Драматик якун: Япония Эквадорни пеналтилар сериясида таслим этди

·14·Спорт
Драматик якун: Япония Эквадорни пеналтилар сериясида таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Япония терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашувида Эквадор устидан пеналтилар сериясида 5:4 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Асосий вақтда ҳисоб очилмай, 0:0 дуранг қайд этилди.
  • Пеналтилар сериясида япониялик футболчилар Зион Suzukiнинг ҳаракатлари ва зарбаларнинг аниқлиги эвазига устунликка эришди.
  • Ушбу ўйин мураббийлар учун таркиб чуқурлигини ва футболчилар ҳолатини кўриб чиқишга имконият яратди.

Халқаро ўртоқлик баҳслари доирасида Осиёнинг етакчи жамоаларидан бири бўлган Япония миллий термаси Жанубий Американинг шиддатли ва жисмонан кучли вакили — Эквадор билан куч синашди. 90 дақиқа давомида ҳар икки томон хавфли вазиятлар яратган бўлса-да, асосий вақтда дарвозалар дахлсиз қолди.

Баҳс тақдири футбол лотереяси — пеналтилар сериясида ҳал бўлди ва унда омад «кўк самурайлар» томонида бўлди.

Тактик кураш ва мураббийларнинг синовлари

Учрашув юқори темпда ва муросасиз кечди. Биринчи бўлимда жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилган бўлса, иккинчи бўлимда мураббийлар штаби кенг қамровли ротацияга қўл урди:

  • Япониянинг янгиланиши: Мураббийлар танаффусдаёқ ҳужум чизиғини янгилаб, Каина Танимура ўрнига асосий тўпурар Аясе Уедани ташлади. Иккинчи бўлимнинг 68-дақиқасида эса асосий юлдузлар — Такефуса Кубо, Рицу Доан ва Юито Сузуки ўйинни якунлаб, ўз ўринларини тажрибали Даичи Камада, Дзуня Ито ва Юнносуке Сузукига бўшатиб берди.

  • Эквадорнинг жавоб юришлари: Лотин Америкаси жамоасида ҳам иккинчи бўлим бошида Алан Франко ўрнига Феликс Торрес туширилди. Кейинчалик Кени Арроё, Педро Вите, Хорди Алсивар, Нилсон Ангуло ҳамда Жон Ебоа каби футболчилар захирага олиниб, жамоа янги кучлар билан олдинга интилди.

Пеналтилар сериясида Япониянинг совуққонлиги

Асосий вақт 0:0 ҳисобидаги нурсиз дуранг билан якунлангач, ғолибни аниқлаш учун 11 метрлик жарима зарбалари сериясига мурожаат қилинди.

Нервлар жангига айланган серияда япониялик футболчилар катта совуққонлик намойиш этиб, 5:4 ҳисобида устун келди ва нуфузли рақиб устидан ғалабани расмийлаштирди. Дарвозабон Зион Сузукининг ишончли ҳаракатлари ва зарбаларнинг аниқлиги осиёликларга муҳим психологик устунлик тақдим этди.

Ўртоқлик учрашуви тафсилотлари:

  • Япония — Эквадор 0:0 (пеналтилар бўйича — 5:4)

Япония таркиби: Зион Сузуки, Аюму Секо, Ко Итакура, Ҳироки Ито, Рицу Доан (Юнносуке Сузуки, 68), Каису Сано (Кенто Шиогаи, 86), Ао Танака (Дайзен Маеда, 79), Кейто Накамура (Юки Сома, 79), Такефуса Кубо (Даичи Камада, 68), Юито Сузуки (Дзуня Ито, 68), Каина Танимура (Аясе Уеда, 46).

Эквадор таркиби: Эрнан Галиндес, Жексон Порозо, Вилян Пачо, Алан Франко (Феликс Торрес, 46), Первис Эступинян, Кени Арроё (Денил Кастилло, 67), Педро Вите (Фрисё Кайседо, 85), Хорди Алсивар (Хуан Ангуло, 67), Нилсон Ангуло (Алан Минда, 86), Жон Меркадо (Энтони Валенсия, 79), Жон Ебоа (Жереми Сармиенто, 67).

Ушбу назорат баҳси ҳар икки терма жамоа устозлари учун олдинда турган расмий халқаро турнирлар ва саралаш ўйинлари олдидан таркиб чуқурлиги ҳамда футболчиларнинг ҳолатини тўлиқ кўриб олиш учун ажойиб имконият бўлди.

ЯпонияЭквадорПенальтиЗион Сузуки
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилдиStarlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилдиКеча 13:51Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиЎзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошлади21 август 08:56Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!14 август 17:38Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)11 август 11:13Барселона Эквадорнинг ёш иқтидори Жосуе Кайседо трансферини эълон қилдиБарселона Эквадорнинг ёш иқтидори Жосуе Кайседо трансферини эълон қилди14 июл 00:16Златан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтдиЗлатан Ибраҳимович ЖЧ-2026даги энг яхши терма жамоани айтди1 июл 20:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди