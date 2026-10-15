Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалди
Стратегик аҳамиятга эга бўлган Ҳурмуз бўғозида навбатдаги жиддий ҳодиса юз берди. Маълумотларга кўра, Эрон томони Бирлашган Араб Амирликларига (БАА) қарашли йирик юк ташувчи контейнер кемасига зарба берган.
Ҳодисага мазкур кеманинг денгизда ҳаракатланиш хавфсизлиги қоидаларини бузгани ҳамда берилган огоҳлантиришларга эътибор қаратмагани сабаб бўлгани айтилмоқда. Ҳужум натижасида кемада кучли ёнғин чиқиб, якунда сув тубига ғарқ бўлди.
Экипаж қутқарилди, кема эса ёниб чўкди
Воқеа жойидан олинган фото ва видеолавҳаларда ҳолатнинг кўлами акс этган:
Ёнғин ва чўкиш жараёни: Контейнерлар билан лиқ тўла улкан кеманинг устки қисмидан қуюқ қора тутун кўтарилиб, кўп ўтмай у ёнбошлаб сувга чўкиб кетган;
Экипаж қутқаруви: Ҳужумдан сўнг кема бортидаги экипаж аъзолари ўз вақтида эвакуация қилиниб, тўлиқ қутқариб олинди.
Денгиз бетидаги қимматбаҳо юк: Минглаб iPhone ва атирлар
Кема чўкиши оқибатида бортдаги улкан темир контейнерларнинг айримлари очилиб ёки шикастланиб, ичидаги юклар денгиз юзасига қалқиб чиққан:
Қимматбаҳо смартфон ва парфюмерия: Сув сатҳида минглаб iPhone телефонлари ҳамда қимматбаҳо бренд атирлари сочилган ҳолда сузиб юрибди;
Маҳаллий қайиқлар ҳаракати: Суратларда кўринишича, воқеа жойига етиб келган ўнлаб кичик моторли қайиқлар ва одамлар сув устидаги юкларни, хусусан, атир қутиларини йиғиб олишга киришган;
Очиқ денгизда қолган контейнерлар: Баъзи катта контейнерлар ҳали ҳам ярим чўккан ҳолда денгиз сатҳида сузиб турибди.
Дунё нефть ва савдо йўлларининг асосий артерияси ҳисобланган Ҳурмуз бўғозидаги бундай кескин тўқнашувлар минтақавий юк ташув хавфсизлигига жиддий хавф туғдириши мумкин.
Изоҳлар 0
…