Танзанияда автобус ва юк машинаси тўқнашуви оқибатида 28 киши ҳалок бўлди

·46·Дунё
Танзанияда автобус ва юк машинаси тўқнашуви оқибатида 28 киши ҳалок бўлди

Танзанияда йўловчи автобуси ва ёғоч ортилган юк машинасининг юзма-юз тўқнашиши оқибатида камида 28 киши ҳалок бўлди. Тўқнашувдан кейин автобусда ёнғин чиқиб, транспорт воситаси бутунлай ёниб кетган. Бу ҳақда Associated Press нашри хабар берди.

Ҳодиса 8 октябрдан 9 октябрга ўтар кечаси мамлакатнинг Морогоро вилоятидаги Мкамбарани ҳудудида, Морогоро — Дар-эс-Салам автомобиль йўлида юз берган. Дар-эс-Саламдан Мбея шаҳрига қараб ҳаракатланган автобус қарама-қарши йўналишда келаётган ёғоч ортилган юк машинаси билан тўқнашган.

Дастлабки маълумотларга кўра, Иринга шаҳридан Дар-эс-Салам томон кетаётган юк машинаси ҳайдовчиси бошқа транспорт воситаларини қувиб ўтишга уринган. Бироқ манёвр вақтида автобус билан тўқнашув содир бўлган.

Морогоро вилояти ёнғин хавфсизлиги ва қутқарув хизмати раҳбари вазифасини бажарувчи Жозеф Мвасабежанинг маълум қилишича, ҳалок бўлганларнинг 27 нафари автобус йўловчилари, яна бири эса юк машинасида бўлган.

Ҳодиса оқибатида жароҳатланганлар ҳам бор. Айрим жабрланувчилар шифохонага етказилган, бироқ дастлабки хабарларда жароҳатланганларнинг якуний сони маълум қилинмаган. Ҳалок бўлганларнинг айримларини аниқлаш учун ҳам қўшимча текширувлар ўтказилиши кутилмоқда.

ТанзанияМорогоро вилоятиавтобус авариясиМкамбарани ҳудуди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эквадорда йўловчилар билан тўла икки қаватли автобус ағдарилиб кетдиЭквадорда йўловчилар билан тўла икки қаватли автобус ағдарилиб кетди7 октябр 15:37240 миллион йил аввал яшаган сирли ҳайвон: унинг қолдиқлари 60 йил музейда ётган240 миллион йил аввал яшаган сирли ҳайвон: унинг қолдиқлари 60 йил музейда ётган26 сентябр 15:56Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканТанзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган маскан27 июн 17:18Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБолтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқда9 сентябр 11:37Танзанияда болалар очлик сабаб ғайриоддий ҳолатда тасвирга тушдиТанзанияда болалар очлик сабаб ғайриоддий ҳолатда тасвирга тушди20 май 07:13Швецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолдиШвецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолди25 август 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди