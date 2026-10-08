АҚШ Мадуро ва унинг рафиқасига қарши янги айбловларни илгари сурмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Ню-Ёрк федерал прокуратураси Венесуела президенти Николас Мадуро ва унинг рафиқаси Силия Флоресга қарши АҚШ фуқароларини ноқонуний ушлаб туриш ва қийноқлар қўллашда янги айбловлар қўйишни режалаштирмоқда.
- Ушбу янги айбловлар 8 октябрда эълон қилиниши кутилмоқда ва 10 дан ортиқ АҚШ фуқаросининг асоссиз ҳибсга олиниши билан боғлиқ.
АҚШ томонидан махсус ҳарбий амалиёт давомида ҳибсга олинган Венесуэла президенти Николас Мадуро ҳамда унинг рафиқаси Силия Флоресга қарши янги, янада оғир жиноий айбловлар қўйилиши кутилмоқда. Нуфузли CNN телеканалининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, Нью-Йорк федерал прокуратураси собиқ етакчи ва унинг турмуш ўртоғини Венесуэла қамоқхоналарида сақланган АҚШ фуқароларини ғайриқонуний ушлаб туриш ҳамда уларга нисбатан қийноқлар қўллашда айбламоқда.
Телеканал суҳбатдошларининг таъкидлашича, янги айбловлар пакети расман 8 октябрь куни эълон қилиниши мумкин.
Янги тергов йўналиши: Америкаликларга нисбатан қийноқлар
Иш доирасидаги янги маълумотлар Мадуро режими даврида қамоққа олинган хорижликлар масаласига қаратилган:
Ноқонуний ҳибслар: Тергов маълумотларига кўра, янги айбловлар Мадуро ҳукмронлиги йилларида 10 дан ортиқ АҚШ фуқаросининг асоссиз равишда ҳибсга олиниши ва қамоқда сақланиши билан боғлиқ;
Шафқатсиз муомала: АҚШ прокуратураси ушбу маҳбусларга нисбатан руҳий ва жисмоний қийноқлар қўллангани бўйича далилларни тўплаган;
Шериклар доираси: Терговчилар қийноқларда бевосита иштирок этган яна бир нечта венесуэлалик амалдор ва куч тузилмалари ходимларига нисбатан ҳам айблов эълон қилиш масаласини кўриб чиқмоқда.
Махсус операция ва гиёҳвандлик айблови
Николас Мадуронинг қўлга олиниши халқаро ҳуқуқда мисли кўрилмаган воқеа сифатида баҳоланган эди:
2026 йил бошидаги операция: АҚШ кучлари Венесуэла ҳудудида фавқулодда ҳарбий амалиёт ўтказиб, Мадуро ва унинг рафиқасини мамлакатдан олиб чиқиб кетганди;
Дастлабки сабаб: Ушбу операцияга Мадуронинг АҚШ томонидан халқаро қидирувга берилгани ва йирик миқдордаги гиёҳвандлик моддалари ноқонуний савдосига раҳнамолик қилганликда айблангани асосий сабаб бўлган.
Суд жараёни ва жазо муддати: Умрбод қамоқ хавфи
Халқаро жамоатчилик нигоҳида турган ушбу шов-шувли маҳкаманинг тақвими ва эҳтимолий оқибатлари:
Суд куни белгиланди: Николас Мадуро ва Силия Флорес устидан асосий суд маҳкамаси 2027 йил 1 июнь куни бошланади;
Умрбод қамоқ эҳтимоли: Агар ҳакамлар ҳайъати Мадуро ва унинг рафиқасини АҚШга ноқонуний равишда кокаин олиб кириш мақсадида тил бириктирганликда айбдор деб топса, уларнинг иккаласи ҳам умрбод озодликдан маҳрум этилиши мумкин.
Нью-Йорк судида янги моддаларнинг қўшилиши Каракаснинг собиқ раҳбарияти устидан кечадиган маҳкамани XXI асрнинг энг резонансли ва мураккаб геосиёсий суд жараёнларидан бирига айлантирмоқда.
Изоҳлар 0
…