2026 йилги иқтисодиёт бўйича Нобель мукофоти соҳиблари эълон қилинди

·35·Дунё
2026 йилги иқтисодиёт бўйича Нобель мукофоти соҳиблари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йилги иқтисодиёт бўйича Нобел мукофоти америкалик иқтисодчилар Роберт Э. Холл ва Майкл Вудфордга «Макроиқтисодий барқарорлашувнинг микроиқтисодий асосларини ишлаб чиққанликлари учун» топширилди.
  • Уларнинг тадқиқотлари истеъмолчилар ва бизнес қарорларининг инфляция, бозор ўзгаришлари ва молиявий барқарорликка таъсирини иқтисодий моделлар билан асослаб берди.

Швеция Қироллик фанлар академиясининг Нобель қўмитаси 2026 йилги Альфред Нобель хотирасига бағишланган иқтисодиёт фанлари бўйича нуфузли мукофот лауреатлари номини расман эълон қилди. Жаҳоннинг энг олий илмий соврини ҳамда 1,2 миллион АҚШ доллари миқдоридаги мукофот пули икки нафар атоқли америкалик иқтисодчи — Роберт Э. Холл (Robert E. Hall) ва Майкл Вудфорд (Michael Woodford) ўртасида тенг тақсимланади.

Ушбу қарор Нобель қўмитасининг расмий саҳифасида ўз тасдиғини топди.

Мукофот қайси илмий ютуқ учун берилди?

Олимлар иқтисодий назариянинг икки муҳим қутби — кичик иқтисодий субъектлар ва умумий давлат иқтисодиёти ўртасидаги алоқани мустаҳкамлаганликлари учун тақдирландилар:

  • Расмий таъриф: Юксак мукофот олимларга «Макроиқтисодий барқарорлашувнинг микроиқтисодий асосларини ишлаб чиққанликлари учун» («for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation») топширилди;

  • Илмий кашфиётнинг моҳияти: Холл ва Вудфорднинг тадқиқотлари истеъмолчилар ва бизнеснинг қарорлари бутун бошли давлат даражасидаги инфляция, бозор ўзгаришлари ва молиявий барқарорликка қандай таъсир кўрсатишини аниқ иқтисодий моделлар асосида асослаб берди.

2026 йилги иқтисодиёт бўйича Нобель мукофоти соҳиблари эълон қилинди

Амалий аҳамият ва халқаро эътироф

Иқтисодиёт йўналишидаги мукофот анъанавий Нобель ҳафталигининг якуний нуқтаси ҳисобланади:

  • Мукофот жамғармаси: 1,2 миллион долларлик умумий пул мукофоти америкалик икки тадқиқотчи ўртасида тенг улушларда бўлинади;

  • Марказий банклар учун қўлланма: Олимлар томонидан ишлаб чиқилган назарий механизмлар бугунги кунда дунёнинг етакчи молия регуляторлари ва марказий банклари томонидан инқирозларга қарши курашиш ҳамда фоиз ставкалари сиёсатини тўғри белгилашда фаол қўлланилмоқда.

Нобель қўмитасининг ушбу танлови глобал макроиқтисодий қарорлар қабул қилишда микроиқтисодий омиллар ва реал бозор иштирокчилари хулқ-атворини чуқур ҳисобга олиш нақадар муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Нобель мукофотиРоберт Э. ХоллМайкл ВудфордИқтисодиёт бўйича Нобель мукофоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиббиётда инқилоб: 2026 йилги Нобель мукофоти оптогенетика соҳаси асосчиларига берилдиТиббиётда инқилоб: 2026 йилги Нобель мукофоти оптогенетика соҳаси асосчиларига берилди6 октябр 08:26Химия бўйича 2026 йилги Нобель мукофоти соҳиблари эълон қилиндиХимия бўйича 2026 йилги Нобель мукофоти соҳиблари эълон қилинди7 октябр 21:379 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:22Энн Карсон адабиёт бўйича Нобель мукофотига сазовор бўлдиЭнн Карсон адабиёт бўйича Нобель мукофотига сазовор бўлди8 октябр 17:03Людовик XIII давридан қолган мерос кул бўлди»: Парижда тарихий бозор тўлиқ ёниб кетдиЛюдовик XIII давридан қолган мерос кул бўлди»: Парижда тарихий бозор тўлиқ ёниб кетдиБугун 23:19Рим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинадиРим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинадиБугун 23:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди