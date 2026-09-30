Starlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилди

·0·Техно
Starlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилди

Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компаниясига қарашли Starlink тизими Эквадорда оддий смартфонларни бевосита сунъий йўлдошларга улайдиган янги хизматни ишга туширди. Мазкур қадам алоқа воситалари етиб бормаган олис ҳудудларда мобил интернет ва хабар алмашиш имкониятларини тубдан яхшилашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Мобиле хизмати давлатга қарашли КНТ_EК оператори билан ҳамкорликда йўлга қўйилди. Тизимнинг асосий афзаллиги шундаки, фойдаланувчилар ҳеч қандай қўшимча қурилмалар ёки махсус жиҳозларсиз ўзларининг одатий мослашувчан телефонлари ёрдамида алоқага чиқишлари мумкин.

Қамров ҳудуди ва технологик имкониятлар

Мазкур инновацион тизим биринчи навбатда анъанавий уяли алоқа тармоқлари мавжуд бўлмаган ёки барқарор ишламайдиган ҳудудларга мўлжалланган. Эквадорнинг қирғоқбўйи минтақалари, тоғли ҳамда ўрмонли ҳудудлари тўлиқ қамровга олинган.

Жараённинг бошланғич босқичида сунъий йўлдош алоқаси мамлакат ҳудудининг 82,4 фоизини қамраб олгани маълум қилинди. Шунингдек, технология қирғоқдан 12 денгиз мили масофасигача бўлган сув ҳавзаларига ҳам тарқатилади, бу эса денгизчилар учун ҳам қўшимча хавфсизлик яратади.

Лотин Америкасидаги ривожланиш жараёни

Ушбу лойиҳа Starlink ва КНТ компаниялари ўртасидаги аввалги ҳамкорликнинг мантиқий давоми бўлди. Аввалроқ томонлар, жумладан Галапагос оролларида ҳам фихед сунъий йўлдош интернетини ўрнатиш бўйича ишлат олиб борган эдилар.

Эквадор паст ер орбитасидаги сунъий йўлдошларга мобил қурилмаларни тўғридан-тўғри улаш технологияси ишга туширилган Лотин Америкасидаги дастлабки давлатлардан бирига айланди. Минтақада бу борада етакчилик 2025-йил ноябрь ойида Чилига тегишли бўлиб, у ерда Энтел оператори Starlink Директ-то-Селл хизматини йўлга қўйган эди.

Шундан сўнг бир неча ой ўтгач, SpaceX ва +Мовил оператори Панамада ҳам Starlink Мобиле хизматини тақдим этди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологиялар келгусида бутун дунё бўйлаб алоқа чекловларини бартараф этишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

StarlinkЭквадорSpaceXМобил алоқаТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиStarlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этади19 сентябр 11:27SpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиSpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқади16 сентябр 00:52SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиSpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчи13 сентябр 01:53Starlink Мобиле хизмати Угандада ишга туширилдиStarlink Мобиле хизмати Угандада ишга туширилди25 сентябр 11:22SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилди28 август 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди