Арқадағ яна тенгсиз чавандоз: От чопишда набирасининг «Дагхон»ида ғолиб бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Арқадағ Гурбангули Бердимуҳаммедов от чопиш мусобақасида набираси Керимгули Бердимуҳаммедов парваришлаган «Дагхон» номли от билан иштирок этиб, ғолиб бўлди.
- Пойга натижасида қўлга киритилган Range Rover Спорт автомобили эса Арқадағ томонидан набираси хизмат қилаётган ҳарбий қисмга топширилди.
- Бу воқеа Туркманистонда от спорти ва миллий анъаналарнинг давлат даражасида нишонланишига яна бир мисол бўлди.
Туркманистонда миллий анъаналар ва от спорти яна бир бор давлат даражасидаги ёрқин шодиёнага айланди! Туркманистон миллий лидери, Халқ маслаҳати раиси ҳамда мамлакатнинг бош «халқ отшуноси» ва «моҳир чавандози» бўлмиш Арқадағ Гурбангули Бердимуҳаммедов навбатдаги от чопишида иштирок этиб, мутлақ ғолибликни қўлга киритди. Президент Сердар Бердимуҳаммедов томонидан тақдим этилган ҳашаматли бош соврин — Range Rover Sport автомобили эса кутилмаган тарзда эгасини топди. Хўш, Арқадағ қайси от билан маррага биринчи бўлиб келди ва қимматбаҳо йўлтанламас кимга насиб қилди?
Набиранинг «Дагхон»и ва Арқадағнинг ғалабаси
Мамлакатнинг бош чавандози бу гал ҳам рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади:
Оилавий анъана: Гурбангули Бердимуҳаммедов мусобақада ўзининг набираси — ёш отбоқар Керимгули Бердимуҳаммедов томонидан парваришланган «Дагхон» лақабли сара от билан чопишга тушди;
Мутлақ биринчи ўрин: Моҳир чавандоз масофани катта маҳорат билан босиб ўтиб, марра чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтди ва олтин медални қўлга киритди;
Шоҳона бош соврин: Пойга якунида Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳаммедов ғолиб чавандозга сўнгги русумдаги ҳашаматли Range Rover Sport автомобили калитини шахсан топширди.
Ҳашаматли йўлтанламас ҳарбий қисмга йўл олди
«Ғолиблик учун берилган қимматбаҳо Range Rover Sport автомобилини Арқадағ Гурбангули Бердимуҳаммедов мамлакат Мудофаа вазирлигига, аниқроғи набираси сержант Керимгули Бердимуҳаммедов муддатли ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий қисм ихтиёрига топширди».
Шу тариқа, от пойгасида ютиб олинган ҳашаматли машина тўғридан-тўғри ҳарбий хизматчилар ва мудофаа эҳтиёжлари учун йўналтирилди.
Пойга ва мукофот тафсилотлари (Жадвал)
Кўрсаткич / Омил
Тафсилотлар ва расмий ҳолат
Ғолиб чавандоз
Гурбангули Бердимуҳаммедов (Арқадағ, миллий лидер, Халқ маслаҳати раиси)
Мусобақадаги от
«Дагхон» (парваришловчи: набираси Керимгули Бердимуҳаммедов)
Эгалланган ўрин
1-ўрин (Мутлақ чемпион)
Топширилган мукофот
Range Rover Sport автомашинаси (Президент Сердар Бердимуҳаммедов томонидан)
Совғанинг якуний тақдири
Набираси сержант Керимгули хизмат қилаётган Мудофаа вазирлиги ҳарбий қисмига берилди
Сизнингча, Арқадағнинг ютиб олган ҳашаматли Range Rover Sport автомобилини ўз набираси хизмат қилаётган ҳарбий қисмга топширишига қандай баҳо берасиз? Бундай пойгалар ҳақидаги таассуротларингиз қандай?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва қўшни давлатдаги ушбу қизиқарли янгиликни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…