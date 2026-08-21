Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошлади

·5·Спорт
Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошлади
Қисқача

Ирода Сирожиддинова -40 кг вазн тоифасида барча рақибаларини мағлуб этиб, ўсмирлар ўртасида Жаҳон чемпионига айланди. Ўзбекистон терма жамоаси мусобақанинг биринчи кунида 1 та олтин ва 3 та бронза медалини қўлга киритди. Бронза медалларига Бобур Юсупов (-55 кг), Алина Колючева (-44 кг) ва Чарос Ҳикматова (-48 кг) сазовор бўлди. Ўзбекистон 60 давлат орасида умумжамоа ҳисобида 2-ўринни эгаллаб турибди.

Эквадорнинг Гуаякил шаҳрида ўсмирлар ўртасидаги Жаҳон чемпионати старт олди. Мусобақанинг биринчи куни Ўзбекистон терма жамоаси учун муваффақиятли ўтди.

Аурелио Чиприан-Флис бошчилигидаги кадетларимиз дастлабки кун якунига кўра 1 та олтин ва 3 та бронза медалини қўлга киритди.

Ирода Сирожиддинова — Жаҳон чемпиони!

-40 кг вазн тоифасида иштирок этган Ирода Сирожиддинова барча рақибаларини мағлуб этиб, ўсмирлар ўртасида Жаҳон чемпионига айланди.

Сирожиддинова мусобақани иккинчи босқичдан бошлаб, унда озарбайжонлик Сунай Саламова, ярим финалда россиялик Эмилия Сайфутдинова, финалда эса қозоғистонлик Адия Жанахмет устидан ғалаба қозонди.

Шу тариқа, олис Эквадорда Ўзбекистон мадҳияси янгради.

Қайд этиш жоиз, Ирода Сирожиддинова бир ой аввал Иорданияда ўтказилган Осиё чемпионатида ҳам олтин медални қўлга киритган эди.

Яна 3 та бронза

Ўзбекистон терма жамоасининг яна уч нафар вакили шоҳсупага кўтарилди:

  • Бобур Юсупов — -55 кг;

  • Алина Колючева — -44 кг;

  • Чарос Ҳикматова — -48 кг.

Биринчи кунги баҳслардан сўнг Ўзбекистон 1 та олтин ва 3 та бронза медали билан 60 давлат орасида умумжамоа ҳисобида 2-ўринни эгаллаб турибди.

ЎзбекистонИрода СирожиддиноваГуаякильЭквадор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаЖулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаБугун, 08:57Алексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиАлексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиБугун, 08:51ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?Бугун, 06:20Флик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиФлик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиБугун, 06:14Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиБугун, 06:10Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариКонференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариБугун, 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)