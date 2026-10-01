Драматик якун: Япония Эквадорни пеналтилар сериясида таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Япония терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашувида Эквадор устидан пеналтилар сериясида 5:4 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Асосий вақтда ҳисоб очилмай, 0:0 дуранг қайд этилди.
- Пеналтилар сериясида япониялик футболчилар Зион Suzukiнинг ҳаракатлари ва зарбаларнинг аниқлиги эвазига устунликка эришди.
- Ушбу ўйин мураббийлар учун таркиб чуқурлигини ва футболчилар ҳолатини кўриб чиқишга имконият яратди.
Халқаро ўртоқлик баҳслари доирасида Осиёнинг етакчи жамоаларидан бири бўлган Япония миллий термаси Жанубий Американинг шиддатли ва жисмонан кучли вакили — Эквадор билан куч синашди. 90 дақиқа давомида ҳар икки томон хавфли вазиятлар яратган бўлса-да, асосий вақтда дарвозалар дахлсиз қолди.
Баҳс тақдири футбол лотереяси — пеналтилар сериясида ҳал бўлди ва унда омад «кўк самурайлар» томонида бўлди.
Тактик кураш ва мураббийларнинг синовлари
Учрашув юқори темпда ва муросасиз кечди. Биринчи бўлимда жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилган бўлса, иккинчи бўлимда мураббийлар штаби кенг қамровли ротацияга қўл урди:
Япониянинг янгиланиши: Мураббийлар танаффусдаёқ ҳужум чизиғини янгилаб, Каина Танимура ўрнига асосий тўпурар Аясе Уедани ташлади. Иккинчи бўлимнинг 68-дақиқасида эса асосий юлдузлар — Такефуса Кубо, Рицу Доан ва Юито Сузуки ўйинни якунлаб, ўз ўринларини тажрибали Даичи Камада, Дзуня Ито ва Юнносуке Сузукига бўшатиб берди.
Эквадорнинг жавоб юришлари: Лотин Америкаси жамоасида ҳам иккинчи бўлим бошида Алан Франко ўрнига Феликс Торрес туширилди. Кейинчалик Кени Арроё, Педро Вите, Хорди Алсивар, Нилсон Ангуло ҳамда Жон Ебоа каби футболчилар захирага олиниб, жамоа янги кучлар билан олдинга интилди.
Пеналтилар сериясида Япониянинг совуққонлиги
Асосий вақт 0:0 ҳисобидаги нурсиз дуранг билан якунлангач, ғолибни аниқлаш учун 11 метрлик жарима зарбалари сериясига мурожаат қилинди.
Нервлар жангига айланган серияда япониялик футболчилар катта совуққонлик намойиш этиб, 5:4 ҳисобида устун келди ва нуфузли рақиб устидан ғалабани расмийлаштирди. Дарвозабон Зион Сузукининг ишончли ҳаракатлари ва зарбаларнинг аниқлиги осиёликларга муҳим психологик устунлик тақдим этди.
Ўртоқлик учрашуви тафсилотлари:
Япония — Эквадор 0:0 (пеналтилар бўйича — 5:4)
Япония таркиби: Зион Сузуки, Аюму Секо, Ко Итакура, Ҳироки Ито, Рицу Доан (Юнносуке Сузуки, 68), Каису Сано (Кенто Шиогаи, 86), Ао Танака (Дайзен Маеда, 79), Кейто Накамура (Юки Сома, 79), Такефуса Кубо (Даичи Камада, 68), Юито Сузуки (Дзуня Ито, 68), Каина Танимура (Аясе Уеда, 46).
Эквадор таркиби: Эрнан Галиндес, Жексон Порозо, Вилян Пачо, Алан Франко (Феликс Торрес, 46), Первис Эступинян, Кени Арроё (Денил Кастилло, 67), Педро Вите (Фрисё Кайседо, 85), Хорди Алсивар (Хуан Ангуло, 67), Нилсон Ангуло (Алан Минда, 86), Жон Меркадо (Энтони Валенсия, 79), Жон Ебоа (Жереми Сармиенто, 67).
Ушбу назорат баҳси ҳар икки терма жамоа устозлари учун олдинда турган расмий халқаро турнирлар ва саралаш ўйинлари олдидан таркиб чуқурлиги ҳамда футболчиларнинг ҳолатини тўлиқ кўриб олиш учун ажойиб имконият бўлди.
Изоҳлар 0
…