АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ шарқий соҳилида ёпирилган шиддатли бўрон оқибатида ўн минглаб уйлар электр таъминотисиз қолган ва 56 ёшли Уй-жой қурилиши бошқармаси ходими ҳалок бўлган.
- Табиий офат транспорт тармоғини ҳам фалаж қилиб, мамлакатнинг йирик аеропортларида 700 дан ортиқ авиақатнов кечиктирилиши ёки бекор қилинишига сабаб бўлган.
- Ню-Жерси каби штатларда йўллар сувга тўлиб, дарахтлар қулаши ва симёғочларнинг ағдарилиши каби вайронагарчиликлар кузатилган.
АҚШнинг шарқий соҳиллари бўйлаб ёпирилган шиддатли бўрон ва кескин ноқулай об-ҳаво инфратузилмада жиддий фалокатларни келтириб чиқарди. ABC7 New York нашрининг маълум қилишича, табиий офат оқибатида ўн минглаб хонадонлар электр таъминотисиз қолган, кучли шамол ва ёмғир катта вайронагарчиликларга сабаб бўлган. Нью-Йорк шаҳрида фожиали ҳолат қайд этилиб, Уй-жой қурилиши бошқармасининг (NYCHA) 56 ёшли ходими хизмат вазифасини бажараётган вақтда ҳалок бўлди.
Тўфон транспорт тармоғини ҳам фалаж ҳолатга келтириб қўйди: якшанба куни мамлакатнинг йирик аэропортларида 700 дан ортиқ авиақатнов кечиктирилди ёки бекор қилинди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда Нью-Жерси кўчаларида дарахтлар қулагани, сув босиши ва симёғочларнинг қулаб тушгани акс этган бўлиб, фавқулодда хизматлар тўлиқ кучайтирилган режимда иш олиб бормоқда.
«Ҳалок бўлган ходим, 700 дан ортиқ бекор бўлган рейс ва зулмат»: Бўроннинг 5 та асосий нуқтаси
АҚШдаги кучли бўрон ва унинг оқибатлари бўйича энг муҳим расмий фактлар:
Инсон ўлими билан боғлиқ фожиа: Нью-Йорк уй-жой қурилиши бошқармасининг 56 ёшли ходими бўрон пайтида ҳалок бўлди;
Ўн минглаб уйлар электрсиз қолди: Кучли шамол трансформатор ва электр узатиш тармоқларини ишдан чиқариб, аҳолини зулматда қолдирди;
700 дан ортиқ авиақатнов тўхтатилди: Ноқулай кўриниш ва хавф туфайли якшанба куни йирик авиахабларда рейслар кечиктирилди;
Нью-Жерсидаги вайронагарчиликлар: Энг кўп зарар кўрган штатлардан бири бўлган Нью-Жерсида йўллар сувга тўлиб, инфратузилмага оғир талафот етди;
Фавқулодда хизматлар сафарбарлиги: Коммунал ва қутқарув бўлинмалари тўхтовсиз тарзда тармоқларни тиклаш ва хавфли ҳудудларни тозалаш билан банд.
АҚШ шарқий соҳилидаги бўрон кўлами ва етказилган зарар кўрсаткичлари
Табиий офат оқибатида расмий органлар ва ОАВ томонидан қайд этилган ҳолатлар таснифи:
Оқибат ва зарар йўналишлари
Расмий қайд этилган кўрсаткичлар ва ҳолатлар
Ҳодиса қамрови ва маркази
АҚШнинг шарқий минтақаси (Нью-Йорк, Нью-Жерси ва ёндош ҳудудлар)
Инсон қурбонлари
1 нафар ходим ҳалок бўлди (Нью-Йорк Уй-жой бошқармаси ишчиси, 56 ёш)
Энергия тизимидаги инқироз
Ўн минглаб истеъмолчилар ва турар жойлар тармоқдан узилиб қолди
Авиация ва транспорт коллапси
700 дан ортиқ рейслар кечиктирилди ёки бутунлай қолдирилди
Кўчалар ва шаҳар инфратузилмаси
Дарахтлар қулаши, сув тошқинлари ва йўллардаги ҳаракат чекловлари
Қутқарув чоралари
Тезкор тиклаш гуруҳлари ва фавқулодда бригадаларнинг кечаю-кундуз иши
Хавфсизлик ва метеорология экспертизаси: Нега бу галги бўрон инфратузилмани тез фалаж қилди?
Метеорологлар, фавқулодда вазиятлар мутахассислари ва инфратузилма экспертларининг хулосалари:
«Шиддатли босим ва эскирган ҳаво линиялари»: Нью-Йорк ва Нью-Жерси ҳудудларидаги кўплаб электр узатиш тармоқлари очиқ ҳавода жойлашган бўлиб, дарахтларнинг қулаши симларнинг бир лаҳзада узилишига олиб келди; бир неча соат ичида минглаб одамларнинг чироқсиз қолиши тармоқларнинг бўронга чидамсизлигини кўрсатди;
Авиация хавфсизлиги протоколлари: Шамол тезлигининг кескин ошиши ва кўриниш масофасининг пасайиши АҚШ Федерал авиация маъмуриятини (FAA) парвозларни ёппасига тўхтатишга мажбур қилди; 700 дан ортиқ рейснинг кечиктирилиши бутун мамлакат бўйлаб логистика занжирини издан чиқарди;
Иқлим ўзгариши ва кескин синов: АҚШ шарқий соҳилида куз фаслида бундай агрессив вайронкор циклонларнинг тез-тез такрорланиши шаҳар коммунал хизматлари ва қурилиш бошқармалари ходимларининг хавфсизлик чораларини қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда.
Сизнингча, АҚШ каби ривожланган давлатларда табиий офатлар пайтида электр тармоқлари ва авиақатновларнинг бу қадар тез ишдан чиқиши инфратузилма муаммосими ёки табиат қаршисида ҳар қандай технология ожизми? Электр узатиш линияларини ер остига ўтказиш шундай коллапсларга тўлиқ чек қўя олади деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АҚШдаги офат тафсилотларига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…