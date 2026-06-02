Ернинг ички ядросида ўзгаришлар аниқланди — тадқиқот

·3.4K·Дунё
Ернинг ички ядросида ўзгаришлар аниқланди — тадқиқот

Олимлар Ернинг ташқи ядросидаги суюқ темир оқимларида ғайриоддий ўзгаришни аниқлади. Тадқиқотларга кўра, Тинч океани остидаги айрим оқимлар кутилмаганда ўз йўналишини ўзгартириб, умумий ғарбий ҳаракатга қарши равишда шарққа томон оқа бошлаган.

“Journal of Studies of Earth” журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, ташқи ядро сайёрамизнинг магнит майдонини шакллантирувчи суюқ темир қатламидан иборат. Айнан ушбу магнит майдони Ерни космик радиациядан муҳофаза қилади ва атмосферани сақлашда муҳим аҳамият касб этади.

Мутахассислар 2010 йил атрофида Тинч океани остидаги оқимларда ғайриоддий ўзгаришлар кузатилганини қайд этмоқда. 2012 йилдан кейин мазкур ҳудудда кучли шарқий оқим шаклланган ва унинг фаоллиги 2020 йилгача ортиб борган.

Олимларнинг таъкидлашича, бу ҳодиса маҳаллий гирдоб эмас, балки ташқи ядро юзасининг қарийб 5 фоизини қамраб олган йирик жараёндир. Унинг келиб чиқиш сабаблари ҳозирча аниқланмаган.

Тадқиқотчилар шу даврда Ернинг ички қатламларида бошқа ноодатий ўзгаришлар ҳам қайд этилганини билдирмоқда. Жумладан, сутка давомийлигидаги даврий ўзгаришлар ва ички ядро ҳаракатида ҳам айрим силжишлар кузатилган.

Мутахассислар бу жараёнлар инсонлар учун бевосита хавф туғдирмаслигини таъкидламоқда. Бироқ Ер ядросидаги динамик ўзгаришларни ўрганиш магнит майдони ва космик об-ҳаводаги ўзгаришларни башорат қилишда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради