қолмаслиги керак. Австралия ва бошқа давлатлар платформалардан бир неча босқичли текшириш усулларини жорий этишни талаб қилмоқда. Бу эса ўз навбатида шахсий маълумотлар дахлсизлиги ва ҳукуматнинг рақамли ҳаётга ҳаддан ташқари аралашуви борасида баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Танқидлар ва кутилаётган натижалар

Амнестй Теч каби ташкилотлар ва айрим экспертлар бундай тақиқларнинг самарасиз эканлигини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, чекловлар ёш авлоднинг реал ҳаёт тарзи ва замонавий технологияларга бўлган эҳтиёжини инобатга олмайди. Шунга қарамай, кўплаб давлатлар болаларнинг руҳий саломатлигини биринчи ўринга қўйган ҳолда қонунчиликни қатъийлаштиришда давом этмоқда.

  • Австралия: 16 ёшгача тақиқ (жарималар билан);
  • Австрия: 14 ёшгача чеклов;
  • Канада: 16 ёшгача рақамли хавфсизлик қонуни;
  • Дания: 15 ёшгача фойдаланишни чеклаш.
Ўзбекистонда ҳам ёшларнинг ижтимоий тармоқлардаги хавфсизлиги масаласи тез-тез муҳокама қилинади. Гарчи ҳозирча мамлакатимизда бундай кескин тақиқлар жорий этилмаган бўлса-да, жаҳон тажрибаси келажакда маҳаллий қонунчиликка ҳам таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.

Ижтимоий ТармоқларБолалар ХавфсизлигиАвстралияТехнологияҚонунчилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаАвиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаБугун, 01:56OpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:55NASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошадиNASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошадиБугун, 01:30Сила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилдиСила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:22Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди