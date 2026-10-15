Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалди

·2·Дунё
Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалди

Стратегик аҳамиятга эга бўлган Ҳурмуз бўғозида навбатдаги жиддий ҳодиса юз берди. Маълумотларга кўра, Эрон томони Бирлашган Араб Амирликларига (БАА) қарашли йирик юк ташувчи контейнер кемасига зарба берган.

Ҳодисага мазкур кеманинг денгизда ҳаракатланиш хавфсизлиги қоидаларини бузгани ҳамда берилган огоҳлантиришларга эътибор қаратмагани сабаб бўлгани айтилмоқда. Ҳужум натижасида кемада кучли ёнғин чиқиб, якунда сув тубига ғарқ бўлди.

Экипаж қутқарилди, кема эса ёниб чўкди

Воқеа жойидан олинган фото ва видеолавҳаларда ҳолатнинг кўлами акс этган:

  • Ёнғин ва чўкиш жараёни: Контейнерлар билан лиқ тўла улкан кеманинг устки қисмидан қуюқ қора тутун кўтарилиб, кўп ўтмай у ёнбошлаб сувга чўкиб кетган;

  • Экипаж қутқаруви: Ҳужумдан сўнг кема бортидаги экипаж аъзолари ўз вақтида эвакуация қилиниб, тўлиқ қутқариб олинди.

Денгиз бетидаги қимматбаҳо юк: Минглаб iPhone ва атирлар

Кема чўкиши оқибатида бортдаги улкан темир контейнерларнинг айримлари очилиб ёки шикастланиб, ичидаги юклар денгиз юзасига қалқиб чиққан:

  • Қимматбаҳо смартфон ва парфюмерия: Сув сатҳида минглаб iPhone телефонлари ҳамда қимматбаҳо бренд атирлари сочилган ҳолда сузиб юрибди;

  • Маҳаллий қайиқлар ҳаракати: Суратларда кўринишича, воқеа жойига етиб келган ўнлаб кичик моторли қайиқлар ва одамлар сув устидаги юкларни, хусусан, атир қутиларини йиғиб олишга киришган;

  • Очиқ денгизда қолган контейнерлар: Баъзи катта контейнерлар ҳали ҳам ярим чўккан ҳолда денгиз сатҳида сузиб турибди.

Дунё нефть ва савдо йўлларининг асосий артерияси ҳисобланган Ҳурмуз бўғозидаги бундай кескин тўқнашувлар минтақавий юк ташув хавфсизлигига жиддий хавф туғдириши мумкин.

Ҳурмуз бўғозиЭронБирлашган Араб АмирликлариМинглаб iPhone
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба бердиЭрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба берди8 октябр 13:22“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди27 сентябр 11:09Яқин Шарқда ҳал қилувчи соатлар: Эрон ва АҚШ Қатар орқали сулҳ тузиши мумкинЯқин Шарқда ҳал қилувчи соатлар: Эрон ва АҚШ Қатар орқали сулҳ тузиши мумкин29 сентябр 09:40Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)28 сентябр 11:36Аббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилдиАббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилди27 сентябр 22:20Эрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқдаЭрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқда15 сентябр 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди