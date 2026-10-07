Уч ёшли 35 кг қизалоқни мукбангга жалб қилган ота-она танқид қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда уч ёшли қизалоқни мукбанг контентига жалб қилган ота-она жамоатчиликнинг қаттиқ танқидига учради, чунки қизнинг вазни 35 килограммга етган эди.
- Ота-она қизининг иштаҳаси яхши эканлигини таъкидлаб, уни мажбуран овқатлантиришганини рад этди.
- Интернет фойдаланувчиларининг босими натижасида видеоплатформалар қизнинг аккаунтларини блоклади ва ота-она ижтимоий тармоқлардан чиқиб кетди.
Хитойда бир жуфтлик уч ёшли қизини камера қаршисида жуда кўп миқдорда овқат истеъмол қилишга жалб қилгани учун жамоатчиликнинг қаттиқ танқидига учрамоқда.
Интернетда кенг тарқалган мукбанг трендида блогерлар катта миқдордаги овқатни камера олдида истеъмол қилиб, бу жараённи томошабинлар учун контент сифатида намойиш этади. XXI асрнинг энг баҳсли интернет ҳодисаларидан бири сифатида қараладиган ушбу йўналиш нафақат овқатни кўнгилочар мақсадда ортиқча сарфлаш билан боғлиқ танқидларга сабаб бўлган, балки саломатлик учун жиддий хавфлар туғдириши ва айрим ҳолатларда мукбанг блогерларининг ўлими билан ҳам боғланган.
Шу сабабли ота-оналар ўзларининг уч ёшли фарзандини бундай контентга жалб қилгани кўплаб интернет фойдаланувчиларининг норозилигига сабаб бўлди.
Жорий ой бошида Хитой оммавий ахборот воситаларида “Пэйци” тахаллуси билан танилган уч ёшли қиз ҳақидаги ҳолат хабар қилинди. Маълумотларга кўра, ота-онаси уни мукбанг контенти қаҳрамонига айлантирган ва қизининг турли таомларни истеъмол қилаётганини тасвирга олиб, видеоларни ижтимоий тармоқларга жойлаштирган.
Пэйцининг ота-онаси Douyin — Хитойдаги TikTok’ка ўхшаш платформада жойлаган видеолари сарлавҳаларида “3 ёшли 66 фунтлик (33 килограммлик) семиз қизча” ва “ажойиб иштаҳа” каби иборалардан фойдаланган.
Видеоларда қизга қовурилган товуқ ва ёғли гўшт каби калорияси юқори таомлар берилаётгани кўрсатилган. Бу таомларни истеъмол қилиш жараёни эса асосан унинг кузатувчиларига кўнгилочар контент тақдим этиш мақсадида тасвирга олинган.
Қизнинг вазни 35 килограммга етгач, жамоатчилик вакиллари бундан жиддий хавотир билдириб, унинг ота-онаси билан юзма-юз гаплашган. Интернет фойдаланувчилари жуфтликдан мукбанг видеоларини тўхтатишни сўраган.
Бироқ ота-она ўз ҳаракатларини ҳимоя қилган. Улар Пэйци туғилганида 4,5 фунт, яъни тахминан 2,25 килограмм вазнга эга бўлганини ва қизининг шунчаки иштаҳаси яхши эканини таъкидлаган.
Жуфтлик қизини мажбуран овқатлантиришганини рад этган. Шунингдек, улар видеолар орқали топилаётган маблағ озиқ-овқат харажатларини қоплашга зўрға етаётганини билдирган.
Жамоатчиликнинг босими тобора кучайгач, видеоплатформалар Пэйцининг аккаунтларини блоклади. Шундан сўнг унинг ота-онаси ҳам ижтимоий тармоқлардаги аккаунтларини ўчириб ташлади.
Болаларни ижтимоий тармоқларда контентга жалб қилиш масаласи
Пэйци билан боғлиқ ҳолат Хитой ижтимоий тармоқларида эътибор ва кўришлар сонини ошириш мақсадида вояга етмаган болалардан фойдаланиш амалиётига яна бир бор эътибор қаратди.
Сўнгги йилларда болалар иштирокидаги мукбанг ва пранк видеоларидан тортиб, улар орқали турли маҳсулотларни тарғиб қилишгача бўлган контент турлари кенгайиб бормоқда.
Бундай контентларда вояга етмаганларнинг иштирок этиши эса уларнинг манфаатлари, хавфсизлиги ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масаласини долзарб қилиб қўймоқда. Пэйцининг ҳолати ҳам ижтимоий тармоқларда болалардан контент яратиш мақсадида фойдаланиш қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлиги ҳақида яна бир бор баҳсларни кучайтирди.
Изоҳлар 0
…