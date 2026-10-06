Тиббиётда инқилоб: 2026 йилги Нобель мукофоти оптогенетика соҳаси асосчиларига берилди

·7·Дунё
Тиббиётда инқилоб: 2026 йилги Нобель мукофоти оптогенетика соҳаси асосчиларига берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йилги физиология ва тиббиёт бўйича Нобел мукофоти Карл Дайссерот, Петер Ҳегеманн ва Георг Нагелга нейробиология ва тиббиётда инқилоб яратган «ёруғлик ёрдамида бошқариладиган ион каналлари ва оптогенетика соҳасидаги кашфиётлари учун» берилди.
  • Ушбу технология мия ва асаб тизими касалликларини, жумладан Паркинсон, Алсгеймер, тутқаноқ, депрессия ва кўрликни даволашда янги имкониятлар очди.

Швеция пойтахти Стокгольмда анъанавий Нобель ҳафталиги бошланди. Нобель қўмитасининг расмий сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, 2026 йилги физиология ва тиббиёт бўйича Нобель мукофоти халқаро олимлар гуруҳига — Карл Дайссерот, Петер Ҳегеманн ҳамда Георг Нагельга топширилди.

Дунё илм-фанининг бош мукофоти олимларга нейробиология ва тиббиётда туб бурилиш ясаган «ёруғлик ёрдамида бошқариладиган ион каналлари ва оптогенетика соҳасидаги кашфиётлари учун» берилди.

Оптогенетика нима ва у инсониятга нима беради?

Олимлар ихтиро қилган ва ривожлантирган технология тиббиётда мия ҳамда асаб тизими касалликларини даволашда янги даврни очиб берди:

  • Ёруғлик билан бошқарилувчи ҳужайралар: Тадқиқотчилар ёруғлик таъсирида фаоллашадиган махсус оқсиллар ва ион каналларини аниқлаб, уларни асаб ҳужайралари (нейронлар)га киритиш механизмини ишлаб чиқди;

  • Нейронларни аниқ нишонга олиш: Оптогенетика усули ёрдамида олимлар тирик организмда миянинг алоҳида нейронларини аниқ лазер ёки ёруғлик нури билан фаоллаштириш ёки ўчириш имкониятига эга бўлди;

  • Оғир касалликларга даво: Бу кашфиёт Паркинсон, Альцгеймер хасталиклари, тутқаноқ (эпилепсия), депрессия ва кўриш қобилиятининг йўқолиши каби оғир неврологик муаммоларни тушуниш ҳамда уларни самарали даволашда улкан амалий пойдевор яратди.

Мукофот фонди янгиланди: 12 миллион швед кронаси

2026 йилда Нобель жамғармаси мукофотнинг молиявий ҳажми оширилганини маълум қилди:

  • Рекорд сумма: Барча йўналишлар (физиология ва тиббиёт, физика, кимё, адабиёт ҳамда тинчлик мукофоти) бўйича мукофот қиймати 12 миллион швед кронасини (тахминан 1,2 миллион АҚШ доллари) ташкил этмоқда;

  • Сўнгги йиллардаги динамика: Жамғарма сўнгги беш йилда мукофот миқдорини икки марта қайта кўриб чиқди. 2021 ва 2022 йилларда у 10 миллион крон бўлган бўлса, 2023 йилда 11 миллион кронгача кўтарилган ва 2024–2025 йилларда ҳам шу даражада сақланиб келган эди.

50 йиллик сир: Бошқа даъвогарлар ким эди?

Нобель фондининг қатъий низомига кўра, жорий йилда тиббиёт йўналиши бўйича номзоди илгари сурилган бошқа олимларнинг исм-шарифлари, баҳолаш қайдномалари ва овоз бериш натижалари тўлиқ махфийлаштирилган.

Ушбу тарихий ҳужжатлар орадан роппа-роса ярим аср ўтгач — 2076 йилдагина оммага очиқланади. Айни пайтда эса жаҳон илмий ҳамжамияти мия сирларини очишга йўл кўрсатган уч нафар тадқиқотчининг тарихий ғалабасини олқишламоқда.

Нобель мукофоти 2026ОптогенетикаКарл ДайссеротПетер Ҳегеманн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалдиМиллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалди19 сентябр 08:05СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиСИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урди12 сентябр 16:09Хитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиХитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгаллади14 сентябр 21:15Хитой Meta ва Manus ўртасидаги миллиард долларлик келишувни тақиқладиХитой Meta ва Manus ўртасидаги миллиард долларлик келишувни тақиқлади28 апрел 08:552026 йилги Нобел тинчлик мукофоти: Трамп яна даъвогарлар рўйхатида...2026 йилги Нобел тинчлик мукофоти: Трамп яна даъвогарлар рўйхатида...1 май 00:00Ҳокимият — залворли юк: Путин номзодларга муҳим ўгит бердиҲокимият — залворли юк: Путин номзодларга муҳим ўгит берди28 апрел 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота