Эквадорда юзида мўйловга ўхшаш туклар билан туғилган чақалоқ барчанинг эътиборида!
Эквадорда янги туғилган чақалоқнинг юзида мўйловга ўхшаш қора туклар кўринган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. 2026 йил октябрь ойида тарқалган тасвир кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.
Тиббиётда янги туғилган чақалоқлар танасида майин тукларнинг бўлиши одатий ҳолат саналади. Улар лануго деб аталиб, ҳомила ривожланиши даврида пайдо бўлади. Бундай туклар кўпинча туғилишдан олдин ёки ундан кейинги дастлабки ҳафталарда аста-секин йўқолади.
Айрим ҳолатларда эса чақалоқ танаси ёки юзидаги туклар одатдагидан кўпроқ бўлиши мумкин. Бунинг сабаблари турлича бўлиб, аниқ хулоса чиқариш учун тиббий кўрик талаб этилади. Шу боис видеодаги боланинг юзида туклар пайдо бўлишига нима сабаб бўлганини мавжуд тасвирнинг ўзи орқали аниқлаб бўлмайди.
Шу сабабли видеода акс этган ҳолатни ноодатий тасвир сифатида баҳолаш мумкин, бироқ унинг сабабларини тасдиқланган тиббий факт сифатида талқин қилишга асос йўқ.
Изоҳлар 0
…