Грузия ўзбекистонликларни нимаси билан мафтун этмоқда?

·45·Дунё
Грузия ўзбекистонликларни нимаси билан мафтун этмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йилнинг дастлабки 8 ойида 13,6 минг ўзбекистонлик туристик мақсадларда Грузияга сафар қилди.
  • Ўзбекистонликлар Грузияни ўзига тортувчи асосий омиллар қаторига мароқли саёҳат ва дам олиш (12 548 нафар), маданий ва табиий уйғунлик, тил тўсиғининг йўқлиги ҳамда логистика қулайликлари киради.
  • Грузиядаги қадимий обидалар, сўлим табиат, бетакрор миллий таомлар ва меҳмондўстлик анъаналари ўзбек сайёҳларига манзур бўлмоқда.

Кавказ минтақасининг сўлим табиати, қадимий обидалари ва бой маданий мероси ўзбекистонлик саёҳатчиларни тобора кўпроқ ўзига жалб қилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси тақдим этган сўнгги расмий маълумотларга кўра, 2026 йилнинг дастлабки 8 ойида (январь-август) мамлакатимиздан жами 13,6 минг нафар фуқаро туристик мақсадларда Грузияга сафар қилди.

Тўғридан-тўғри авиақатновларнинг йўлга қўйилганлиги ҳамда қулай виза тартиби ўзбек сайёҳларининг мазкур йўналишга бўлган қизиқишини сезиларли даражада оширган.

Нима учун Грузия? Сафар мақсадларининг аниқ статистикаси

Миллий статистика қўмитаси эълон қилган ҳисоботда юртдошларимизнинг Грузияга ташриф буюриш сабаблари қуйидагича тақсимланган:

  • Мароқли саёҳат ва дам олиш: 12 548 нафар (умумий оқимнинг мутлақ кўпчилиги соф туристик саёҳатларни танлаган);

  • Қариндошлар ва яқинларни йўқлаш: 831 нафар;

  • Хизмат сафари ва бизнес мақсадлар: 134 нафар;

  • Даволаниш ва соғломлаштириш туризми: 94 нафар (Грузиянинг машҳур Боржоми ва минерал сув шифохоналарига борганлар);

  • Таълим ва ўқиш: 9 нафар.

Саёҳатчилар меҳрини қозонган омиллар

Грузиянинг ўзбекистонликлар учун оммабоп йўналишга айланиши бежиз эмас:

  • Маданий ва табиий уйғунлик: Тбилисининг кўҳна кўчалари, Кавказнинг баланд тоғлари, Қора денгиз соҳилидаги Батуми курорти ва бетакрор миллий таомлар ўзбек сайёҳларига манзур бўлмоқда;

  • Тил тўсиғининг йўқлиги: Маҳаллий аҳоли билан мулоқотнинг осонлиги ва меҳмондўстлик анъаналари саёҳатни янада қулай қилади;

  • Логистика қулайлиги: Мавсумий ва мунтазам парвозлар саёҳат вақтини тежаш ва арзон тур-пакетларни танлаш имконини бермоқда.

Грузияга саёҳат қилувчилар сонининг барқарор ўсиб бориши ўзбекистонликларнинг хорижий туризм географияси тобора кенгайиб бораётганидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитасиГрузияТбилисиБатуми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди14 август 08:16Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)4 июл 11:48Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)19 сентябр 11:44Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)12 июл 12:34Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)4 июл 12:19Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)4 июл 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?