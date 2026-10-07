Химия бўйича 2026 йилги Нобель мукофоти соҳиблари эълон қилинди

·0·Дунё
Химия бўйича 2026 йилги Нобель мукофоти соҳиблари эълон қилинди

Швеция Қироллик фанлар академиясининг Нобель қўмитаси 2026 йилги кимё йўналиши бўйича нуфузли мукофот совриндорлари номини расман эълон қилди. Қўмитанинг расмий баёнотига мувофиқ, жорий йилда олий илмий мукофотга франциялик таниқли олим Анри Б. Каган (Henri B. Kagan) ҳамда япониялик кимёгар Кэнсо Соаи (Kenso Soai) муносиб кўрилди.

Тадқиқотчилар органик кимё соҳасида инқилобий ўзгаришларга сабаб бўлган фундаментал янгиликлари билан жаҳон илм-фани хазинасини бойитган.

Асимметрик синтездаги ютуқ: Мукофот айнан нима учун берилди?

Олимларнинг тадқиқотлари замонавий фармацевтика ва янги материаллар яратиш жараёнида муҳим аҳамият касб этади:

  • Расмий формулировка: Нобель қўмитаси хулосасига кўра, мукофот «асимметрик органик синтездаги чизиқсиз (нолинейный) эффектлар ва автокатализ ҳодисасини кашф этганликлари учун» («for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis») топширилди;

  • Амалий аҳамияти: Молекулаларнинг кўзгудаги аксидек бир-бирига ўхшаш, бироқ турлича таъсир кўрсатувчи шаклларини (хираллик) назорат қилиш ва керакли моддани юқори аниқликда синтез қилиш имкони кенгайди;

  • Фармацевтика учун аҳамияти: Ушбу кашфиётлар, айниқса, ножўя таъсирлари кам бўлган юқори самарали дори воситаларини хавфсиз ва арзон усулда ишлаб чиқариш тизимини тубдан яхшилашга хизмат қилмоқда.

Мукофот миқдори ва илмий мавсум тафсилотлари

Нобель ҳафталиги доирасида ғолибларни тақдирлаш шартлари анъанавий молиявий кўрсаткичларга эга:

  • Молиявий жамғарма: 2026 йилда ҳар бир номинация бўйича мукофот фонди 12 миллион швед кронасини (қарийб 1,2 миллион АҚШ доллари) ташкил этмоқда;

  • Тақсимот: Кимё бўйича ажратилган ушбу маблағ икки лауреат ўртасида тенг тақсимланади;

  • Аввалги эълонлар: Эслатиб ўтамиз, Zamin.uz бундан аввал тиббиёт ва физиология ҳамда физика йўналишларида 2026 йилги Нобель мукофоти соҳиблари ҳақида батафсил маълумот берган эди.

Анри Каган ва Кэнсо Соаининг бу ютуғи замонавий кимёнинг энг мураккаб соҳаларидан бирида ўнлаб йиллар давом этган машаққатли изланишларнинг жаҳон миқёсидаги олий эътирофи бўлди.

Нобель мукофоти 2026Анри Б. КаганКэнсо Соаиасимметрик органик синтез
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиббиётда инқилоб: 2026 йилги Нобель мукофоти оптогенетика соҳаси асосчиларига берилдиТиббиётда инқилоб: 2026 йилги Нобель мукофоти оптогенетика соҳаси асосчиларига берилдиКеча 08:26Миллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалдиМиллиардерлар қашшоққа айланмоқдами? 590 нафар бойвачча Forbes рўйхатидан ҳайдалди19 сентябр 08:05СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиСИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урди12 сентябр 16:09Хитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиХитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгаллади14 сентябр 21:15Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг оладиЯпонияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади15 сентябр 20:492026 йилги Нобел тинчлик мукофоти: Трамп яна даъвогарлар рўйхатида...2026 йилги Нобел тинчлик мукофоти: Трамп яна даъвогарлар рўйхатида...1 май 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?