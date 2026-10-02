Арқадағ яна тенгсиз чавандоз: От чопишда набирасининг «Дагхон»ида ғолиб бўлди (видео)

·28·Дунё
Арқадағ яна тенгсиз чавандоз: От чопишда набирасининг «Дагхон»ида ғолиб бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Арқадағ Гурбангули Бердимуҳаммедов от чопиш мусобақасида набираси Керимгули Бердимуҳаммедов парваришлаган «Дагхон» номли от билан иштирок этиб, ғолиб бўлди.
  • Пойга натижасида қўлга киритилган Range Rover Спорт автомобили эса Арқадағ томонидан набираси хизмат қилаётган ҳарбий қисмга топширилди.
  • Бу воқеа Туркманистонда от спорти ва миллий анъаналарнинг давлат даражасида нишонланишига яна бир мисол бўлди.

Туркманистонда миллий анъаналар ва от спорти яна бир бор давлат даражасидаги ёрқин шодиёнага айланди! Туркманистон миллий лидери, Халқ маслаҳати раиси ҳамда мамлакатнинг бош «халқ отшуноси» ва «моҳир чавандози» бўлмиш Арқадағ Гурбангули Бердимуҳаммедов навбатдаги от чопишида иштирок этиб, мутлақ ғолибликни қўлга киритди. Президент Сердар Бердимуҳаммедов томонидан тақдим этилган ҳашаматли бош соврин — Range Rover Sport автомобили эса кутилмаган тарзда эгасини топди. Хўш, Арқадағ қайси от билан маррага биринчи бўлиб келди ва қимматбаҳо йўлтанламас кимга насиб қилди?

Набиранинг «Дагхон»и ва Арқадағнинг ғалабаси

Мамлакатнинг бош чавандози бу гал ҳам рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади:

  • Оилавий анъана: Гурбангули Бердимуҳаммедов мусобақада ўзининг набираси — ёш отбоқар Керимгули Бердимуҳаммедов томонидан парваришланган «Дагхон» лақабли сара от билан чопишга тушди;

  • Мутлақ биринчи ўрин: Моҳир чавандоз масофани катта маҳорат билан босиб ўтиб, марра чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтди ва олтин медални қўлга киритди;

  • Шоҳона бош соврин: Пойга якунида Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳаммедов ғолиб чавандозга сўнгги русумдаги ҳашаматли Range Rover Sport автомобили калитини шахсан топширди.

Ҳашаматли йўлтанламас ҳарбий қисмга йўл олди

«Ғолиблик учун берилган қимматбаҳо Range Rover Sport автомобилини Арқадағ Гурбангули Бердимуҳаммедов мамлакат Мудофаа вазирлигига, аниқроғи набираси сержант Керимгули Бердимуҳаммедов муддатли ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий қисм ихтиёрига топширди».

Шу тариқа, от пойгасида ютиб олинган ҳашаматли машина тўғридан-тўғри ҳарбий хизматчилар ва мудофаа эҳтиёжлари учун йўналтирилди.

Пойга ва мукофот тафсилотлари (Жадвал)

Кўрсаткич / Омил

Тафсилотлар ва расмий ҳолат

Ғолиб чавандоз

Гурбангули Бердимуҳаммедов (Арқадағ, миллий лидер, Халқ маслаҳати раиси)

Мусобақадаги от

«Дагхон» (парваришловчи: набираси Керимгули Бердимуҳаммедов)

Эгалланган ўрин

1-ўрин (Мутлақ чемпион)

Топширилган мукофот

Range Rover Sport автомашинаси (Президент Сердар Бердимуҳаммедов томонидан)

Совғанинг якуний тақдири

Набираси сержант Керимгули хизмат қилаётган Мудофаа вазирлиги ҳарбий қисмига берилди

Сизнингча, Арқадағнинг ютиб олган ҳашаматли Range Rover Sport автомобилини ўз набираси хизмат қилаётган ҳарбий қисмга топширишига қандай баҳо берасиз? Бундай пойгалар ҳақидаги таассуротларингиз қандай?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва қўшни давлатдаги ушбу қизиқарли янгиликни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Гурбангули БердимуҳаммедовАрқадағТуркманистонRange Rover Sport
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди8 июл 05:02«Мен бўлмаганимда Саудия ҳам, Исроил ҳам йўқ бўлиб кетарди»: Трамп шов-шувли баёнот берди«Мен бўлмаганимда Саудия ҳам, Исроил ҳам йўқ бўлиб кетарди»: Трамп шов-шувли баёнот бердиБугун 12:06Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!Бугун 11:11«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!Бугун 10:56Камёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этдиКамёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этдиБугун 09:20107 ёшли блогер узоқ умрининг оддий сирини очди107 ёшли блогер узоқ умрининг оддий сирини очдиБугун 02:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота