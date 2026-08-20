Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилди

·0·Дунё
Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилди

Украина Президенти Владимир Зеленский навбатдаги кечки видеомурожаатида Киев ва унинг атрофидаги ҳудудларга уюштирилган йирик комбинациялашган ҳужум оқибатлари ҳақида тўхталиб, Ғарб давлатларидан «Patriot» тизимлари учун зудлик билан ракеталар етказиб беришни талаб қилди. Давлат раҳбари баллистик ракеталарни уриб тушириш билан боғлиқ вазият кескин эканини таъкидлаб, Украина Россия ҳудудига жавоб зарбалари беришда давом этишини билдирди.

«Баллистика энг қийини бўлиб қолмоқда»: Ҳужум кўлами ва ракеталар танқислиги

Зеленский ўз мурожаатида Киев, Борисполь ва Броварида олиб борилган бартараф этиш ишларига баҳо бериб, ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимидаги заиф нуқталарни очиқлади:

"Бугун куннинг катта қисмида Киев ва минтақада — Борисполь ҳамда Броварида ҳужум оқибатларини бартараф этиш ишлари давом этди. Бу комбинациялашган зарба эди: кўплаб баллистик ва қанотли ракеталар ҳамда дронлар қўлланилди. Афсуски, баллистика билан боғлиқ вазият ҳозир энг оғири бўлиб қолмоқда. Агар қанотли ракеталарнинг тахминан 90 фоизи уриб туширилган бўлса, баллистик ракеталар бўйича кўрсаткичлар анча паст.", — деди Владимир Зеленский.

Киевдаги вазият ва қурол-яроғ таъминоти тафсилотлари

Йўналиш

Ҳолат ва асосий тафсилотлар

Ҳужумга учраган ҳудудлар

Киев шаҳри, Борисполь ва Бровари атрофи

Нишонга олиш воситалари

Қанотли ракеталар (90% уриб туширилган), баллистик ракеталар, дронлар

Асосий талаб

«Patriot» ҲҲМ тизимлари учун қўшимча ракеталар

Харид шарти

Бепул ёрдам эмас, сотиб олишга тайёрлик билдирилди

Бош тўсиқ

АҚШ ва иттифоқчиларда сиёсий қарорларнинг кечикиши ҳамда маблағ танқислиги

Жавоб ҳаракатлари

Россия ичкарисидаги объектларга янги зарбалар бериш режаси

«Биз совға сўрамаяпмиз, сотиб олишга тайёрмиз»

Украина раҳбари иттифоқчиларнинг сиёсий қарорлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини билдириб, АҚШ ва Ғарб ҳамкорларини тезкор ҳаракат қилишга чақирди:

"Бизга Patriot учун ракеталар керак, буни фақат ҳамкорларимиз бера олади. Биз совғалар ҳақида гапирмаяпмиз — Украина бу қуролларни сотиб олишга тайёр. Фақатгина сиёсий қарорлар қабул қилиниши муҳим, биринчи навбатда Қўшма Штатларда."

Молиявий инқироз ва янги вазир тайинлови

Шу билан бирга, Зеленский янги мудофаа вазири Евгений Хмарани таништириш маросимида Киев учун энг катта муаммо уруш олиб боришга маблағнинг кескин етишмаслиги эканини очиқ тан олди. Шунга қарамай, у Украина томони қарши зарбалар бериш имкониятларини кенгайтиришини таъкидлади.

Сизнингча, Ғарб давлатлари Patriot тизимларини қўшимча ракеталар билан таъминлаш орқали Украина осмонини тўлиқ ҳимоя қила оладими ёки молиявий ва ишлаб чиқариш чекловлари бунга тўсқинлик қиладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳарбий-сиёсий янгиликларни кузатиб бориш учун ушбу таҳлилни яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот бердиМария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот бердиБугун, 23:12Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувБанк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувБугун, 23:05Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Бугун, 22:56Метро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиМетро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиБугун, 21:32Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиПолициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиБугун, 17:19«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...Бугун, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди