Эрон телевидениеси Украина ва Польша шаҳарларига ракета зарбалари билан таҳдид қилди

·2·Дунё
Эрон телевидениеси Украина ва Польша шаҳарларига ракета зарбалари билан таҳдид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон давлат телевидениеси АҚШ томонидан янги ҳарбий зарбалар берилган тақдирда, Украина ва Полша шаҳарларига ракета ҳужумлари уюштирилиши мумкинлигини очиқ эълон қилди.
  • Телеканал эфирида Киев, Лвов, Одесса ҳамда Полшанинг Жешув шаҳри нишон сифатида кўрсатилган хариталар намойиш этилиб, Европага таҳдидли баёнотлар янгради.
  • Мазкур ҳолат АҚШнинг Қешм оролидаги нишонларга берган зарбаларидан сўнг юзага келган кескинлик фонида содир бўлди.

Яқин Шарқда Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги кескинлик кучайиб бораётган бир пайтда, Эрон давлат телевидениеси (IRINN) орқали мисли кўрилмаган ҳарбий таҳдидлар янгради. Телеканал эфирида АҚШ томонидан янги ҳарбий зарбалар берилган тақдирда, жавоб чораси сифатида Европа қитъаси, хусусан Украина ва Польшадаги йирик шаҳарларга ракета ҳужумлари уюштирилиши мумкинлиги очиқ намойиш этилди.

Эфирга узатилган лавҳаларда ракеталарнинг парвоз траекторияси акс этган махсус хариталар кўрсатилиб, эҳтимолий нишонлар очиқланди.

Харитадаги аниқ нишонлар: Жешув ва Украина шаҳарлари

Эрон телевидениесидаги кўрсатув давомида экспертлар ва ҳарбий таҳлилчилар қуйидаги нуқталарга эътибор қаратди:

  • Украинанинг йирик шаҳарлари: Теҳрон АҚШнинг эҳтимолий кенг кўламли ҳужумига жавоб сифатида Киев, Львов ва Одесса шаҳарларини нишон сифатида кўрсатди;

  • НАТОнинг асосий логистика хаби: Харитада НАТОнинг Украинага ҳарбий ва инсонпарварлик ёрдамларини етказиб берувчи асосий маркази саналган Польшанинг Жешув (Rzeszów) шаҳри алоҳида ажратиб кўрсатилди;

  • Очиқ таҳдид баёноти: Телеканал орқали «Бизнинг ракеталаримиз Европага етиб боради ва биз Америка империалистлари ҳамда уларнинг иттифоқчиларини йўқ қиламиз», мазмунидаги кескин огоҳлантиришлар янгради.

Тўқнашув илдизи: Қешм оролидаги зарбалар ва геосиёсий босим

Мазкур кескин баёнотлар АҚШ ва Эрон ўртасидаги сўнгги тўғридан-тўғри ҳарбий ҳаракатлар фонида юзага келди:

  • Ҳурмуз бўғозидаги воқеалар: АҚШ қуролли кучлари стратегик Ҳурмуз бўғозида жойлашган Эронга тегишли Қешм (Qeshm) оролидаги нишонларга чекланган мудофаа зарбаларини берган эди;

  • Эроннинг жавоб реакцияси: Теҳрон ушбу воқеаларни Украинанинг Ғарб давлатлари билан иттифоқчилиги ҳамда Исроилга билвосита хайрихоҳлиги билан боғлашга уринмоқда ва геосиёсий босимни Европа томон йўналтирмоқда.

Расмий реакция: Разведка маълумотлари нима дейди?

Украина расмий доиралари ҳамда Ёлғон маълумотларга қарши курашиш маркази ҳолат бўйича тезкор муносабат билдирди:

  • Ҳозирда яқин вақт ичида Эрон томонидан Европа ёки Украина шаҳарларига тўғридан-тўғри ракета ҳужумлари содир бўлишини тасдиқловчи расмий разведка маълумотлари мавжуд эмас;

  • Мутасадди идоралар бу чиқишларни кўпроқ ахборот-психологик босим сифатида баҳоламоқда, бироқ хавфсизлик кучлари вазиятни ва ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларини диққат билан кузатиб бораётганини таъкидлади.

ЭронАҚШҲурмуз бўғозиҚешм ороли
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ҳарбийлари Эроннинг стратегик Қешм оролига нима учун шошилинч авиазарба берди?АҚШ ҳарбийлари Эроннинг стратегик Қешм оролига нима учун шошилинч авиазарба берди?3 ноябр 18:22Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиҲурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалди15 октябр 23:01Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба бердиЭрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба берди8 октябр 13:22“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди27 сентябр 11:09Ҳурмуз бўғозидаги инқироз: Жаҳон бозорида дизель ёқилғисининг кескин тақчиллиги бошландиҲурмуз бўғозидаги инқироз: Жаҳон бозорида дизель ёқилғисининг кескин тақчиллиги бошланди2 ноябр 23:11Ҳурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилдиҲурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилди2 ноябр 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди