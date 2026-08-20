Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилди
Украина Президенти Владимир Зеленский навбатдаги кечки видеомурожаатида Киев ва унинг атрофидаги ҳудудларга уюштирилган йирик комбинациялашган ҳужум оқибатлари ҳақида тўхталиб, Ғарб давлатларидан «Patriot» тизимлари учун зудлик билан ракеталар етказиб беришни талаб қилди. Давлат раҳбари баллистик ракеталарни уриб тушириш билан боғлиқ вазият кескин эканини таъкидлаб, Украина Россия ҳудудига жавоб зарбалари беришда давом этишини билдирди.
«Баллистика энг қийини бўлиб қолмоқда»: Ҳужум кўлами ва ракеталар танқислиги
Зеленский ўз мурожаатида Киев, Борисполь ва Броварида олиб борилган бартараф этиш ишларига баҳо бериб, ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимидаги заиф нуқталарни очиқлади:
"Бугун куннинг катта қисмида Киев ва минтақада — Борисполь ҳамда Броварида ҳужум оқибатларини бартараф этиш ишлари давом этди. Бу комбинациялашган зарба эди: кўплаб баллистик ва қанотли ракеталар ҳамда дронлар қўлланилди. Афсуски, баллистика билан боғлиқ вазият ҳозир энг оғири бўлиб қолмоқда. Агар қанотли ракеталарнинг тахминан 90 фоизи уриб туширилган бўлса, баллистик ракеталар бўйича кўрсаткичлар анча паст.", — деди Владимир Зеленский.
Киевдаги вазият ва қурол-яроғ таъминоти тафсилотлари
Йўналиш
Ҳолат ва асосий тафсилотлар
Ҳужумга учраган ҳудудлар
Киев шаҳри, Борисполь ва Бровари атрофи
Нишонга олиш воситалари
Қанотли ракеталар (90% уриб туширилган), баллистик ракеталар, дронлар
Асосий талаб
«Patriot» ҲҲМ тизимлари учун қўшимча ракеталар
Харид шарти
Бепул ёрдам эмас, сотиб олишга тайёрлик билдирилди
Бош тўсиқ
АҚШ ва иттифоқчиларда сиёсий қарорларнинг кечикиши ҳамда маблағ танқислиги
Жавоб ҳаракатлари
Россия ичкарисидаги объектларга янги зарбалар бериш режаси
«Биз совға сўрамаяпмиз, сотиб олишга тайёрмиз»
Украина раҳбари иттифоқчиларнинг сиёсий қарорлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини билдириб, АҚШ ва Ғарб ҳамкорларини тезкор ҳаракат қилишга чақирди:
"Бизга Patriot учун ракеталар керак, буни фақат ҳамкорларимиз бера олади. Биз совғалар ҳақида гапирмаяпмиз — Украина бу қуролларни сотиб олишга тайёр. Фақатгина сиёсий қарорлар қабул қилиниши муҳим, биринчи навбатда Қўшма Штатларда."
Молиявий инқироз ва янги вазир тайинлови
Шу билан бирга, Зеленский янги мудофаа вазири Евгений Хмарани таништириш маросимида Киев учун энг катта муаммо уруш олиб боришга маблағнинг кескин етишмаслиги эканини очиқ тан олди. Шунга қарамай, у Украина томони қарши зарбалар бериш имкониятларини кенгайтиришини таъкидлади.
Сизнингча, Ғарб давлатлари Patriot тизимларини қўшимча ракеталар билан таъминлаш орқали Украина осмонини тўлиқ ҳимоя қила оладими ёки молиявий ва ишлаб чиқариш чекловлари бунга тўсқинлик қиладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳарбий-сиёсий янгиликларни кузатиб бориш учун ушбу таҳлилни яқинларингизга улашинг!
…