Британиялик 54 ёшли эркак бир ўзи икки океанни 327 кунда эшкак эшиб кесиб ўтиб барчани лол қолдирди
54 ёшли британиялик Дейв Белл ёлғиз ўзи эшкакли қайиқда Тинч ва Ҳинд океанларини кесиб ўтиб, қарийб 29 минг километрлик масофани босиб ўтди. Унинг узоқ давом этган саёҳати Перудан бошланиб, 327 кундан сўнг Кенияда якунланган.
Белл сафар давомида кунига ўртача 12 соат эшкак эшган. Экстремал саёҳат давомида у бир неча бор техник муаммоларга дуч келган. Жумладан, қайиқнинг рули уч марта синган ва уни денгизнинг ўзида таъмирлашига тўғри келган. Бир сафар эса қайиқ ағдарилиб кетиш хавфини бошдан кечирган.
Қуруқликка етиб келганида Белл узоқ вақт денгизда бўлгани сабаб дастлаб мустақил юришда қийналган ва унга ёрдам керак бўлган.
Эндиликда британиялик саёҳатчи ташқи ёрдамсиз эшкак эшиб босиб ўтилган энг узоқ масофа бўйича рекордини расман тасдиқлатишни кутмоқда.
Изоҳлар 0
…