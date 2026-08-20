Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...

·21·Дунё
Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...
Қисқача

Украинанинг баллистик ракеталарга қарши мудофааси Патриот тизими учун тутқич ракеталар етишмаслиги сабаб жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Юқори тезликдаги баллистик ракеталар ҳаво ҳужуми ҳақидаги огоҳлантиришдан сўнг атиги бир неча дақиқада нишонга етиб бориши мумкин. Те Гуардиан муҳаррири Ден Саббаг бу танқислик Украина учун баллистик ҳужумлардан ҳимояланишни мураккаблаштираётганини таъкидлади.

Украина ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими баллистик ракеталарга қарши курашда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. The Guardian мудофаа ва хавфсизлик бўйича муҳаррири Ден Саббаг бу ҳолатни, аввало, Patriot тизими учун тутқич ракеталар етишмаслиги билан изоҳлади.

Энг хавотирли жиҳати шундаки, юқори тезликдаги баллистик ракеталар ҳаво ҳужуми ҳақидаги огоҳлантиришдан сўнг атиги бир неча дақиқада нишонга етиб бориши мумкин.

Patriot ракеталари етишмаяпти

Ден Саббагнинг ёзишича, тутқич ракеталар танқислиги Украина учун баллистик ҳужумларга қарши мудофаани анча мураккаблаштирмоқда.

«Patriot учун ушлагичларнинг етишмаслиги Украинани юқори тезликдаги баллистик ҳужумлардан ҳимоя қилишни қийинлаштиради».

Шу ой бошида Украина Қуролли кучлари ҳаво кучлари хавфсизлик сабабларига кўра Россия томонидан учирилган ва уриб туширилган баллистик ракеталар сони ҳақидаги маълумотларни эълон қилишни тўхтатгани ҳам қайд этилган.

Зеленский ҳамкорларга яна мурожаат қилди

Россиянинг навбатдаги ракета ҳужумидан кейин Украина президенти Владимир Зеленский мамлакат учун ҳаво мудофаа воситалари ва тутқич ракеталар етказиб бериш масаласини яна кўтарди.

Унинг таъкидлашича, баллистик ракеталар ҳозирги шароитда Украина учун энг жиддий таҳдидлардан бири бўлиб қолмоқда.

Зеленскийнинг фикрича, мамлакатнинг баллистик ҳужумларга қарши ҳимояси кўп жиҳатдан ҳамкор давлатлар томонидан Patriot тизими учун ракеталар етказиб берилишига боғлиқ.

Россия Киев ва вилоятига оммавий зарба берганини маълум қилди

Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, бугун тунда Россия Қуролли кучлари Киев шаҳри ва Киев вилоятидаги ҳарбий саноат объектлари, транспорт-логистика марказлари ҳамда омборларга оммавий зарба берган.

Бу даъволар уруш шароитидаги томонларнинг расмий баёнотларига асосланганини ва мустақил манбалар томонидан ҳар бир нишон ҳамда ҳужум натижаларини зудлик билан тўлиқ текшириш ҳар доим ҳам имконли эмаслигини ҳисобга олиш лозим.

Нега айнан баллистик ракеталар асосий хавфга айланмоқда?

Муаммо

Украина учун оқибат

Ракеталарнинг юқори тезлиги

Реакция вақти жуда қисқа

Тутқич ракеталар танқислиги

Барча ҳужумларни қайтариш қийин

Баллистик траектория

Махсус ҳаво мудофаа тизимлари талаб қилинади

Ҳужумлар давом этиши

Мудофаа захираларига босим кучаяди

Шу тариқа, Украина учун ҳаво ҳужумидан мудофаа масаласи яна энг долзарб мавзулардан бирига айланмоқда. Энди асосий савол — Киев ҳамкорларидан етарли миқдорда ҳаво мудофаа воситалари ва тутқич ракеталар ола оладими?

Сизнингча, Украинага ҳаво мудофаа тизимларини етказиб бериш урушдаги вазиятга қай даражада таъсир қилиши мумкин? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.

УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКиевПатриот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Метро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиМетро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиБугун, 21:32Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиПолициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиБугун, 17:19«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...Бугун, 17:15Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Бугун, 17:06АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиАҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиБугун, 14:45JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди