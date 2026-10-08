АҚШ Мадуро ва унинг рафиқасига қарши янги айбловларни илгари сурмоқда

·37·Дунё
АҚШ Мадуро ва унинг рафиқасига қарши янги айбловларни илгари сурмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Ню-Ёрк федерал прокуратураси Венесуела президенти Николас Мадуро ва унинг рафиқаси Силия Флоресга қарши АҚШ фуқароларини ноқонуний ушлаб туриш ва қийноқлар қўллашда янги айбловлар қўйишни режалаштирмоқда.
  • Ушбу янги айбловлар 8 октябрда эълон қилиниши кутилмоқда ва 10 дан ортиқ АҚШ фуқаросининг асоссиз ҳибсга олиниши билан боғлиқ.

АҚШ томонидан махсус ҳарбий амалиёт давомида ҳибсга олинган Венесуэла президенти Николас Мадуро ҳамда унинг рафиқаси Силия Флоресга қарши янги, янада оғир жиноий айбловлар қўйилиши кутилмоқда. Нуфузли CNN телеканалининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, Нью-Йорк федерал прокуратураси собиқ етакчи ва унинг турмуш ўртоғини Венесуэла қамоқхоналарида сақланган АҚШ фуқароларини ғайриқонуний ушлаб туриш ҳамда уларга нисбатан қийноқлар қўллашда айбламоқда.

Телеканал суҳбатдошларининг таъкидлашича, янги айбловлар пакети расман 8 октябрь куни эълон қилиниши мумкин.

Янги тергов йўналиши: Америкаликларга нисбатан қийноқлар

Иш доирасидаги янги маълумотлар Мадуро режими даврида қамоққа олинган хорижликлар масаласига қаратилган:

  • Ноқонуний ҳибслар: Тергов маълумотларига кўра, янги айбловлар Мадуро ҳукмронлиги йилларида 10 дан ортиқ АҚШ фуқаросининг асоссиз равишда ҳибсга олиниши ва қамоқда сақланиши билан боғлиқ;

  • Шафқатсиз муомала: АҚШ прокуратураси ушбу маҳбусларга нисбатан руҳий ва жисмоний қийноқлар қўллангани бўйича далилларни тўплаган;

  • Шериклар доираси: Терговчилар қийноқларда бевосита иштирок этган яна бир нечта венесуэлалик амалдор ва куч тузилмалари ходимларига нисбатан ҳам айблов эълон қилиш масаласини кўриб чиқмоқда.

Махсус операция ва гиёҳвандлик айблови

Николас Мадуронинг қўлга олиниши халқаро ҳуқуқда мисли кўрилмаган воқеа сифатида баҳоланган эди:

  • 2026 йил бошидаги операция: АҚШ кучлари Венесуэла ҳудудида фавқулодда ҳарбий амалиёт ўтказиб, Мадуро ва унинг рафиқасини мамлакатдан олиб чиқиб кетганди;

  • Дастлабки сабаб: Ушбу операцияга Мадуронинг АҚШ томонидан халқаро қидирувга берилгани ва йирик миқдордаги гиёҳвандлик моддалари ноқонуний савдосига раҳнамолик қилганликда айблангани асосий сабаб бўлган.

Суд жараёни ва жазо муддати: Умрбод қамоқ хавфи

Халқаро жамоатчилик нигоҳида турган ушбу шов-шувли маҳкаманинг тақвими ва эҳтимолий оқибатлари:

  • Суд куни белгиланди: Николас Мадуро ва Силия Флорес устидан асосий суд маҳкамаси 2027 йил 1 июнь куни бошланади;

  • Умрбод қамоқ эҳтимоли: Агар ҳакамлар ҳайъати Мадуро ва унинг рафиқасини АҚШга ноқонуний равишда кокаин олиб кириш мақсадида тил бириктирганликда айбдор деб топса, уларнинг иккаласи ҳам умрбод озодликдан маҳрум этилиши мумкин.

Нью-Йорк судида янги моддаларнинг қўшилиши Каракаснинг собиқ раҳбарияти устидан кечадиган маҳкамани XXI асрнинг энг резонансли ва мураккаб геосиёсий суд жараёнларидан бирига айлантирмоқда.

Николас МадуроСилия ФлоресНью-Йорк федерал прокуратурасиВенесуэлада АҚШ фуқароларининг ҳибсга олиниши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди5 октябр 09:58Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)6 сентябр 18:29АҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиАҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилди15 август 08:09Энг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилдиЭнг йирик нефть битими: Трамп глобал бозорни ларзага солган келишувни эълон қилди29 август 22:44Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирди31 июл 13:33«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди10 июл 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?