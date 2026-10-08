Шимолий Оролда сув сатҳи 44 метрга кўтарилиши мумкин

·12·Дунё
Шимолий Оролда сув сатҳи 44 метрга кўтарилиши мумкин

Қозоғистон Жаҳон банки билан ҳамкорликда Шимолий Оролда сув сатҳини Болтиқ тизими бўйича 44 метрга етказишни режалаштирмоқда. Мазкур лойиҳа орқали Орол денгизининг шимолий қисмида сув ҳажмини янада ошириш ва экологик ҳолатни яхшилаш кўзда тутилган. Бу ҳақда Қозоғистон Бош вазири матбуот хизмати хабар берди.

Қайд этилишича, сўнгги 20 йилдан ортиқ вақт давомида Шимолий Орол майдони 36 фоизга кенгайган. Шу давр мобайнида сув ҳажми ҳам қарийб икки баробар ошиб, 23,4 миллиард куб метрга етган. Шу билан бирга, сувнинг минераллашув даражаси икки баробар камайган.

Лойиҳанинг навбатдаги босқичида Оролни тиклашда муҳим иншоотлардан бири ҳисобланган Кўкарал тўғонини реконструкция қилиш режалаштирилган. Жаҳон банки билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган лойиҳа доирасида сув сатҳини Болтиқ тизими бўйича 44 метрга кўтариш кўзда тутилмоқда.

Ҳисоб-китобларга кўра, кейинги 5–6 йил ичида Шимолий Орол майдонини 3,9 минг квадрат километрга, ундаги сув ҳажмини эса 34 миллиард куб метрга етказиш режалаштирилган. Бу ўз навбатида денгиз ҳудудидаги экологик шароитни янада яхшилашга хизмат қилиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, Қозоғистон Оролнинг қуриб қолган тубида кўкаламзорлаштириш ва ўрмон-мелиорация ишларини ҳам давом эттирмоқда. Маълум қилинишича, ҳозиргача 1,1 миллион гектар майдонда ўрмон-мелиорация тадбирлари амалга оширилган.

Қуриб қолган денгиз тубини ўсимликлар билан қоплаш мақсадида 3,4 минг тонна саксовул ва шўрга чидамли ўсимликлар уруғи сепилган. Шунингдек, 56,2 миллион туп саксовул кўчати экилган.

Кўчатларни етиштириш учун махсус питомник ҳам ташкил этилган. Майдони 33 гектарни ташкил этувчи ушбу питомник йилига 3 миллион дона кўчат тайёрлаш қувватига эга.

Қозоғистон Орол денгизи билан бир қаторда Каспий денгизининг экологик ҳолатига ҳам эътибор қаратмоқда. Мамлакат Каспий денгизини сақлаб қолиш бўйича давлатлараро дастур тайёрламоқда.

Мазкур дастурда Каспий денгизи сатҳининг пасайиши, биохилма-хилликни асраш, сувнинг ифлосланишига қарши курашиш ҳамда экологик мониторинг тизимини такомиллаштириш каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилиши режалаштирилган.

Шу тариқа Қозоғистон Орол ва Каспий денгизларининг экологик ҳолатини яхшилаш, сув ресурсларини асраш ҳамда ушбу ҳудудларда табиий муҳитни тиклашга қаратилган бир қатор лойиҳаларни амалга оширмоқда.

ҚозоғистонЖаҳон банкиШимолий ОролКаспий денгизи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

34 йил кутилган мўъжиза: Шотландия оролида чақалоқ туғилди34 йил кутилган мўъжиза: Шотландия оролида чақалоқ туғилди25 сентябр 17:01Оролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзоладиОролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзолади23 сентябр 06:53Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)27 август 20:31Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!10 сентябр 08:32Гренландия ҳақидаги ёлғон фош бўлди: Трамп ва Дания ўртасидаги келишув сирлари очилдиГренландия ҳақидаги ёлғон фош бўлди: Трамп ва Дания ўртасидаги келишув сирлари очилди19 сентябр 22:15Ҳиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиҲиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилинди31 август 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?