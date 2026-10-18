"Яқин 10 йилда одатий касблар тугайди”: Иқтисодчи ўта юқори интеллект хавфини ошкор қилди

·61·Дунё
"Яқин 10 йилда одатий касблар тугайди”: Иқтисодчи ўта юқори интеллект хавфини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Иқтисодиёт бўйича Нобел мукофоти совриндори Дарон Ажемўғлу, агар сунъий интеллектнинг ривожланиш йўналиши ўзгармаса, яқин 10 йил ичида анъанавий меҳнат бозори бутунлай йўқ бўлиб кетиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
  • Унинг фикрича, «ўта юқори интеллект» яратилиши натижасида касбларнинг йўқолиши, демократияга таҳдид ва ишчи кучининг қадрсизланиши каби жиддий оқибатлар юзага келиши мумкин.

Иқтисодиёт бўйича Нобель мукофоти соҳиби Дарон Ажемўғлу сунъий интеллектнинг (AI) шиддатли тараққиёти ҳамда инсоният томонидан «ўта юқори интеллект» (Superintelligence) яратилиши борасидаги ҳаракатларнинг оғир оқибатларидан огоҳлантирди.

Дунёга машҳур иқтисодчи олимнинг таъкидлашича, агар ушбу технологияларнинг ривожланиш йўналиши тубдан ўзгартирилмаса, яқин 10 йил ичида анъанавий меҳнат бозори бутунлай йўқ бўлиб кетиши мумкин.

«Меҳнат бозори қолмайди»: Ўта юқори интеллект хавфи

Дарон Ажемўғлу сунъий интеллект саноатининг пировард мақсади инсоннинг барча ақлий имкониятларидан устун турувчи онг яратишдан иборат эканини қайд этиб, бунинг кутилаётган зарарларини очиқлади:

  • Касбларнинг йўқолиши: «Агар биз бундай ўта юқори интеллектга ҳатто яқинлашсак ҳам, меҳнат бозори бутунлай йўқолади. Натижада фақат оддий жисмоний ишчилар, ўта тор ихтисосликдаги муҳандислар ёки кам сонли йирик тадбиркорларгина қолади...»;

  • Хавф муддати: Олимнинг сўзларига кўра, бу таҳдид бугун ёки эртага содир бўлмайди, аммо кейинги 10 йилликда инсоният юзма-юз келадиган аччиқ ҳақиқатга айланиши мумкин;

  • Демократияга таҳдид: Бундай назоратсиз технология нафақат ишчи кучини қадрсизлантиради, балки давлат бошқаруви ва фуқаролик жамиятининг асоси бўлган демократия институтларини ҳам қулатиши хавфи мавжуд.

Нажот йўли: Технологияни инсонга хизмат қилдириш

Глобал иқтисодий инқирознинг олдини олиш учун Нобель мукофоти лауреати аниқ ечимларни таклиф этди:

  • Стратегияни ўзгартириш: Сунъий интеллектни инсонни бутунлай алмаштириш эмас, балки ходимларнинг меҳнат самарадорлигини ошириш ва уларга кўмаклашиш йўналишига буриш керак;

  • Инсон манфаатлари устуворлиги: Технологик ишланмалар миллионлаб одамларни ишсиз қолдиришга эмас, балки инсон эҳтиёжлари ва янги имкониятларни яратишга хизмат қилиши шарт.

Маълумот ўрнида: Дарон Ажемўғлу ким?

Дарон Ажемўғлу — турк-америкалик таниқли иқтисодчи, дунёнинг етакчи олийгоҳи бўлмиш Массачусетс технология институти (MIT) профессори:

  • Илмий мақоми: У Канададаги Илғор тадқиқотлар институти, Америка Санъат ва фанлар академияси, АҚШ Миллий фанлар академияси ҳамда Туркия Фанлар академиясининг ҳақиқий аъзоси ҳисобланади;

  • Нобель мукофоти–2024: 2024 йилда Дарон Ажемўғлу Саймон Жонсон ва Жеймс Робинсон билан биргаликда «жамият институтларининг қандай шаклланиши ва уларнинг фаровонликка кўрсатадиган таъсирини тадқиқ этгани учун» иқтисодиёт бўйича нуфузли Нобель мукофотига сазовор бўлган.

Бундай йирик олимнинг огоҳлантириши келажакда инсон меҳнати ва сунъий интеллект ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолиш бугун қабул қилинадиган глобал қарорларга бевосита боғлиқ эканини кўрсатмоқда.

Дарон АжемўғлуСунъий интеллектНобель мукофотиМеҳнат бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаСунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирда14 июл 16:28Олий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқдаОлий маълумоти йўқ ёшлар тарихда илк бор дипломлилардан кўра осонроқ иш топмоқда16 сентябр 21:16Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)Илон Маск сунъий интеллектнинг энг хавфли сценарийсидан огоҳлантирди (видео)16 сентябр 09:43Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!28 сентябр 14:36Қозоғистон пойтахтида илк бор учар такси синовдан ўтказилдиҚозоғистон пойтахтида илк бор учар такси синовдан ўтказилди24 июл 20:05Москвада осмон ёпилиб, рейслар кечиккач, йўловчи аэропортда тиз чўкиб ибодат қилдиМосквада осмон ёпилиб, рейслар кечиккач, йўловчи аэропортда тиз чўкиб ибодат қилдиБугун 07:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди