Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?

·9·Ўзбекистон
Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Охфорд Экономикснинг 2026 йилги "Глобал Citiес Индех" рейтингида Тошкент 343-ўринни эгаллади.
  • Ўзбекистон пойтахти бир йилда 128 поғона юқорилаб, Марказий Осиё шаҳарлари орасида учинчи натижани қайд этди.
  • Рейтингда Тошкент иқтисодиёт ва инсон капитали бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлган бўлса-да, ҳаёт сифати, атроф-муҳит ва бошқарув кўрсаткичлари нисбатан паст баҳоланди.

Oxford Economics ташкилотининг 2026 йилги “Global Cities Index” рейтингида Тошкент 343-ўринни эгаллади. Ўзбекистон пойтахти бир йил ичида 128 поғона юқорилаб, Марказий Осиё шаҳарлари орасида учинчи натижани қайд этди.

Рейтингда дунёдаги 1000 та шаҳар иқтисодиёт, инсон капитали, ҳаёт сифати, атроф-муҳит ва бошқарув каби бешта асосий кўрсаткич бўйича баҳоланган.

Марказий Осиё шаҳарлари орасида энг юқори натижа Қозоғистонга тегишли. Олмаота 265-ўринни, Остона 281-ўринни эгаллаган. Тошкент 343-ўрин билан улардан кейин жойлашган. Бишкек 461-, Ашхобод 668- ва Душанбе 672-ўринни қайд этган.

Тошкентнинг натижаси ўтган йилга нисбатан сезиларли яхшиланган. Пойтахт 2025 йилдаги 471-ўриндан 343-ўринга кўтарилиб, бир йилда 128 поғона юқорилаган.

Шаҳарнинг умумий кўрсаткичига иқтисодиёт ва инсон капитали бўйича натижалар сезиларли ҳисса қўшган. Тошкент иқтисодиёт бўйича 54,7 балл билан 188-ўринни, инсон капитали бўйича эса 61,5 балл билан 108-ўринни эгаллаган. Бу инсон капитали йўналишида Тошкентни дунё шаҳарларининг юқори 20 фоизи қаторига киритган.

Бироқ ҳаёт сифати, атроф-муҳит ва бошқарув кўрсаткичлари нисбатан паст натижа қайд этган. Тошкент ҳаёт сифати бўйича 47,5 балл билан 644-ўринда, атроф-муҳит бўйича 806-ўринда, бошқарув йўналишида эса 825-ўринда қайд этилган.

Ҳаёт сифати кўрсаткичи аҳолининг фаровонлиги ва қониқиши, молиявий аҳволи, саломатлиги ҳамда шаҳар инфратузилмасидан фойдаланиш имкониятларини қамраб олади. Бошқарувда эса шаҳар институтларининг барқарорлиги, тартибга солиш сифати ва аҳоли ҳамда бизнес учун яратилган шароитлар баҳоланади.

Oxford Economics Тошкентнинг асосий устунликлари сифатида географик жойлашуви ва малакали ишчи кучини кўрсатган. Шу билан бирга, киши бошига тўғри келадиган ЯИМнинг нисбатан пастлиги, малакали кадрларни юқори даромадли мамлакатларга йўқотиш хавфи ҳамда сув танқислиги асосий муаммолар сифатида қайд этилган.

Тошкент, шунингдек, келгусида тез ўсиши мумкин бўлган “кузатувдаги шаҳарлар” қаторига киритилган.

Умумий рейтингда Нью-Йорк биринчи ўринни эгаллаган. Кейинги поғоналардан Лондон, Париж, Сиэтл ва Сан-Франциско жой олган. Рейтингда юқори натижа қайд этган шаҳарлар асосан кучли иқтисодий салоҳият, малакали аҳоли, ҳаёт сифати ва ривожланган инфратузилма билан ажралиб турган.

ТошкентOxford EconomicsGlobal Cities Index
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абадий дўстлик: Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасида 10 га яқин ҳужжат имзоландиАбадий дўстлик: Ўзбекистон ва Озарбойжон ўртасида 10 га яқин ҳужжат имзоланди23 август 21:06Ўзбекистон ушбу рейтинг бўйича 94-ўринда: минтақада кимлар олдинда?Ўзбекистон ушбу рейтинг бўйича 94-ўринда: минтақада кимлар олдинда?4 август 18:20Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?3 сентябр 08:58Ўзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирдиЎзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирди4 август 19:29Интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлдиИнтернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистоннинг ўрни маълум бўлди16 сентябр 23:45Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?19 август 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади