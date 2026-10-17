Хитойда ота-оналар фарзандларини уйлантириш учун AI’дан фойдаланмоқда
Хитойда айрим ота-оналар фарзандларини турмуш қуришга ва оила барпо этишга ундаш учун сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган таъсирчан видеолардан фойдаланмоқда. Уларда ёши катта инсонлар ёшлигида оила қурмаганидан афсусланиб, ота-онасининг маслаҳатига қулоқ тутмаганидан пушаймон бўлаётгани тасвирланади.
Хитойнинг «Синьхуа» ахборот агентлиги ва Фуқаролик ишлари вазирлиги маълумотларига кўра, 2024 йилда мамлакатда никоҳни расмий рўйхатдан ўтказиш ҳолатлари 6,106 миллионни ташкил этган. Бу бир йил аввалги кўрсаткичга нисбатан 20,5 фоизга кам. Мамлакатда ҳар минг кишига тўғри келадиган никоҳлар сони эса атиги 4,3 тани ташкил қилган.
Никоҳлар сонининг камайиши ота-оналарни ташвишга солмоқда. Хабарларга кўра, улар фарзандларини оила қуришга ва фарзандли бўлишга кўндириш учун турли усулларни қўллашга ҳаракат қилмоқда.
Бир нечта оммавий ахборот воситалари хабар беришича, Хитойдаги Douyin ва Weibo каби ижтимоий платформалар сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеолар билан тўлиб кетган. Уларда ёши улғайган қаҳрамонлар ёшлик пайтида ота-онасининг гапига кириб, оила қурмаганидан афсусланаётганини айтади.
Видеолардан бирида сунъий интеллект орқали яратилган 58 ёшли аёл шифохонага борганида ёлғиз қолгани тасвирланади. Унинг ёнидаги каравотларда ётган бошқа беморларни эса яқинлари парвариш қилиб, уларга ғамхўрлик кўрсатади.
Яна бир видеода 56 ёшли қаҳрамон ёшлигида ота-онасининг оила қуриш ҳақидаги маслаҳатларига қулоқ тутмаганидан пушаймон бўлаётганини билдиради. Бу роликларнинг аксарияти сунъий интеллект ёрдамида тайёрлангани ҳақида махсус белги билан тарқатилган бўлса-да, уларни миллионлаб марта томоша қилиш ва бошқалар билан бўлишишда давом этишмоқда.
Ушбу тенденция хавотирга тушган ота-оналарнинг фарзандларини оила қуришга кўндиришга қаратилган «кибер қамали» деб номланмоқда. Бироқ танқидчилар бундай усуллар оила қурганлар ва ёлғиз яшаётганлар ўртасидаги ижтимоий тафовутни янада кучайтириши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Шунга қарамай, фарзандларининг келажагидан хавотирда бўлган айрим ота-оналар бу танқидларга унчалик эътибор бермаяпти.
Weibo фойдаланчиларидан бири: «Бизга бундай видеолар янада кўпроқ керак. Келинглар, ким ҳали ҳам ёлғиз қолишни маъқул кўраётганини кўрайлик», деб ёзган.
Бошқа бир фойдаланувчи эса: «Ҳамма бу роликларни тарқатсин ва ёшларга кўрсатсин», деган фикрни билдирган.
Бироқ ушбу ташаббусга муносабатлар, асосан, салбий бўлмоқда. Айниқса, ёшлар видеоларни ва уларни тарқатиш билан боғлиқ бутун тенденцияни жиддий қабул қилиш ўрнига, кулгили деб ҳисобламоқда.
«Одамларни йиғлаб, турмуш қуришга ундайдиган ҳақиқий инсонни топа олмаганлари учун сунъий интеллектдан фойдаланишгани жуда кулгили», деб ёзган фойдаланувчилардан бири.
Бошқалар эса бундай видеолар кутилган натижани бермаслиги мумкинлигини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, ота-оналарнинг бу каби босими ёшларни янада ранжитиши, улар билан муносабатларни совутиши ва ҳатто атайлаб турмуш қурмасликка қарор қилишларига сабаб бўлиши мумкин.
Шу тариқа, Хитойда никоҳлар сони камайиши фонида сунъий интеллектдан фойдаланиб яратилган видеолар ота-оналар ва ёшлар ўртасида янги баҳсларни келтириб чиқармоқда. Оила қуришга ундаш мақсадида тайёрланган роликлар эса айрим ёшлар учун таъсирчан насиҳатдан кўра кўпроқ ҳазил мавзусига айланмоқда.
Изоҳлар 0
…