Дарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли примат
Табиатда ов қилишнинг турли усуллари бор. Аммо Мадагаскарда яшовчи ай-ай примати бу борада бошқалардан мутлақо фарқ қилади — у ўлжасини аввало кўзи билан эмас, товушлар ёрдамида қидиради.
Ай-ай дарахт танаси ва шохларини узун, ингичка ўрта бармоғи билан тез-тез тақиллатади. Сўнг катта ва сезгир қулоқлари орқали дарахт ичидаги бўшлиқлар ҳамда ҳашарот личинкаларининг ҳаракатидан ҳосил бўлган товушларни тинглайди.
Ўлжа жойлашган ҳудудни аниқлагандан кейин у кучли тишлари билан дарахт пўстлоғини очади. Кейин эса ғоят узун ва ингичка бармоғини тешик ичига киритиб, худди пинцетдек ҳашарот личинкасини суғуриб олади.
Мутахассислар бу усулни «тақиллатиб озуқа қидириш» деб аташади. Ай-айнинг ана шу ғайриоддий ов қилиш усули уни приматлар орасидаги энг ноодатий жонзотлардан бирига айлантирган.
…