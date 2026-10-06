Дунёдаги энг оғир ҳашарот қирилиб кетишдан сақланди

·26·Дунё
Дунёдаги энг оғир ҳашарот қирилиб кетишдан сақланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Янги Зеландияда вазни сичқонникига тенг келадиган улкан ветапунга ҳашаротларини сақлаб қолиш ва уларни табиий муҳитга қайта олиб чиқиш бўйича амалга оширилган махсус дастур самара берди.
  • Ҳайвонот боғи мутахассислари ушбу ноёб ҳашаротлар учун зарур шароитларни яратиб, махсус парҳез асосида парвариш қилди ва уларнинг наслини сақлаб қолишга эришди.

Янги Зеландияда вазни сичқонникига тенг келадиган улкан ветапунга ҳашаротларини сақлаб қолиш ва уларни табиий муҳитга қайта олиб чиқиш бўйича амалга оширилган махсус дастур самара берди. Ҳайвонот боғи мутахассислари ушбу ноёб ҳашаротлар учун зарур шароитларни яратиб, махсус парҳез асосида парвариш қилди ва уларнинг наслини сақлаб қолишга эришди.

Янги Зеландияда олиб борилган махсус кўпайтириш дастури дунёдаги энг оғир ҳашарот ҳисобланадиган ветапунга популяциясини қайта тиклашга катта ёрдам берди. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.

Ветапунганинг урғочиси, расмий номи Deinacrida heteracantha, ташқи кўриниши ва ҳажми билан бошқа кўплаб ҳашаротлардан ажралиб туради. Унинг вазни сичқонники билан деярли тенг бўлиши мумкин. Танасининг узунлиги 10 сантиметргача, оёқларининг ёйилган ҳолдаги қулочи эса 20 сантиметргача етади.

Одатда урғочи ветапунгалар эркакларига нисбатан йирикроқ бўлади. Ҳомиладорлик даврида уларнинг оғирлиги ҳатто 70 граммгача етиши мумкин. Шу жиҳатдан мазкур ҳашарот дунёдаги энг йирик ва оғир ҳашаротлардан бири сифатида эътиборни тортади.

Айни пайтда ушбу ҳашаротлар Янги Зеландияда табиатда расман йўқолиб кетган тур сифатида баҳоланади. Шимолий орол ҳудудларида эса уларнинг сони айниқса кескин камайган.

Мутахассислар маълумотига кўра, йиртқич ҳайвонлар кўпайиши ва табиий экотизимнинг бузилиши натижасида ветапунгалар 1990 йилларнинг бошларига келиб бутунлай йўқолиб кетиш хавфи остида қолган.

Махсус парвариш ва табиатга қайтариш

Inson kaftida turgan yirik Weta hasharoti sabzi yemoqda.

Нодир ҳашарот турини сақлаб қолиш мақсадида Янги Зеландиядаги иккита ҳайвонот боғи ветапунгаларни махсус шароитларда кўпайтириш тизимини ишлаб чиқди.

Мутахассислар ҳашаротлар учун алоҳида катаклар ташкил этиб, уларнинг табиий ҳаётига имкон қадар яқин шароит яратишга ҳаракат қилди. Ветапунгалар янги ва тўкилган барглардан ташқари, балиқ оқсилини ҳам ўз ичига олган уч таркибли махсус парҳез билан боқилди.

Махсус парвариш ва назорат остида кўпайтириш натижасида ветапунгалар сони сезиларли даражада ошди. Кейинчалик уларни табиий муҳитга қайтариш ишлари бошланди.

Натижада жами 11 мингта ветапунга йиртқичлардан холи бўлган оролларга қўйиб юборилди. Бу ноёб ҳашаротларга хавфсиз муҳитда яшаш, кўпайиш ва янги авлод қолдириш имконини берди.

Шу тариқа мутахассислар бир неча авлод давомида тур популяциясини сақлаб қолишга эришди. Ветапунгаларнинг табиатга қайтарилиши эса Янги Зеландияда йўқолиб кетиш хавфи остидаги ноёб турларни муҳофаза қилиш борасидаги муҳим қадамлардан бири бўлди.

ВетапунгаЯнги ЗеландияDeinacrida heteracanthaЭкология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

HR мутахассиси компаниялар нега 4 кунлик иш ҳафтасига ўтмаслигининг аччиқ сирини очдиHR мутахассиси компаниялар нега 4 кунлик иш ҳафтасига ўтмаслигининг аччиқ сирини очди23 сентябр 06:17Дарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматДарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли примат28 август 23:27Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?Кеча 17:40Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...12 сентябр 16:55 Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси! Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!18 сентябр 21:117 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябр 08:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота