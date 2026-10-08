Энн Карсон адабиёт бўйича Нобель мукофотига сазовор бўлди

·9·Дунё
Энн Карсон адабиёт бўйича Нобель мукофотига сазовор бўлди

Бугун, 8 октябрь куни адабиёт бўйича 2026 йилги Нобель мукофоти соҳибаси маълум қилинди. Нуфузли мукофот канадалик шоир ва ёзувчи Энн Карсонга берилди.

Нобель қўмитаси Карсонни «классик анъаналар билан эркин мулоқотда замонавий адабиёт учун янги шакллар яратган журъатли ва ижодкорона асарлари» учун мукофотлаганини маълум қилди.

Энн Карсон 1950 йилда Канаданинг Торонто шаҳрида туғилган. У 1981 йилда классик филология йўналишида «Odi et Amo Ergo Sum» мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Карсон ижодий фаолияти давомида шеърият, таржимонлик ва илмий-педагогик ишларни бирга олиб борган. Унинг асарларида қадимги классик мерос билан замонавий адабиёт ўртасидаги уйғунлик муҳим ўрин тутади.

Ёзувчининг ижодида сўзларнинг келиб чиқиши ва маъноси алоҳида аҳамият касб этади. Карсоннинг ўзи ҳам сўзлар этимологиясини ўз ижодининг асосий манбаларидан бири сифатида таърифлаган.

Энн Карсон турли йилларда Макгилл, Мичиган ва Принстон университетларида дарс берган. У 1998 йилда Гуггенхайм стипендиясига, 2000 йилда эса Мак-Артур стипендиясига сазовор бўлган.

Шунингдек, у Ланнан адабий мукофоти лауреати ҳисобланади. 2014 йилда «Red Doc>» асари учун Гриффин шеърият мукофотини қўлга киритган.

Карсоннинг Нобель мукофотига сазовор бўлиши уни XXI аср замонавий шеъриятининг энг ўзига хос ва йирик намояндаларидан бири сифатида яна бир бор эътироф этди.

Анн КарсонНобел мукофотиКанадаТоронто
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилиндиБоланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилинди12 август 15:25Соболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ бердиСоболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ берди9 август 18:13Халқаро космик станция Тинчлик учун Нобел мукофотига даъвогар бўлдиХалқаро космик станция Тинчлик учун Нобел мукофотига даъвогар бўлди25 сентябр 01:22Гана терма жамоаси сўнгги сонияларда Панама устидан ғалабани илиб кетдиГана терма жамоаси сўнгги сонияларда Панама устидан ғалабани илиб кетди18 июн 07:37Мундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиМундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилди13 июн 03:24Ўйиндаги можаро: Месси рақибига қўл кўтаргани учун жаримага тортилдиЎйиндаги можаро: Месси рақибига қўл кўтаргани учун жаримага тортилди22 август 07:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?