Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)

·19·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Грузияга давлат ташрифи доирасида Тбилиси шаҳридаги Қаҳрамонлар майдонига ташриф буюрди. Давлат раҳбари Грузия бирлиги йўлида ҳалок бўлган қаҳрамонлар хотирасига ҳурмат бажо келтирди.

Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)

Президент шарафига фахрий қоровул саф тортди

Ташриф 3 июль куни бўлиб ўтди. Қаҳрамонлар майдонида Шавкат Мирзиёев шарафига фахрий қоровул саф тортди.

Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)

Маросим расмий ва тантанали руҳда ўтказилди.

Ёдгорлик пойига гулчамбар қўйилди

Ўзбекистон етакчиси Грузия бирлиги учун ҳалок бўлган қаҳрамонлар ёдгорлиги пойига гулчамбар қўйди.

Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)

Ушбу маросим орқали грузин халқининг тарихий хотираси ва Ватан йўлида жон фидо қилган инсонларига юксак эҳтиром ифода этилди.

Икки давлат мадҳияси янгради

Тадбир давомида ҳарбий оркестр ижросида Ўзбекистон ва Грузиянинг давлат мадҳиялари янгради.

Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)

Мазкур маросим икки мамлакат ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва дўстона муносабатларнинг яна бир рамзий ифодаси бўлди.

Шевкат МирзиёвУзбкистонГуржияТбилисиУзбкистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Бугун, 12:25Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Бугун, 12:13Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Бугун, 11:55Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Бугун, 11:48Ўзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиЎзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиБугун, 11:28Зарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиЗарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиКеча, 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин