Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Грузияга давлат ташрифи доирасида Тбилиси шаҳридаги Қаҳрамонлар майдонига ташриф буюрди. Давлат раҳбари Грузия бирлиги йўлида ҳалок бўлган қаҳрамонлар хотирасига ҳурмат бажо келтирди.
Президент шарафига фахрий қоровул саф тортди
Ташриф 3 июль куни бўлиб ўтди. Қаҳрамонлар майдонида Шавкат Мирзиёев шарафига фахрий қоровул саф тортди.
Маросим расмий ва тантанали руҳда ўтказилди.
Ёдгорлик пойига гулчамбар қўйилди
Ўзбекистон етакчиси Грузия бирлиги учун ҳалок бўлган қаҳрамонлар ёдгорлиги пойига гулчамбар қўйди.
Ушбу маросим орқали грузин халқининг тарихий хотираси ва Ватан йўлида жон фидо қилган инсонларига юксак эҳтиром ифода этилди.
Икки давлат мадҳияси янгради
Тадбир давомида ҳарбий оркестр ижросида Ўзбекистон ва Грузиянинг давлат мадҳиялари янгради.
Мазкур маросим икки мамлакат ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва дўстона муносабатларнинг яна бир рамзий ифодаси бўлди.
…