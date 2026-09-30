Starlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилди
Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компаниясига қарашли Starlink тизими Эквадорда оддий смартфонларни бевосита сунъий йўлдошларга улайдиган янги хизматни ишга туширди. Мазкур қадам алоқа воситалари етиб бормаган олис ҳудудларда мобил интернет ва хабар алмашиш имкониятларини тубдан яхшилашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Мобиле хизмати давлатга қарашли КНТ_EК оператори билан ҳамкорликда йўлга қўйилди. Тизимнинг асосий афзаллиги шундаки, фойдаланувчилар ҳеч қандай қўшимча қурилмалар ёки махсус жиҳозларсиз ўзларининг одатий мослашувчан телефонлари ёрдамида алоқага чиқишлари мумкин.
Қамров ҳудуди ва технологик имкониятларМазкур инновацион тизим биринчи навбатда анъанавий уяли алоқа тармоқлари мавжуд бўлмаган ёки барқарор ишламайдиган ҳудудларга мўлжалланган. Эквадорнинг қирғоқбўйи минтақалари, тоғли ҳамда ўрмонли ҳудудлари тўлиқ қамровга олинган.
Жараённинг бошланғич босқичида сунъий йўлдош алоқаси мамлакат ҳудудининг 82,4 фоизини қамраб олгани маълум қилинди. Шунингдек, технология қирғоқдан 12 денгиз мили масофасигача бўлган сув ҳавзаларига ҳам тарқатилади, бу эса денгизчилар учун ҳам қўшимча хавфсизлик яратади.
Лотин Америкасидаги ривожланиш жараёниУшбу лойиҳа Starlink ва КНТ компаниялари ўртасидаги аввалги ҳамкорликнинг мантиқий давоми бўлди. Аввалроқ томонлар, жумладан Галапагос оролларида ҳам фихед сунъий йўлдош интернетини ўрнатиш бўйича ишлат олиб борган эдилар.
Эквадор паст ер орбитасидаги сунъий йўлдошларга мобил қурилмаларни тўғридан-тўғри улаш технологияси ишга туширилган Лотин Америкасидаги дастлабки давлатлардан бирига айланди. Минтақада бу борада етакчилик 2025-йил ноябрь ойида Чилига тегишли бўлиб, у ерда Энтел оператори Starlink Директ-то-Селл хизматини йўлга қўйган эди.
Шундан сўнг бир неча ой ўтгач, SpaceX ва +Мовил оператори Панамада ҳам Starlink Мобиле хизматини тақдим этди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологиялар келгусида бутун дунё бўйлаб алоқа чекловларини бартараф этишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…