Дронлар ва қанотли ракеталар кушандаси: Туркия Украинага Korkut зенит мажмуаларини етказиб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия, Аселсан консерни орқали, Украинага яқин масофадаги ҳаво нишонларини, жумладан дронлар ва қанотли ракеталарни йўқ қилишга мўлжалланган Коркут зенит-артиллерия мажмуалари партиясини етказиб берди.
- Ушбу тизимлар 35 мм калибрли қўшалоқ автоматик тўплар билан қуролланган бўлиб, камикадзе-дронлар, вертолётлар ва пастдан учувчи ракеталарга қарши самарали курашиш учун мўлжалланган.
Туркиянинг мудофаа саноати гиганти — Aselsan концерни Украинага яқин масофадаги ҳаво нишонларини уриб туширишга мўлжалланган Korkut ўзюрар зенит-артиллерия мажмуалари партиясини топширди. Бу ҳақда Яқин Шарқ минтақасига ихтисослашган нуфузли Middle East Eye портали ҳарбий манбаларига таянган ҳолда хабар тарқатди.
Нашр маълумотларига кўра, Анқара ушбу қуролларни етказиб бериш орқали миллий ҳарбий-саноат мажмуаси маҳсулотини шиддатли ҳақиқий жанг шароитида синовдан ўтказиш ва унинг реал жанговар самарадорлигини баҳолашни мақсад қилган.
Korkut мажмуаси қандай ишлайди ва нималарга қодир?
Korkut тизими замонавий урушларнинг асосий таҳдидига айланган дронлар ва паст баландликда учувчи ракеталарга қарши самарали курашиш учун махсус ишлаб чиқилган:
Мажмуа таркиби: Бир тўлиқ Korkut батареяси учта жанговар ўт очиш машинаси ва битта ҳаракатланувчи қўмондонлик-бошқарув пунктидан (радар блоки) иборат;
Қуролланиши ва зарба кучи: Жанговар машиналар 35 мм калибрли қўшалоқ автоматик тўплар билан қуролланган бўлиб, улар тез отар тизим ва махсус парчаланувчи снарядлар ёрдамида ҳавода қаттиқ зарба деворини ҳосил қилади;
Нишонлар тоифаси: Мажмуа камикадзе-дронлар (БПЛА), вертолётлар, пастдан учиб келувчи қанотли ракеталар ҳамда «ҳаво-ер» типидаги юқори аниқликдаги ўқ-дориларни яқин масофада йўқ қилиш учун юқори самарадорликка эга.
Ҳажм ва геосиёсий манфаатлар
Манбаларнинг қайд этишича, Aselsan жорий йилда Украинага ушбу тизимлардан «унча кўп бўлмаган миқдорда» етказиб берган, бироқ хавфсизлик нуқтаи назаридан топширилган мажмуаларнинг аниқ сони очиқланмаган:
ПВОни кучайтириш: Туркия томони ушбу замонавий қурилмалар шаҳарлар ва стратегик объектларни дрон ҳужумларидан мудофаа қилишда муҳим қўшимча қалқон бўлиб хизмат қилишини кутмоқда;
Экспорт салоҳияти: Реал жанг майдонида дронларни уриб тушириш бўйича олинадиган ижобий кўрсаткичлар келажакда Korkut тизимларининг халқаро қурол бозоридаги мавқейини кескин оширади.
Эгей ва Қора денгиздаги НАТО машғулотлари
Туркиянинг минтақавий фаоллиги фақат мудофаа савдоси билан чекланиб қолмаяпти. Аввалроқ маълум бўлганидек, Анқара 6 октябрдан 16 октябрга қадар Эгей ва Қора денгиз ҳавзасида НАТОнинг халқаро миналардан тозалаш бўйича «Nusret» кенг кўламли ҳарбий-денгиз машғулотларига мезбонлик қилмоқда.
Мазкур денгиз манёврларида халқаро иттифоқчилар қаторида Украина ҳарбий вакиллари ҳам расмий кузатувчи сифатида иштирок этмоқда. Бу эса Туркиянинг Қора денгиздаги хавфсизлик архитектурасида етакчи ва мувозанатловчи воситачи сифатидаги стратегик ролини янада мустаҳкамламоқда.
Изоҳлар 0
…