Футболда офсайд қоидаси ўзгармайди: Арсен Венгернинг таклифи рад этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро футбол ассоциациялари кенгаши (ИФАБ)
- Арсен Венгер томонидан таклиф этилган янги офсайд қоидасини маъқуллашдан бош тортди.
- Канадада ўтказилган синовлар мазкур ўзгариш жамоалар тактикасига таъсир қилса-да, голлар сонини сезиларли даражада оширмаслигини кўрсатди.
- Натижада, футбол қоидаларига офсайд бўйича ҳеч қандай ўзгартириш киритилмайдиган бўлди ва амалдаги тартиб ўз кучида қолди.
Футболда голлар сонини кўпайтириш ва ҳужумкор ўйинни рағбатлантириш мақсадида таклиф этилган янги офсайд қоидаси кутилган натижани бермади. «Арсенал»нинг собиқ бош мураббийи Арсен Венгер илгари сурган ўзгартиш синовдан ўтказилганидан кейин Халқаро футбол ассоциациялари кенгаши (IFAB) томонидан маъқулланмади.
«Венгер офсайди» деб номланган ушбу ғоя футболдаги баҳсли вазиятларни камайтириши ва ҳужумчиларга кўпроқ имконият яратиши керак эди. Бироқ синов натижалари янги тартиб жамоалар тактикасини ўзгартириши мумкинлигини кўрсатган бўлса-да, голлар сони ошишига ишончли асос бермади.
«Венгер офсайди» қандай ишлаши керак эди?
Амалдаги қоидага кўра, ҳужумчи тўп узатилган пайтда рақибнинг сўнгги иккинчи ўйинчисидан олдинда бўлса ва ўйинга фаол аралашса, офсайд ҳолати қайд этилиши мумкин. Бунда футболчининг танасининг гол уриш мумкин бўлган қисми ҳам ҳисобга олинади.
Арсен Венгер таклиф қилган янги тартиб эса бу мезонни ўзгартиришни назарда тутган. Унга кўра, футболчи фақат боши, гавдаси ва оёқлари рақиб жамоанинг сўнгги иккинчи ҳимоячисидан тўлиқ олдинда бўлгандагина офсайдда деб топилади.
Бошқача айтганда, ҳужумчининг танасининг бирор қисми ҳимоячи билан бир чизиқда турган бўлса, ҳакам офсайд қайд этмаслиги керак эди. Бу эса ҳужумчиларга ҳозирги қоидага нисбатан каттароқ устунлик бериши мумкин эди.
Синов натижалари нима кўрсатди?
The Times нашри маълумотига кўра, мазкур қоида Канадада синовдан ўтказилган. Тажриба давомида янги мезонлар жамоаларнинг ҳимоя тактикасига таъсир қилиши мумкинлиги аниқланган.
Хусусан, ҳимоячилар ҳужумчиларга кўпроқ ҳудуд қолдирмаслик учун янада чуқурроқ жойлашишга мажбур бўлиши мумкин. Бироқ бу ўзгариш футболда голлар сони сезиларли даражада кўпайишига олиб келиши кутилган натижани бермаган.
Энг эътиборли жиҳати шундаки, қоидани таклиф қилган Арсен Венгернинг ўзи ҳам синов натижаларидан қониқмаган. Демак, янги тартибнинг назарий жиҳатдан жозибадор кўрингани уни амалиётда самарали қўллаш мумкинлигини англатмаган.
Футболда офсайд қоидаси ҳозирча ўзгармайди
Шу натижалардан келиб чиқиб, IFAB «Венгер офсайди»ни маъқулламасликка қарор қилган. Бу эса футбол қоидаларига мазкур йўналишда ҳозирча ўзгартиш киритилмаслигини англатади.
Аслида, офсайд қоидасини ўзгартириш ғояси футболда узоқ йиллардан бери муҳокама қилинади. Бир томондан, мухлислар кўпроқ гол ва ҳужумкор ўйинни истайди. Иккинчи томондан, ҳимоя тактикаси, ўйин мувозанати ва ҳакамликдаги аниқликни сақлаб қолиш ҳам муҳим.
Венгернинг таклифи ҳам айнан шу икки мақсад ўртасидаги мувозанатни топишга қаратилган эди. Аммо синовлар кутилган самарани кўрсатмагани сабабли, футбол мухлислари ҳозирча офсайд қоидасининг амалдаги талқинига амал қилишда давом этади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…