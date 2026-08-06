Дунёдаги чучук сув захиралари: ушбу рейтингда қайси давлат етакчи?

·805·Дунё
Дунёдаги чучук сув захиралари: ушбу рейтингда қайси давлат етакчи?
Қисқача

Исландия аҳоли жон бошига қайта тикланувчи чучук сув ресурслари бўйича йилига 445 023 куб метр кўрсаткич билан дунёда етакчи бўлди. 2022 йилги рейтингда Гаяна 293 317, Суринам 158 867 куб метр билан кейинги ўринларни эгаллаган, Ўзбекистонда эса бу кўрсаткич 468 куб метрни ташкил этади. Исландиянинг юқори натижаси музликлар, серсув дарёлар, сероб ёғингарчилик ва аҳоли сонининг камлиги билан изоҳланади.

Дунёда чучук сув захиралари катта бўлган мамлакатлар кўп, аммо уларни аҳоли сонига бўлганда манзара кескин ўзгаради. Visual Capitalist томонидан Жаҳон банки ва Our World in Data маълумотлари асосида тайёрланган таҳлилда Исландия аҳоли жон бошига қайта тикланувчи чучук сув ресурслари бўйича мутлақ етакчи бўлди.

Сўнгги мавжуд маълумотларга кўра, Исландияда ҳар бир аҳоли ҳиссасига йилига қарийб 445 минг куб метр сув тўғри келади. Бу кўрсаткич иккинчи ўриндаги Гайанадан ҳам 1,5 баравар юқори.

Исландия нега бошқалардан кескин олдинда?

Рейтингда ҳисобга олинган кўрсаткич мамлакат ҳудудида ёғингарчилик ҳисобига шаклланадиган дарё оқимлари ва қайта тўладиган ерости сувларининг аҳоли сонига нисбатини ифодалайди.

Исландияда бу кўрсаткич йилига бир киши учун 445 023 куб метрни ташкил этади. Америка ўлчов бирлигида бу қарийб 15,7 миллион куб футга тенг.

Бундай катта натижага учта асосий омил таъсир қилади:

  • музликлар ва серсув дарёларнинг кўплиги;

  • йил давомидаги нисбатан сероб ёғингарчилик;

  • аҳоли сонининг жуда камлиги.

Яъни Исландиянинг устунлиги фақат сув миқдори билан эмас, бу ресурсни бўлишадиган аҳоли сони камлиги билан ҳам изоҳланади.

Гайана ва Суринам ҳам юқори ўринда

Иккинчи ўринни бир киши ҳисобига йилига 293 минг куб метрдан ортиқ сув тўғри келадиган Гайана эгаллаган. Суринамда эса бу кўрсаткич қарийб 159 минг куб метрни ташкил қилади.

Ҳар икки мамлакат экваторга яқин сернам минтақада жойлашган. Кучли ёғингарчилик, йирик дарёлар ва нисбатан кам аҳоли уларни рейтингнинг юқори қисмига олиб чиққан.

2022 йилги маълумотлар асосида биринчи ўнлик қуйидагича кўринади:

Ўрин

Мамлакат

Бир кишига, куб метр/йил

1

Исландия

445 023

2

Гайана

293 317

3

Суринам

158 867

4

Бутан

99 880

5

Папуа — Янги Гвинея

78 510

6

Канада

73 170

7

Норвегия

70 000

8

Габон

67 470

9

Янги Зеландия

64 350

10

Соломон ороллари

57 230

Катта захира юқори ўринни кафолатламайди

Бразилия, Россия ва Канада умумий қайта тикланувчи сув ресурслари бўйича дунёдаги энг бой давлатлар қаторига киради. Бироқ аҳоли жон бошига ҳисобланганда мамлакат ҳудудининг катталиги ёки дарёларнинг умумий ҳажми етарли бўлмайди.

Масалан, Россияда ҳар бир кишига йилига қарийб 29,9 минг куб метр сув тўғри келади. Бу жуда катта кўрсаткич бўлса-да, Исландия натижасидан тахминан 15 баравар паст.

Бундан ташқари, сувнинг мавжудлиги унинг одамлар ва қишлоқ хўжалиги учун қулай жойда эканини англатмайди. Канада ва Россиядаги кўплаб йирик сув манбалари аҳоли зич яшайдиган марказлардан узоқда жойлашган.

Шунинг учун мамлакат миқёсида сув кўп бўлса ҳам, айрим шаҳарлар ёки қишлоқ хўжалиги ҳудудларида танқислик кузатилиши мумкин.

Ўзбекистонда бир кишига қанча сув тўғри келади?

Жаҳон банкининг худди шу кўрсаткичида Ўзбекистонда аҳоли жон бошига йилига тахминан 468 куб метр ички қайта тикланувчи чучук сув тўғри келади.

Бу Исландия кўрсаткичидан қарийб 950 баравар кам. Қўшни давлатлар орасида Қозоғистонда кўрсаткич 3 212, Қирғизистонда 7 015, Тожикистонда эса 6 232 куб метрни ташкил этади.

FAO ёндашувига кўра, ички қайта тикланувчи сув ресурслари бир киши учун йилига 1 000 куб метрдан кам бўлса, сув мавжудлиги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш учун жиддий чекловга айланиши мумкин. 500–1 000 куб метр оралиғи эса сурункали сув танқислигини баҳолашда ишлатиладиган чегаралардан бири ҳисобланади.

Бироқ Ўзбекистон сув таъминоти фақат мамлакат ичида шаклланадиган ресурсларга боғлиқ эмас. Амударё ва Сирдарё каби трансчегаравий дарёлардан келадиган сув ҳам иқтисодиёт ва қишлоқ хўжалигида ҳал қилувчи ўрин тутади. Шу сабаб 468 куб метрлик кўрсаткич мамлакатда амалда ишлатиладиган барча сув ҳажмини эмас, фақат ички қайта тикланувчи ресурсларни ифодалайди.

Бу рейтинг нимани кўрсатмайди?

Юқори ўрин аҳолининг барчаси тоза ичимлик суви билан таъминланганини ёки сув инфратузилмаси мукаммал ишлашини англатмайди.

Кўрсаткич:

  • сувнинг сифати;

  • уни аҳолига етказиб бериш имконияти;

  • мавсумий қурғоқчилик;

  • ҳудудлар ўртасидаги фарқ;

  • сув омборлари ва қувурларнинг ҳолати;

  • қишлоқ хўжалигидаги самарадорликни ҳисобга олмайди.

Our World in Data ҳам мамлакатлар бўйича ҳисоблар турли йиллар ва манбалардаги баҳоларга асослангани, улар мавсумий ҳамда ҳудудий фарқларни тўлиқ акс эттирмаслигини таъкидлайди. Шу сабаб рейтингни сув хавфсизлигининг тайёр баҳоси эмас, табиий ресурс ва аҳоли сони ўртасидаги нисбат сифатида қабул қилиш керак.

Исландиянинг 445 минг куб метрлик натижаси табиат ва демографиянинг кам учрайдиган уйғунлигини кўрсатади. Аммо сув масаласида ҳақиқий бойлик захиранинг ўзи эмас — уни одамлар, иқтисодиёт ва келажак авлодлар учун тўғри бошқара олишдир. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ИсландияГайанаСуринамВижуал КапиталистЖаҳон банки
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди