Эквадорда йўловчилар билан тўла икки қаватли автобус ағдарилиб кетди

·8·Дунё
Эквадорда йўловчилар билан тўла икки қаватли автобус ағдарилиб кетди

Эквадорнинг Азогус шаҳрида битирувчилар паради вақтида йўловчилар билан тўла икки қаватли автобус ағдарилиб кетди. Ҳодиса вақтида автобусда асосан ёшлар бўлгани маълум қилинмоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, автоҳалокат оқибатида 22 киши жароҳатланган. Уларнинг аксарияти вояга етмаганлар экани айтилмоқда. Жароҳатланганларнинг барчаси тиббий ёрдам кўрсатиш учун шифохоналарга олиб кетилган.

Маълумотларга кўра, айрим жабрланганларда бош ва кўкрак қисмидан жароҳатлар, шунингдек, қўл синиши ҳолатлари аниқланган.

Ҳозирча ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар ҳақида маълумот берилмаган. Автобуснинг нима сабабдан мувозанатини йўқотиб, ағдарилгани юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Расмийлар автоҳалокатнинг аниқ сабабини аниқлаш бўйича текширув давом этаётганини билдирган.

ЭквадорАзогусавтобус авариясиавтобус ағдарилиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Драматик якун: Япония Эквадорни пеналтилар сериясида таслим этдиДраматик якун: Япония Эквадорни пеналтилар сериясида таслим этди1 октябр 19:19Starlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилдиStarlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилди30 сентябр 13:51Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиЎзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошлади21 август 08:56Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!14 август 17:38Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)11 август 11:13Барселона Эквадорнинг ёш иқтидори Жосуе Кайседо трансферини эълон қилдиБарселона Эквадорнинг ёш иқтидори Жосуе Кайседо трансферини эълон қилди14 июл 00:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?