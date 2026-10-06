АҚШда 5,2 граммлик икки бошли тошбақа туғилди

·26·Дунё
АҚШда 5,2 граммлик икки бошли тошбақа туғилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Массачусец штатида 5,2 граммлик икки бошли тошбақа боласи туғилди.
  • Ушбу ноёб жонзот Кейп ёввойи табиат маркази мутахассисларига топширилди ва улар унинг ҳолатини диққат билан кузатмоқда.
  • Мутахассисларнинг таъкидлашича, улар сўнгги беш йил ичида бундай ҳолатга икки марта дуч келган.

АҚШнинг Массачусетс штатида икки бошли бўртиқ тошбақа боласи дунёга келди. Ғайриоддий жонзотнинг топилиши мутахассислар эътиборини ҳам жалб қилди.

Вазни бор-йўғи 5,2 грамм бўлган ноёб тошбақа Уэллфлитдаги қўриқланадиган табиий ҳудуддан топилган. Кейинчалик у ердан Барнстейбл шаҳрида жойлашган Кейп ёввойи табиат маркази мутахассисларига топширилган.

Марказ ходимлари жажжи ва ғайриоддий парваришланувчини қабул қилиб олгач, унинг ҳолатини диққат билан кузата бошлаган. Кейинчалик мутахассислар ноёб тошбақанинг илк тасвирларини ижтимоий тармоқларда омма эътиборига ҳавола қилди.

“Ветеринарларимиз унинг икки боши ва танаси қандай фаолият юритишини яхшироқ ўрганиш учун жажжи тошбақани синчковлик билан кузатиб боришади”, — дея маълум қилди марказ вакиллари.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ғайриоддий ҳолат улар учун мутлақо янги эмас. Улар сўнгги беш йил давомида икки бошли тошбақалар билан боғлиқ шунга ўхшаш ҳолатга атиги икки марта дуч келишган.

Марказ ходимлари бундай ҳолатлар ноодатий кўринишига қарамай, ҳайвонлар ҳақида муҳим маълумотларни ўрганиш имконини беришини қайд этди.

“Гарчи биз бу ғайритабиий аномалияга аввал ҳам дуч келган бўлсак-да, ҳар бир шундай ҳолат бу ажойиб ҳайвонларнинг анатомияси ва физиологияси ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлишимизга имкон яратади”, — дея таъкидлади марказдагилар.

Айни пайтда мутахассислар икки бошли тошбақанинг ҳолатини мунтазам равишда назорат қилмоқда. Жамоа унинг иштаҳаси, ўсиш суръати ва ўзини тутишини алоҳида эътибор билан кузатиб бормоқда.

“Ҳозирда жамоамиз ушбу болакайнинг иштаҳаси, ўсиши ва ўзини тутишини диққат билан кузатмоқда”, — дея қўшимча қилди марказ вакиллари.

Мутахассислар учун энг қизиқ жиҳатлардан бири эса тошбақанинг икки боши ва ягона танаси қандай уйғунликда фаолият юритишини кузатиш ҳисобланади. Бу жараён жонзотнинг анатомик ва физиологик хусусиятларини чуқурроқ ўрганишга ёрдам бериши мумкин.

Икки бошли тошбақаКейп ёввойи табиат марказиУэллфлитМассачусетс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда икки бошли тошбақа туғилдиАҚШда икки бошли тошбақа туғилди23 сентябр 15:07АҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганАҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланган15 август 23:53Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлди13 август 11:34Олимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиОлимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлди5 август 13:59АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТ бўйича айбланмоқдаАҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи ўлим билан якунланган ЙТ бўйича айбланмоқда10 июл 17:03Норвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраландиНорвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраланди27 июн 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота