Эквадорда юзида мўйловга ўхшаш туклар билан туғилган чақалоқ барчанинг эътиборида!

·81·Дунё
Эквадорда юзида мўйловга ўхшаш туклар билан туғилган чақалоқ барчанинг эътиборида!

Эквадорда янги туғилган чақалоқнинг юзида мўйловга ўхшаш қора туклар кўринган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. 2026 йил октябрь ойида тарқалган тасвир кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.

Тиббиётда янги туғилган чақалоқлар танасида майин тукларнинг бўлиши одатий ҳолат саналади. Улар лануго деб аталиб, ҳомила ривожланиши даврида пайдо бўлади. Бундай туклар кўпинча туғилишдан олдин ёки ундан кейинги дастлабки ҳафталарда аста-секин йўқолади.

Айрим ҳолатларда эса чақалоқ танаси ёки юзидаги туклар одатдагидан кўпроқ бўлиши мумкин. Бунинг сабаблари турлича бўлиб, аниқ хулоса чиқариш учун тиббий кўрик талаб этилади. Шу боис видеодаги боланинг юзида туклар пайдо бўлишига нима сабаб бўлганини мавжуд тасвирнинг ўзи орқали аниқлаб бўлмайди.

Шу сабабли видеода акс этган ҳолатни ноодатий тасвир сифатида баҳолаш мумкин, бироқ унинг сабабларини тасдиқланган тиббий факт сифатида талқин қилишга асос йўқ.

ЭквадорЛанугоТиббиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эквадорда йўловчилар билан тўла икки қаватли автобус ағдарилиб кетдиЭквадорда йўловчилар билан тўла икки қаватли автобус ағдарилиб кетди7 октябр 15:37Драматик якун: Япония Эквадорни пеналтилар сериясида таслим этдиДраматик якун: Япония Эквадорни пеналтилар сериясида таслим этди1 октябр 19:19Starlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилдиStarlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилди30 сентябр 13:51Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиЎзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошлади21 август 08:56Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!14 август 17:38Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)11 август 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди