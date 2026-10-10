Телефон орқали тарихдаги илк суҳбат қандай кечган?

·51·Дунё
Телефон орқали тарихдаги илк суҳбат қандай кечган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 1876 йил 9 октябрда Александр Грем Белл ва Томас Уоцон телефон орқали илк бор икки томонлама суҳбатни амалга оширди.
  • Бу тажриба давомида улар Бостон ва Кембриж шаҳарларида туриб, мавжуд телеграф симидан фойдаланган ҳолда мулоқот қилди.
  • Тарихий суҳбатнинг қайдлари кейинчалик биргаликда эълон қилинган ва бу воқеа телефон алоқаси ривожида муҳим босқич бўлди.

1876 йил 9 октябрь куни телефон ихтирочиси Александр Грем Белл ва унинг ёрдамчиси Томас Уотсон лабораториядан ташқарида туриб, телефон орқали илк бор икки томонлама суҳбатлашди. Қарийб уч соат давом этган ушбу тажриба телефон алоқаси ривожида муҳим воқеага айланди.

Смитсон институти кутубхоналари маълумотига кўра, ўша куни Белл АҚШнинг Бостон шаҳридаги Walworth Manufacturing компанияси офисида, Уотсон эса қўшни Кембриж шаҳрида бўлган. Улар алоқа ўрнатиш учун янги линия тортмасдан, компания офиси ва заводини боғлаб турган телеграф симидан фойдаланган.

Тарихий суҳбат давомида икки ихтирочи айтилган гапларни алоҳида ёзиб борган. Кейинчалик уларнинг қайдлари биргаликда эълон қилинган. Бу воқеа 1961 йилда Кембрижпортда ўрнатилган ёдгорлик лавҳасида ҳам акс этган.

Александр Грем Белл 1876 йил 7 мартда телефон ихтироси учун патент олган. У аризани 14 февраль куни топширган эди. Қизиғи, худди шу куни бошқа ихтирочи Элайша Грей ҳам ўхшаш қурилма бўйича дастлабки ариза берган.

1876 йил 10 мартда Белл телефон орқали инсон овозини муваффақиятли узатган. Ўшанда у ёрдамчисига: «Жаноб Уотсон, бу ерга келинг! Сизни кўрмоқчиман!» деган. Бу сўзлар телефон орқали узатилган илк машҳур жумла сифатида тарихда қолган.

Шу йилнинг 10 августида Белл Канададаги Брантфорд ва Париж шаҳарлари ўртасида ҳам телефон алоқасини синаб кўрган. Бироқ бу тажрибада икки томонлама суҳбат бўлмаган.

Шу сабабли 9 октябрь куни амалга оширилган тажриба телефон тарихида алоҳида аҳамият касб этади. У икки киши турли жойларда бўлган ҳолда телефон орқали бир-бирини эшитиб, эркин мулоқот қилиши мумкинлигини кўрсатган.

Александр Грем БеллТомас Уотсонтелефон ихтиёри1876 йил
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиРоссияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ берди17 июл 11:50Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиТрамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқлади10 сентябр 10:25«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди15 сентябр 23:08«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...«Ё ядро ёқилғиси, ё ҳарбий тўқнашув!»: АҚШ Теҳронга кескин ультиматум қўйди...14 сентябр 08:31Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?5 июл 15:59Иқтисодий «D» куни: АҚШ Эронга қарши тарихдаги энг йирик молиявий ҳужумни бошлади!Иқтисодий «D» куни: АҚШ Эронга қарши тарихдаги энг йирик молиявий ҳужумни бошлади!24 август 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди