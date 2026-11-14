Оқ уйдан кутилмаган баёнот: АҚШ, Россия ва Хитой етакчилари учрашуви қачон бўлиб ўтади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ маъмурияти Россия, Хитой ва Штатлар етакчиларининг уч томонлама учрашувини жорий йилнинг 19 ноябр куни ўтказишни режалаштирмоқда.
- Мазкур мулоқот Хитойнинг Шенчжен шаҳрида бўлиб ўтадиган АТЕС саммити доирасида ташкил этилиши кутилмоқда.
- АҚШ президенти Доналд Трамп учрашув давомида ядро арсеналларини қисқартириш масаласини кўтаришни мақсад қилган.
АҚШ маъмурияти Россия, Хитой ва Штатлар етакчиларининг уч томонлама учрашувини ўтказишни режалаштирмоқда. Оқ уй матбуот хизматининг хабар беришича, мазкур муҳим тарихий мулоқот жорий йилнинг 19 ноябрь куни бўлиб ўтиши мумкин.
Шэньчжень шаҳридаги АТЭС саммити
Америка маъмурияти вакилининг сўзларига кўра, уч давлат раҳбарларининг учрашуви бўлажак пайшанба куни Хитойнинг Шэньчжень шаҳрида ўтадиган АТЭС саммити доирасида бўлиб ўтиши кутилмоқда.
Мазкур тадбир глобал миқёсдаги энг нуфузли сиёсий майдонлардан бири ҳисобланиб, унда дунёнинг етакчи державалари раҳбарларининг мулоқоти халқаро муносабатларда катта ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин.
Учрашув тафсилотлари
Маълумотлар
Сана
19 ноябрь (пайшанба)
Жой
Шэньчжень, Хитой (АТЭС саммити майдони)
Иштирокчилар
АҚШ, Россия ва Хитой етакчилари
Асосий масала
Ядро арсеналларини қисқартириш
Муҳокама қилинадиган асосий мавзу ва томонларнинг позицияси
Оқ уйда маълум қилишларича, АҚШ президенти Дональд Трамп мазкур учрашув чоғида ядро арсеналларини қисқартириш масаласини кўтаришни мақсад қилган. Бироқ Америка томони ушбу мулоқот якуни бўйича бирор-бир расмий келишув ёки шартнома имзоланишини кутмаётганини ҳам қайд этиб ўтган.
Шу билан бирга, Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков аввалроқ АТЭС саммити доирасида Владимир Путин ва Дональд Трампнинг учрашуви режалаштирилаётганини хабар қилган эди. Россия Ташқи ишлар вазирининг ўринбосари Сергей Рябков ҳам ўз навбатида Россия, АҚШ ва Хитой етакчиларининг уч томонлама форматдаги учрашуви пухта ўрганилаётганини тасдиқлаган эди.
Сизнингча, АҚШ, Россия ва Хитой етакчиларининг ушбу уч томонлама учрашуви глобал хавфсизликни таъминлашга қанчалик ижобий таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…