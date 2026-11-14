Оқ уйдан кутилмаган баёнот: АҚШ, Россия ва Хитой етакчилари учрашуви қачон бўлиб ўтади?

1 дақиқа ўқиш65
Оқ уйдан кутилмаган баёнот: АҚШ, Россия ва Хитой етакчилари учрашуви қачон бўлиб ўтади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ маъмурияти Россия, Хитой ва Штатлар етакчиларининг уч томонлама учрашувини жорий йилнинг 19 ноябр куни ўтказишни режалаштирмоқда.
  • Мазкур мулоқот Хитойнинг Шенчжен шаҳрида бўлиб ўтадиган АТЕС саммити доирасида ташкил этилиши кутилмоқда.
  • АҚШ президенти Доналд Трамп учрашув давомида ядро арсеналларини қисқартириш масаласини кўтаришни мақсад қилган.

АҚШ маъмурияти Россия, Хитой ва Штатлар етакчиларининг уч томонлама учрашувини ўтказишни режалаштирмоқда. Оқ уй матбуот хизматининг хабар беришича, мазкур муҳим тарихий мулоқот жорий йилнинг 19 ноябрь куни бўлиб ўтиши мумкин.

Шэньчжень шаҳридаги АТЭС саммити

Америка маъмурияти вакилининг сўзларига кўра, уч давлат раҳбарларининг учрашуви бўлажак пайшанба куни Хитойнинг Шэньчжень шаҳрида ўтадиган АТЭС саммити доирасида бўлиб ўтиши кутилмоқда.

Мазкур тадбир глобал миқёсдаги энг нуфузли сиёсий майдонлардан бири ҳисобланиб, унда дунёнинг етакчи державалари раҳбарларининг мулоқоти халқаро муносабатларда катта ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин.

Учрашув тафсилотлари

Маълумотлар

Сана

19 ноябрь (пайшанба)

Жой

Шэньчжень, Хитой (АТЭС саммити майдони)

Иштирокчилар

АҚШ, Россия ва Хитой етакчилари

Асосий масала

Ядро арсеналларини қисқартириш

Муҳокама қилинадиган асосий мавзу ва томонларнинг позицияси

Оқ уйда маълум қилишларича, АҚШ президенти Дональд Трамп мазкур учрашув чоғида ядро арсеналларини қисқартириш масаласини кўтаришни мақсад қилган. Бироқ Америка томони ушбу мулоқот якуни бўйича бирор-бир расмий келишув ёки шартнома имзоланишини кутмаётганини ҳам қайд этиб ўтган.

Шу билан бирга, Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков аввалроқ АТЭС саммити доирасида Владимир Путин ва Дональд Трампнинг учрашуви режалаштирилаётганини хабар қилган эди. Россия Ташқи ишлар вазирининг ўринбосари Сергей Рябков ҳам ўз навбатида Россия, АҚШ ва Хитой етакчиларининг уч томонлама форматдаги учрашуви пухта ўрганилаётганини тасдиқлаган эди.

Сизнингча, АҚШ, Россия ва Хитой етакчиларининг ушбу уч томонлама учрашуви глобал хавфсизликни таъминлашга қанчалик ижобий таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари