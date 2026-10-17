Хитойда ота-оналар фарзандларини уйлантириш учун AI’дан фойдаланмоқда

·12·Дунё
Хитойда ота-оналар фарзандларини уйлантириш учун AI’дан фойдаланмоқда

Хитойда айрим ота-оналар фарзандларини турмуш қуришга ва оила барпо этишга ундаш учун сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган таъсирчан видеолардан фойдаланмоқда. Уларда ёши катта инсонлар ёшлигида оила қурмаганидан афсусланиб, ота-онасининг маслаҳатига қулоқ тутмаганидан пушаймон бўлаётгани тасвирланади.

Хитойнинг «Синьхуа» ахборот агентлиги ва Фуқаролик ишлари вазирлиги маълумотларига кўра, 2024 йилда мамлакатда никоҳни расмий рўйхатдан ўтказиш ҳолатлари 6,106 миллионни ташкил этган. Бу бир йил аввалги кўрсаткичга нисбатан 20,5 фоизга кам. Мамлакатда ҳар минг кишига тўғри келадиган никоҳлар сони эса атиги 4,3 тани ташкил қилган.

Никоҳлар сонининг камайиши ота-оналарни ташвишга солмоқда. Хабарларга кўра, улар фарзандларини оила қуришга ва фарзандли бўлишга кўндириш учун турли усулларни қўллашга ҳаракат қилмоқда.

Бир нечта оммавий ахборот воситалари хабар беришича, Хитойдаги Douyin ва Weibo каби ижтимоий платформалар сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеолар билан тўлиб кетган. Уларда ёши улғайган қаҳрамонлар ёшлик пайтида ота-онасининг гапига кириб, оила қурмаганидан афсусланаётганини айтади.

Видеолардан бирида сунъий интеллект орқали яратилган 58 ёшли аёл шифохонага борганида ёлғиз қолгани тасвирланади. Унинг ёнидаги каравотларда ётган бошқа беморларни эса яқинлари парвариш қилиб, уларга ғамхўрлик кўрсатади.

Яна бир видеода 56 ёшли қаҳрамон ёшлигида ота-онасининг оила қуриш ҳақидаги маслаҳатларига қулоқ тутмаганидан пушаймон бўлаётганини билдиради. Бу роликларнинг аксарияти сунъий интеллект ёрдамида тайёрлангани ҳақида махсус белги билан тарқатилган бўлса-да, уларни миллионлаб марта томоша қилиш ва бошқалар билан бўлишишда давом этишмоқда.

Ушбу тенденция хавотирга тушган ота-оналарнинг фарзандларини оила қуришга кўндиришга қаратилган «кибер қамали» деб номланмоқда. Бироқ танқидчилар бундай усуллар оила қурганлар ва ёлғиз яшаётганлар ўртасидаги ижтимоий тафовутни янада кучайтириши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Шунга қарамай, фарзандларининг келажагидан хавотирда бўлган айрим ота-оналар бу танқидларга унчалик эътибор бермаяпти.

Weibo фойдаланчиларидан бири: «Бизга бундай видеолар янада кўпроқ керак. Келинглар, ким ҳали ҳам ёлғиз қолишни маъқул кўраётганини кўрайлик», деб ёзган.

Бошқа бир фойдаланувчи эса: «Ҳамма бу роликларни тарқатсин ва ёшларга кўрсатсин», деган фикрни билдирган.

Бироқ ушбу ташаббусга муносабатлар, асосан, салбий бўлмоқда. Айниқса, ёшлар видеоларни ва уларни тарқатиш билан боғлиқ бутун тенденцияни жиддий қабул қилиш ўрнига, кулгили деб ҳисобламоқда.

«Одамларни йиғлаб, турмуш қуришга ундайдиган ҳақиқий инсонни топа олмаганлари учун сунъий интеллектдан фойдаланишгани жуда кулгили», деб ёзган фойдаланувчилардан бири.

Бошқалар эса бундай видеолар кутилган натижани бермаслиги мумкинлигини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, ота-оналарнинг бу каби босими ёшларни янада ранжитиши, улар билан муносабатларни совутиши ва ҳатто атайлаб турмуш қурмасликка қарор қилишларига сабаб бўлиши мумкин.

Шу тариқа, Хитойда никоҳлар сони камайиши фонида сунъий интеллектдан фойдаланиб яратилган видеолар ота-оналар ва ёшлар ўртасида янги баҳсларни келтириб чиқармоқда. Оила қуришга ундаш мақсадида тайёрланган роликлар эса айрим ёшлар учун таъсирчан насиҳатдан кўра кўпроқ ҳазил мавзусига айланмоқда.

СиньхуаФуқаролик ишлари вазирлигиDouyinкибер қамали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уч ёшли 35 кг қизалоқни мукбангга жалб қилган ота-она танқид қилиндиУч ёшли 35 кг қизалоқни мукбангга жалб қилган ота-она танқид қилинди7 октябр 20:00Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!19 сентябр 10:06Хитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиХитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портлади11 август 17:3412-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшати12-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшати9 июл 18:35Вьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказадиВьетнамда оталар фарзандларини мактабга етказиш учун пакетга солиб дарёдан ўтказади26 сентябр 20:30Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилдиЕвропа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилди17 сентябр 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди