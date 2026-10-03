Қашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунланди

·1·Жамият
Қашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунланди

Қашқадарё вилоятининг Касби туманида она ва вояга етмаган қизи ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунланган. Ҳодиса бўйича суд ҳужжатлари ўрганилди.

Маълум бўлишича, воқеа 2026 йил 29 апрель куни Касби туманидаги хонадонлардан бирида содир бўлган. Аёл вояга етмаган қизининг телефонда бегона йигитлар билан гаплашганини кўриб, унинг телефонини олиб қўйган.

Қизи телефонини қайтаришни талаб қилганидан сўнг, улар ўртасида жанжал келиб чиққан. Шундан сўнг қиз ошхона пичоғини олиб, онасини қўрқитиш мақсадида ўз жонига қасд қилиш билан таҳдид қилган.

Она қизининг қўлидаги пичоқни олиб қўйишга уринган вақтда кутилмаганда унинг ҳаёти учун хавфли бўлган оғир тан жароҳати етказилган.

Судда аёл ўз айбига иқрор бўлиб, қилмишидан пушаймонлигини билдирган. Қизи эса онасига нисбатан даъвоси йўқлигини маълум қилган.

Суд аёлни Жиноят кодексининг тегишли моддаси билан айбдор деб топиб, унга уч йил муддатга озодликни чеклаш жазосини тайинлаган.

Касби туманиҚашқадарё вилоятипичоқбозликжиноят кодекси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилдиҚашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилдиБугун 13:57Ангренда пичоқбозлик: икки киши вафот этдиАнгренда пичоқбозлик: икки киши вафот этди24 апрел 15:35Қашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиҚашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилди15 июл 11:21Андижонда бир оилада беш эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада беш эгизак дунёга келди6 июл 22:0614 ёшли қизнинг йигити ППХ ходимини “шантаж” қилгани маълум бўлди14 ёшли қизнинг йигити ППХ ходимини “шантаж” қилгани маълум бўлди30 апрел 19:20Тошкентда оммавий жанжал: саккиз йигитга жиноят иши қўзғатилдиТошкентда оммавий жанжал: саккиз йигитга жиноят иши қўзғатилди21 апрел 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди