Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...
Украинанинг баллистик ракеталарга қарши мудофааси Патриот тизими учун тутқич ракеталар етишмаслиги сабаб жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Юқори тезликдаги баллистик ракеталар ҳаво ҳужуми ҳақидаги огоҳлантиришдан сўнг атиги бир неча дақиқада нишонга етиб бориши мумкин. Те Гуардиан муҳаррири Ден Саббаг бу танқислик Украина учун баллистик ҳужумлардан ҳимояланишни мураккаблаштираётганини таъкидлади.
Украина ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими баллистик ракеталарга қарши курашда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. The Guardian мудофаа ва хавфсизлик бўйича муҳаррири Ден Саббаг бу ҳолатни, аввало, Patriot тизими учун тутқич ракеталар етишмаслиги билан изоҳлади.
Энг хавотирли жиҳати шундаки, юқори тезликдаги баллистик ракеталар ҳаво ҳужуми ҳақидаги огоҳлантиришдан сўнг атиги бир неча дақиқада нишонга етиб бориши мумкин.
Patriot ракеталари етишмаяпти
Ден Саббагнинг ёзишича, тутқич ракеталар танқислиги Украина учун баллистик ҳужумларга қарши мудофаани анча мураккаблаштирмоқда.
«Patriot учун ушлагичларнинг етишмаслиги Украинани юқори тезликдаги баллистик ҳужумлардан ҳимоя қилишни қийинлаштиради».
Шу ой бошида Украина Қуролли кучлари ҳаво кучлари хавфсизлик сабабларига кўра Россия томонидан учирилган ва уриб туширилган баллистик ракеталар сони ҳақидаги маълумотларни эълон қилишни тўхтатгани ҳам қайд этилган.
Зеленский ҳамкорларга яна мурожаат қилди
Россиянинг навбатдаги ракета ҳужумидан кейин Украина президенти Владимир Зеленский мамлакат учун ҳаво мудофаа воситалари ва тутқич ракеталар етказиб бериш масаласини яна кўтарди.
Унинг таъкидлашича, баллистик ракеталар ҳозирги шароитда Украина учун энг жиддий таҳдидлардан бири бўлиб қолмоқда.
Зеленскийнинг фикрича, мамлакатнинг баллистик ҳужумларга қарши ҳимояси кўп жиҳатдан ҳамкор давлатлар томонидан Patriot тизими учун ракеталар етказиб берилишига боғлиқ.
Россия Киев ва вилоятига оммавий зарба берганини маълум қилди
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, бугун тунда Россия Қуролли кучлари Киев шаҳри ва Киев вилоятидаги ҳарбий саноат объектлари, транспорт-логистика марказлари ҳамда омборларга оммавий зарба берган.
Бу даъволар уруш шароитидаги томонларнинг расмий баёнотларига асосланганини ва мустақил манбалар томонидан ҳар бир нишон ҳамда ҳужум натижаларини зудлик билан тўлиқ текшириш ҳар доим ҳам имконли эмаслигини ҳисобга олиш лозим.
Нега айнан баллистик ракеталар асосий хавфга айланмоқда?
Муаммо
Украина учун оқибат
Ракеталарнинг юқори тезлиги
Реакция вақти жуда қисқа
Тутқич ракеталар танқислиги
Барча ҳужумларни қайтариш қийин
Баллистик траектория
Махсус ҳаво мудофаа тизимлари талаб қилинади
Ҳужумлар давом этиши
Мудофаа захираларига босим кучаяди
Шу тариқа, Украина учун ҳаво ҳужумидан мудофаа масаласи яна энг долзарб мавзулардан бирига айланмоқда. Энди асосий савол — Киев ҳамкорларидан етарли миқдорда ҳаво мудофаа воситалари ва тутқич ракеталар ола оладими?
Сизнингча, Украинага ҳаво мудофаа тизимларини етказиб бериш урушдаги вазиятга қай даражада таъсир қилиши мумкин? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.
…