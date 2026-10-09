Грузия ўзбекистонликларни нимаси билан мафтун этмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йилнинг дастлабки 8 ойида 13,6 минг ўзбекистонлик туристик мақсадларда Грузияга сафар қилди.
- Ўзбекистонликлар Грузияни ўзига тортувчи асосий омиллар қаторига мароқли саёҳат ва дам олиш (12 548 нафар), маданий ва табиий уйғунлик, тил тўсиғининг йўқлиги ҳамда логистика қулайликлари киради.
- Грузиядаги қадимий обидалар, сўлим табиат, бетакрор миллий таомлар ва меҳмондўстлик анъаналари ўзбек сайёҳларига манзур бўлмоқда.
Кавказ минтақасининг сўлим табиати, қадимий обидалари ва бой маданий мероси ўзбекистонлик саёҳатчиларни тобора кўпроқ ўзига жалб қилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси тақдим этган сўнгги расмий маълумотларга кўра, 2026 йилнинг дастлабки 8 ойида (январь-август) мамлакатимиздан жами 13,6 минг нафар фуқаро туристик мақсадларда Грузияга сафар қилди.
Тўғридан-тўғри авиақатновларнинг йўлга қўйилганлиги ҳамда қулай виза тартиби ўзбек сайёҳларининг мазкур йўналишга бўлган қизиқишини сезиларли даражада оширган.
Нима учун Грузия? Сафар мақсадларининг аниқ статистикаси
Миллий статистика қўмитаси эълон қилган ҳисоботда юртдошларимизнинг Грузияга ташриф буюриш сабаблари қуйидагича тақсимланган:
Мароқли саёҳат ва дам олиш: 12 548 нафар (умумий оқимнинг мутлақ кўпчилиги соф туристик саёҳатларни танлаган);
Қариндошлар ва яқинларни йўқлаш: 831 нафар;
Хизмат сафари ва бизнес мақсадлар: 134 нафар;
Даволаниш ва соғломлаштириш туризми: 94 нафар (Грузиянинг машҳур Боржоми ва минерал сув шифохоналарига борганлар);
Таълим ва ўқиш: 9 нафар.
Саёҳатчилар меҳрини қозонган омиллар
Грузиянинг ўзбекистонликлар учун оммабоп йўналишга айланиши бежиз эмас:
Маданий ва табиий уйғунлик: Тбилисининг кўҳна кўчалари, Кавказнинг баланд тоғлари, Қора денгиз соҳилидаги Батуми курорти ва бетакрор миллий таомлар ўзбек сайёҳларига манзур бўлмоқда;
Тил тўсиғининг йўқлиги: Маҳаллий аҳоли билан мулоқотнинг осонлиги ва меҳмондўстлик анъаналари саёҳатни янада қулай қилади;
Логистика қулайлиги: Мавсумий ва мунтазам парвозлар саёҳат вақтини тежаш ва арзон тур-пакетларни танлаш имконини бермоқда.
Грузияга саёҳат қилувчилар сонининг барқарор ўсиб бориши ўзбекистонликларнинг хорижий туризм географияси тобора кенгайиб бораётганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…