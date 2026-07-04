Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)
Тбилиси шаҳрида буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий ҳайкалининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе иштирок этди.
Янги ҳайкал икки халқ ўртасида асрлар давомида шаклланган дўстлик, ўзаро ҳурмат ва маданий яқинликнинг навбатдаги рамзига айланди.
Навоий мероси — бутун инсоният бойлиги
Маросимда Алишер Навоий мероси нафақат ўзбек халқи, балки бутун инсониятнинг бебаҳо маънавий бойлиги экани таъкидланди.
Буюк мутафаккирнинг ҳаёт энциклопедиясига айланган асарлари асрлар давомида кўплаб авлодларни илҳомлантириб келмоқда. Унинг ижоди адабиёт ихлосмандлари, тадқиқотчилар ва Шарқнинг бой маънавий дунёсини англашга интилаётган инсонлар учун муҳим билим манбаи бўлиб хизмат қилмоқда.
Навоий асарларида инсонпарварлик, маърифат, эзгулик, тафаккур ва ўзаро ҳурмат ғоялари улуғланган.
Икки халқни боғлаган маданий кўприк
Тбилисида Алишер Навоий ҳайкалининг очилиши Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги маданий алоқалар тарихида муҳим воқеа сифатида баҳоланди.
Ўзбек ва грузин халқларини қадимдан савдо йўллари, дўстлик ришталари ва бир-бирининг бой маданий меросига бўлган қизиқиш боғлаб келади.
Ушбу ҳайкал ана шу тарихий яқинликнинг яна бир ёрқин ифодаси бўлди.
Ўзбекистонда Шота Руставели ҳам эъзозланади
Ўзбекистонда буюк грузин шоири Шота Руставели ижодига ҳам юксак ҳурмат билан қаралади.
Тошкент шаҳрининг марказий кўчаларидан бири унинг номи билан аталган. Пойтахтда грузин мумтоз адабиётининг буюк намояндасига бағишланган ҳайкал ҳам ўрнатилган.
Ўз навбатида, ўтган йили Тбилисидаги марказий боғлардан бирига Алишер Навоий номи берилган эди.
Маданий ҳамкорлик янги босқичда
Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги маданий-гуманитар алоқалар сезиларли даражада фаоллашди.
Тбилисида Ўзбекистон маданияти ва киноси кунлари, Тошкентда эса Грузия маданияти кунлари муваффақиятли ўтказилди.
Бундай тадбирлар икки халқнинг бир-бирини янада яқиндан таниши ва маданий меросга бўлган қизиқишини оширишга хизмат қилмоқда.
Дўстликнинг янги рамзи
Маросим иштирокчилари Алишер Навоий жаҳон адабиётининг буюк намояндаларидан бири эканини алоҳида қайд этди.
Тбилисида қад ростлаган Навоий ҳайкали Ўзбекистон ва Грузия халқлари ўртасида тобора мустаҳкамланиб бораётган дўстлик ва ўзаро ҳурматнинг ёрқин рамзи бўлиб қолишига ишонч билдирилди.
…