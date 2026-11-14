Фалокатлар олдида бирлашиш: МДҲ давлатлари қандай ҳамкорлик қилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистоннинг Шимкент шаҳрида 13 ноябрдан бошлаб табиий ва техноген хусусиятга эга фавқулодда вазиятлар бўйича МДҲ Давлатлараро кенгашининг навбатдаги мажлиси ўтказилмоқда.
- Қозоғистон 11 йил ичида илк бор мезбонлик қилаётган ушбу тадбирда тўққизта МДҲ мамлакати вакиллари ва МДҲ Ижроия Қўмитаси ходимлари иштирок этмоқда.
Кеча, 13 ноябрдан бошлаб Қозоғистоннинг Шымкент шаҳрида табиий ва техноген хусусиятга эга фавқулодда вазиятлар бўйича МДҲ Давлатлараро кенгашининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Тарихий мезбонлик ва иштирокчилар
Мазкур халқаро учрашув Қозоғистон учун алоҳида аҳамиятга эга, чунки мамлакат бундай нуфузли тадбирга сўнгги 11 йил ичида биринчи маротаба мезбонлик қилмоқда. Бу ҳолат минтақада хавфсизлик ва ҳамкорлик масалалари қанчалик долзарб эканидан далолат беради.
Йиғилишда қуйидагиларнинг иштирок этиши кутилмоқда:
Тўққизта МДҲ мамлакатининг фавқулодда вазиятлар бўйича ваколатли вакиллари;
МДҲ Ижроия Қўмитасининг масъул ходимлари.
Муҳокама қилинадиган асосий масалалар
Кенгаш аъзолари кенг қамровли кун тартибини муҳокама қиладилар. Асосий эътибор қуйидаги йўналишларга қаратилади:
Биргаликда ҳаракат қилиш: Трансчегаравий табиий офатлар ва техноген фалокатлар юз берганда тезкор ва самарали қўшма чора-тадбирларни ишлаб чиқиш.
Кадрлар тайёрлаш: Ўт ўчирувчилар ва қутқарувчиларни профессионал тайёрлаш, замонавий методикаларни жорий этиш ҳамда тажриба алмашиш.
Халқаро ҳамкорлик: Фуқаро муҳофазаси соҳасида мамлакатлараро алоқаларни янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш.
Учрашув параметрлари
Маълумотлар
Сана
Жума
Жой
Шымкент шаҳри, Қозоғистон
Ташкилотчи
МДҲ Давлатлараро кенгаши / Қозоғистон ФВВ
Асосий мақсад
Минтақавий хавфсизликни таъминлаш
Шубҳасиз, бундай учрашувлар МДҲ маконида фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашиш бўйича ягона ва мувофиқлаштирилган стратегияни шакллантиришда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
Сизнингча, бу каби халқаро кенгашлар реал вазиятда қутқарувчиларнинг ишини қанчалик яхшилайди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…