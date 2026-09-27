“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президенти Доналд Трамп Эроннинг Ҳўрмуз бўғозини 7 кун ичида очиш таклифини кескин рад этди.
- Трампнинг таъкидлашича, Эрон ҳозирги кунда ҳарбий ва иқтисодий жиҳатдан оғир аҳволда қолгани сабабли шошилинч битим тузишга уринмоқда.
- Оқ уй раҳбари Эроннинг келишувга интилишини уларнинг стратегик заифлашуви ва мағлубияти билан изоҳлади.
- Бу рад жавоби глобал нефт бозори ва минтақадаги ҳарбий мувозанат атрофидаги ноаниқликни янада кучайтириб юборди.
Яқин Шарқ минтақасидаги геосиёсий кескинлик кутилмаган дипломатик тўқнашувлар билан янги босқичга кўтарилди. АҚШ Президенти Дональд Трамп расмий Теҳрон томонидан илгари сурилган ва Ҳўрмуз бўғозини очишни кўзда тутувчи навбатдаги тинчлик келишувини кескин тарзда рад этганини очиқ маълум қилди. Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, Эрон томони ҳозирги кунда ҳарбий ва иқтисодий жиҳатдан оғир вазиятга тушиб, жиддий мағлубиятга учраётгани сабабли шошилинч битим тузишга уринмоқда. «Улар Ҳўрмуз бўғозини очиш бўйича келишувга эришмоқчи, чунки жуда ёмон аҳволда ютқазмоқда. Мен битим тузишни яхши кўраман, лекин улар таклиф қилаётган бу келишув биз учун мутлақо қабул қилинмайди», дея баёнот берди Трамп.
Бундан аввалроқ Эрон Ташқи ишлар вазирлиги БМТ Бош Ассамблеяси кулуарларида Вашингтонга воситачи давлатлар орқали стратегик аҳамиятга эга бўлган Ҳўрмуз бўғозини етти кун ичида очиш бўйича махсус таклиф йўллаганини эълон қилган эди. Бироқ Вашингтоннинг бундай рад жавоби глобал нефть бозори ва минтақадаги ҳарбий мувозанат атрофидаги ноаниқликни янада кучайтириб юборди.
«Ҳўрмуз бўғози, 7 кунлик муддат ва Трампнинг «йўқ» жавоби»: Дипломатик можаронинг 5 та асосий нуқтаси
АҚШ ва Эрон ўртасидаги сўнгги музокаралар тўлқинидан энг муҳим фактлар:
Трамп битимни расман рад этди: АҚШ президенти Эрон илгари сурган тинчлик таклифи Вашингтон шартларига тўғри келмаслигини билдирди;
Теҳроннинг 7 кунлик таклифи: Эрон ТИВ БМТ саммити доирасида воситачилар орқали Ҳўрмуз бўғозини бир ҳафта ичида очиш ташаббусини билдирган эди;
«Улар жуда ёмон ютқазмоқда»: Оқ уй раҳбари Эроннинг келишувга интилишини уларнинг стратегик заифлашуви ва мағлубияти билан изоҳлади;
Ҳўрмуз бўғози — асосий дастак: Дунё нефть савдосининг муҳим артерияси бўлган бўғоз масаласи ҳар икки томон учун асосий савдо картасига айланган;
Вашингтоннинг янги талаблари: АҚШ маъмурияти фақат бўғозни очиш билан чекланмай, кенгроқ ва тўлиқ шартларга асосланган капитуляция даражасидаги битимни талаб қилмоқда.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги қарама-қаршилик: Таклиф ва рад этиш қиёси
Ҳўрмуз бўғози бўйича томонларнинг расмий қарашлари ва шартлари таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Эрон томонининг таклифи (БМТ орқали)
Дональд Трамп ва АҚШ позицияси
Асосий мақсад ва ташаббус
Ҳўрмуз бўғозини 7 кун муддат ичида қайта очиш
Таклифни қабул қилмаслик, келишувни тўлиқ рад этиш
Музокара канали
БМТ Бош Ассамблеяси доирасидаги воситачилар
Очиқ матбуот ва Оқ уйнинг кескин баёнотлари
Вазиятга берилган баҳо
Дипломатик муроса ва тарангликни юмшатиш уриниши
«Эрон жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда ва чорасиз қолмоқда»
Битимга муносабат
Тезкор ва қисқа муддатли ҳал қилувчи келишув
«Мен битимларни севаман, аммо бу шартлар қабул қилинмайди»
Геосиёсий босим даражаси
Бўғознинг ёпиқлиги билан босим ўтказиш
Ҳарбий ва санкцион босимни янада ошириш стратегиси
Эҳтимолий оқибат
Минтақада савдо йўллари тикланиши умиди
Яқин Шарқда кескинликнинг янада янги ва оғир босқичи
Геосиёсий ва энергетик экспертиза: Нега Трамп Эрон таклифини қабул қилмади?
Халқаро сиёсатшунослар, ҳарбий таҳлилчилар ва нефть бозори экспертларининг хулосалари:
«Максимал босим ва заифликдан фойдаланиш»: Трамп Эроннинг шошилинч таклифини Теҳроннинг заифлашиб қолгани белгиси сифатида қабул қилди; АҚШ етакчиси рақиб қийин ҳолатга тушган пайтда енгил битим тузиш эмас, балки унга максимал сиёсий ва иқтисодий таслимият шартларини юклаш тактикасини қўлламоқда;
Ҳўрмуз бўғозининг глобал хавфи: Дунё бўйича денгиз орқали ташиладиган хом нефтнинг қарийб 20 фоизи айнан Ҳўрмуз бўғози орқали ўтади; Эроннинг бу бўғозни очиш ёки ёпиш билан савдолашишига йўл қўймаслик Вашингтон учун стратегик престиж масаласидир;
«7 кунлик муддат» тузоғи: БМТ доирасида етти кун ичида бўғозни очиш ваъдаси Эронга вақтдан ютиш, санкциялар босимини вақтинча бўшатиш ва қайта куч тўплаш учун керак бўлган деб ҳисобланмоқда, шу боис Оқ уй бу шартни хавфли деб баҳолади.
Сизнингча, Дональд Трампнинг Эрон билан тинчлик битимини рад этиши Яқин Шарқда янада каттароқ тўқнашувларни келтириб чиқариши мумкинми? Ҳўрмуз бўғози атрофидаги бу можаро дунёдаги нефть нархлари ва иқтисодиётга қандай таъсир кўрсатади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта геосиёсат саҳнасидаги ушбу кескин бурилиш таҳлилини барча қизиқувчилар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…