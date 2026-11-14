Фалокатлар олдида бирлашиш: МДҲ давлатлари қандай ҳамкорлик қилмоқда?

1 дақиқа ўқиш66
Фалокатлар олдида бирлашиш: МДҲ давлатлари қандай ҳамкорлик қилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистоннинг Шимкент шаҳрида 13 ноябрдан бошлаб табиий ва техноген хусусиятга эга фавқулодда вазиятлар бўйича МДҲ Давлатлараро кенгашининг навбатдаги мажлиси ўтказилмоқда.
  • Қозоғистон 11 йил ичида илк бор мезбонлик қилаётган ушбу тадбирда тўққизта МДҲ мамлакати вакиллари ва МДҲ Ижроия Қўмитаси ходимлари иштирок этмоқда.

Кеча, 13 ноябрдан бошлаб Қозоғистоннинг Шымкент шаҳрида табиий ва техноген хусусиятга эга фавқулодда вазиятлар бўйича МДҲ Давлатлараро кенгашининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

Тарихий мезбонлик ва иштирокчилар

Мазкур халқаро учрашув Қозоғистон учун алоҳида аҳамиятга эга, чунки мамлакат бундай нуфузли тадбирга сўнгги 11 йил ичида биринчи маротаба мезбонлик қилмоқда. Бу ҳолат минтақада хавфсизлик ва ҳамкорлик масалалари қанчалик долзарб эканидан далолат беради.

Йиғилишда қуйидагиларнинг иштирок этиши кутилмоқда:

  • Тўққизта МДҲ мамлакатининг фавқулодда вазиятлар бўйича ваколатли вакиллари;

  • МДҲ Ижроия Қўмитасининг масъул ходимлари.

Муҳокама қилинадиган асосий масалалар

Кенгаш аъзолари кенг қамровли кун тартибини муҳокама қиладилар. Асосий эътибор қуйидаги йўналишларга қаратилади:

  1. Биргаликда ҳаракат қилиш: Трансчегаравий табиий офатлар ва техноген фалокатлар юз берганда тезкор ва самарали қўшма чора-тадбирларни ишлаб чиқиш.

  2. Кадрлар тайёрлаш: Ўт ўчирувчилар ва қутқарувчиларни профессионал тайёрлаш, замонавий методикаларни жорий этиш ҳамда тажриба алмашиш.

  3. Халқаро ҳамкорлик: Фуқаро муҳофазаси соҳасида мамлакатлараро алоқаларни янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш.

Учрашув параметрлари

Маълумотлар

Сана

Жума

Жой

Шымкент шаҳри, Қозоғистон

Ташкилотчи

МДҲ Давлатлараро кенгаши / Қозоғистон ФВВ

Асосий мақсад

Минтақавий хавфсизликни таъминлаш

Шубҳасиз, бундай учрашувлар МДҲ маконида фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашиш бўйича ягона ва мувофиқлаштирилган стратегияни шакллантиришда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

Сизнингча, бу каби халқаро кенгашлар реал вазиятда қутқарувчиларнинг ишини қанчалик яхшилайди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари