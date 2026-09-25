34 йил кутилган мўъжиза: Шотландия оролида чақалоқ туғилди

·2·Дунё
34 йил кутилган мўъжиза: Шотландия оролида чақалоқ туғилди

Шотландиянинг олис Шимолий Роналдей оролида 34 йиллик танаффусдан сўнг илк бор чақалоқ дунёга келди. Қизиғи, боланинг Коста-Рикада туғилиши режалаштирилган эди. Бу ҳақда CNN хабар берди.

Чақалоқнинг ота-онаси — Элис Трейл Форд ва Хорхе Суарес йилнинг бир қисмини Шимолий Роналдейда, қолган вақтини эса Коста-Рикада ўтказади. Оила сентябрь ойи ўрталарда оролга келганида Элиснинг кутилмаганда тўлғоғи бошланган.

Натижада 15 сентябрь куни олис оролда янги ҳаёт дунёга келди.

Элис Трейл Форднинг оиласи Шимолий Роналдей билан узоқ тарихий боғлиқликка эга. Унинг аждодлари оролни 1727 йилда сотиб олган. Элис эса болалигидан буён ҳар йили мазкур ҳудудга ташриф буюриб келган.

Аёлнинг таъкидлашича, орол унинг ҳаётида алоҳида ўрин тутади ва у ўзини бу ерга жуда яқин ҳис қилади.

Шимолий Роналдей аҳолиси жуда кам бўлган ҳудудлардан бири ҳисобланади. 2024 йилги маълумотларга кўра, оролда 72 киши истиқомат қилган бўлса, ҳозир доимий аҳоли сони 51 нафарни ташкил этмоқда.

Оролнинг узунлиги қарийб 4,8 километр, эни эса 3,2 километр атрофида.

Бундай узоқ танаффуснинг асосий сабабларидан бири — оролда тиббий инфратузилманинг деярли мавжуд эмаслиги. Бу ерда шифохона ёки шифокорлар йўқ, доимий яшайдиган тиббиёт ходими эса атиги бир нафар ҳамширадан иборат.

Шу боис 34 йилдан кейин оролда чақалоқ туғилиши маҳаллий аҳоли учун ҳам ноодатий ва эсда қоларли воқеага айланди.

Шимолий Роналдей оролиЭлис Трейл ФордХорхе СуаресКоста-Рика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчиБуюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчи13 сентябр 22:1413 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келди13 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келди19 август 14:518 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди13 август 17:32Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиПокистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлди26 август 13:50Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди 4 сентябр 16:29Корея шаҳарчасида 17 йил мобайнида илк бор чақалоқ туғилдиКорея шаҳарчасида 17 йил мобайнида илк бор чақалоқ туғилди4 апрел 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота