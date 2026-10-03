Қашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунланди
Қашқадарё вилоятининг Касби туманида она ва вояга етмаган қизи ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунланган. Ҳодиса бўйича суд ҳужжатлари ўрганилди.
Маълум бўлишича, воқеа 2026 йил 29 апрель куни Касби туманидаги хонадонлардан бирида содир бўлган. Аёл вояга етмаган қизининг телефонда бегона йигитлар билан гаплашганини кўриб, унинг телефонини олиб қўйган.
Қизи телефонини қайтаришни талаб қилганидан сўнг, улар ўртасида жанжал келиб чиққан. Шундан сўнг қиз ошхона пичоғини олиб, онасини қўрқитиш мақсадида ўз жонига қасд қилиш билан таҳдид қилган.
Она қизининг қўлидаги пичоқни олиб қўйишга уринган вақтда кутилмаганда унинг ҳаёти учун хавфли бўлган оғир тан жароҳати етказилган.
Судда аёл ўз айбига иқрор бўлиб, қилмишидан пушаймонлигини билдирган. Қизи эса онасига нисбатан даъвоси йўқлигини маълум қилган.
Суд аёлни Жиноят кодексининг тегишли моддаси билан айбдор деб топиб, унга уч йил муддатга озодликни чеклаш жазосини тайинлаган.
Изоҳлар 0
…