Эрон телевидениеси Украина ва Польша шаҳарларига ракета зарбалари билан таҳдид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрон давлат телевидениеси АҚШ томонидан янги ҳарбий зарбалар берилган тақдирда, Украина ва Полша шаҳарларига ракета ҳужумлари уюштирилиши мумкинлигини очиқ эълон қилди.
- Телеканал эфирида Киев, Лвов, Одесса ҳамда Полшанинг Жешув шаҳри нишон сифатида кўрсатилган хариталар намойиш этилиб, Европага таҳдидли баёнотлар янгради.
- Мазкур ҳолат АҚШнинг Қешм оролидаги нишонларга берган зарбаларидан сўнг юзага келган кескинлик фонида содир бўлди.
Яқин Шарқда Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги кескинлик кучайиб бораётган бир пайтда, Эрон давлат телевидениеси (IRINN) орқали мисли кўрилмаган ҳарбий таҳдидлар янгради. Телеканал эфирида АҚШ томонидан янги ҳарбий зарбалар берилган тақдирда, жавоб чораси сифатида Европа қитъаси, хусусан Украина ва Польшадаги йирик шаҳарларга ракета ҳужумлари уюштирилиши мумкинлиги очиқ намойиш этилди.
Эфирга узатилган лавҳаларда ракеталарнинг парвоз траекторияси акс этган махсус хариталар кўрсатилиб, эҳтимолий нишонлар очиқланди.
Харитадаги аниқ нишонлар: Жешув ва Украина шаҳарлари
Эрон телевидениесидаги кўрсатув давомида экспертлар ва ҳарбий таҳлилчилар қуйидаги нуқталарга эътибор қаратди:
Украинанинг йирик шаҳарлари: Теҳрон АҚШнинг эҳтимолий кенг кўламли ҳужумига жавоб сифатида Киев, Львов ва Одесса шаҳарларини нишон сифатида кўрсатди;
НАТОнинг асосий логистика хаби: Харитада НАТОнинг Украинага ҳарбий ва инсонпарварлик ёрдамларини етказиб берувчи асосий маркази саналган Польшанинг Жешув (Rzeszów) шаҳри алоҳида ажратиб кўрсатилди;
Очиқ таҳдид баёноти: Телеканал орқали «Бизнинг ракеталаримиз Европага етиб боради ва биз Америка империалистлари ҳамда уларнинг иттифоқчиларини йўқ қиламиз», мазмунидаги кескин огоҳлантиришлар янгради.
Тўқнашув илдизи: Қешм оролидаги зарбалар ва геосиёсий босим
Мазкур кескин баёнотлар АҚШ ва Эрон ўртасидаги сўнгги тўғридан-тўғри ҳарбий ҳаракатлар фонида юзага келди:
Ҳурмуз бўғозидаги воқеалар: АҚШ қуролли кучлари стратегик Ҳурмуз бўғозида жойлашган Эронга тегишли Қешм (Qeshm) оролидаги нишонларга чекланган мудофаа зарбаларини берган эди;
Эроннинг жавоб реакцияси: Теҳрон ушбу воқеаларни Украинанинг Ғарб давлатлари билан иттифоқчилиги ҳамда Исроилга билвосита хайрихоҳлиги билан боғлашга уринмоқда ва геосиёсий босимни Европа томон йўналтирмоқда.
Расмий реакция: Разведка маълумотлари нима дейди?
Украина расмий доиралари ҳамда Ёлғон маълумотларга қарши курашиш маркази ҳолат бўйича тезкор муносабат билдирди:
Ҳозирда яқин вақт ичида Эрон томонидан Европа ёки Украина шаҳарларига тўғридан-тўғри ракета ҳужумлари содир бўлишини тасдиқловчи расмий разведка маълумотлари мавжуд эмас;
Мутасадди идоралар бу чиқишларни кўпроқ ахборот-психологик босим сифатида баҳоламоқда, бироқ хавфсизлик кучлари вазиятни ва ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларини диққат билан кузатиб бораётганини таъкидлади.
Изоҳлар 0
…