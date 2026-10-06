Дронлар ва қанотли ракеталар кушандаси: Туркия Украинага Korkut зенит мажмуаларини етказиб берди

·66·Дунё
Дронлар ва қанотли ракеталар кушандаси: Туркия Украинага Korkut зенит мажмуаларини етказиб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия, Аселсан консерни орқали, Украинага яқин масофадаги ҳаво нишонларини, жумладан дронлар ва қанотли ракеталарни йўқ қилишга мўлжалланган Коркут зенит-артиллерия мажмуалари партиясини етказиб берди.
  • Ушбу тизимлар 35 мм калибрли қўшалоқ автоматик тўплар билан қуролланган бўлиб, камикадзе-дронлар, вертолётлар ва пастдан учувчи ракеталарга қарши самарали курашиш учун мўлжалланган.

Туркиянинг мудофаа саноати гиганти — Aselsan концерни Украинага яқин масофадаги ҳаво нишонларини уриб туширишга мўлжалланган Korkut ўзюрар зенит-артиллерия мажмуалари партиясини топширди. Бу ҳақда Яқин Шарқ минтақасига ихтисослашган нуфузли Middle East Eye портали ҳарбий манбаларига таянган ҳолда хабар тарқатди.

Нашр маълумотларига кўра, Анқара ушбу қуролларни етказиб бериш орқали миллий ҳарбий-саноат мажмуаси маҳсулотини шиддатли ҳақиқий жанг шароитида синовдан ўтказиш ва унинг реал жанговар самарадорлигини баҳолашни мақсад қилган.

Korkut мажмуаси қандай ишлайди ва нималарга қодир?

Korkut тизими замонавий урушларнинг асосий таҳдидига айланган дронлар ва паст баландликда учувчи ракеталарга қарши самарали курашиш учун махсус ишлаб чиқилган:

  • Мажмуа таркиби: Бир тўлиқ Korkut батареяси учта жанговар ўт очиш машинаси ва битта ҳаракатланувчи қўмондонлик-бошқарув пунктидан (радар блоки) иборат;

  • Қуролланиши ва зарба кучи: Жанговар машиналар 35 мм калибрли қўшалоқ автоматик тўплар билан қуролланган бўлиб, улар тез отар тизим ва махсус парчаланувчи снарядлар ёрдамида ҳавода қаттиқ зарба деворини ҳосил қилади;

  • Нишонлар тоифаси: Мажмуа камикадзе-дронлар (БПЛА), вертолётлар, пастдан учиб келувчи қанотли ракеталар ҳамда «ҳаво-ер» типидаги юқори аниқликдаги ўқ-дориларни яқин масофада йўқ қилиш учун юқори самарадорликка эга.

Ҳажм ва геосиёсий манфаатлар

Манбаларнинг қайд этишича, Aselsan жорий йилда Украинага ушбу тизимлардан «унча кўп бўлмаган миқдорда» етказиб берган, бироқ хавфсизлик нуқтаи назаридан топширилган мажмуаларнинг аниқ сони очиқланмаган:

  • ПВОни кучайтириш: Туркия томони ушбу замонавий қурилмалар шаҳарлар ва стратегик объектларни дрон ҳужумларидан мудофаа қилишда муҳим қўшимча қалқон бўлиб хизмат қилишини кутмоқда;

  • Экспорт салоҳияти: Реал жанг майдонида дронларни уриб тушириш бўйича олинадиган ижобий кўрсаткичлар келажакда Korkut тизимларининг халқаро қурол бозоридаги мавқейини кескин оширади.

Эгей ва Қора денгиздаги НАТО машғулотлари

Туркиянинг минтақавий фаоллиги фақат мудофаа савдоси билан чекланиб қолмаяпти. Аввалроқ маълум бўлганидек, Анқара 6 октябрдан 16 октябрга қадар Эгей ва Қора денгиз ҳавзасида НАТОнинг халқаро миналардан тозалаш бўйича «Nusret» кенг кўламли ҳарбий-денгиз машғулотларига мезбонлик қилмоқда.

Мазкур денгиз манёврларида халқаро иттифоқчилар қаторида Украина ҳарбий вакиллари ҳам расмий кузатувчи сифатида иштирок этмоқда. Бу эса Туркиянинг Қора денгиздаги хавфсизлик архитектурасида етакчи ва мувозанатловчи воситачи сифатидаги стратегик ролини янада мустаҳкамламоқда.

AselsanKorkutУкраїнаНАТО
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиЗеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилди20 август 23:20«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқда«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқда17 сентябр 21:25Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?17 сентябр 14:50Пентагон 21 млрд долларлик шартнома тузди: АҚШ армиясида қурол танқислиги бошландими?Пентагон 21 млрд долларлик шартнома тузди: АҚШ армиясида қурол танқислиги бошландими?29 сентябр 10:06Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...20 август 22:56Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиҲурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба берди6 сентябр 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?