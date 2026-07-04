Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)

·0·Маданият
Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)

Тбилиси шаҳрида буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий ҳайкалининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе иштирок этди.

Янги ҳайкал икки халқ ўртасида асрлар давомида шаклланган дўстлик, ўзаро ҳурмат ва маданий яқинликнинг навбатдаги рамзига айланди.

Навоий мероси — бутун инсоният бойлиги

Маросимда Алишер Навоий мероси нафақат ўзбек халқи, балки бутун инсониятнинг бебаҳо маънавий бойлиги экани таъкидланди.

Буюк мутафаккирнинг ҳаёт энциклопедиясига айланган асарлари асрлар давомида кўплаб авлодларни илҳомлантириб келмоқда. Унинг ижоди адабиёт ихлосмандлари, тадқиқотчилар ва Шарқнинг бой маънавий дунёсини англашга интилаётган инсонлар учун муҳим билим манбаи бўлиб хизмат қилмоқда.

Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)

Навоий асарларида инсонпарварлик, маърифат, эзгулик, тафаккур ва ўзаро ҳурмат ғоялари улуғланган.

Икки халқни боғлаган маданий кўприк

Тбилисида Алишер Навоий ҳайкалининг очилиши Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги маданий алоқалар тарихида муҳим воқеа сифатида баҳоланди.

Ўзбек ва грузин халқларини қадимдан савдо йўллари, дўстлик ришталари ва бир-бирининг бой маданий меросига бўлган қизиқиш боғлаб келади.

Ушбу ҳайкал ана шу тарихий яқинликнинг яна бир ёрқин ифодаси бўлди.

Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)

Ўзбекистонда Шота Руставели ҳам эъзозланади

Ўзбекистонда буюк грузин шоири Шота Руставели ижодига ҳам юксак ҳурмат билан қаралади.

Тошкент шаҳрининг марказий кўчаларидан бири унинг номи билан аталган. Пойтахтда грузин мумтоз адабиётининг буюк намояндасига бағишланган ҳайкал ҳам ўрнатилган.

Ўз навбатида, ўтган йили Тбилисидаги марказий боғлардан бирига Алишер Навоий номи берилган эди.

Маданий ҳамкорлик янги босқичда

Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги маданий-гуманитар алоқалар сезиларли даражада фаоллашди.

Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)

Тбилисида Ўзбекистон маданияти ва киноси кунлари, Тошкентда эса Грузия маданияти кунлари муваффақиятли ўтказилди.

Бундай тадбирлар икки халқнинг бир-бирини янада яқиндан таниши ва маданий меросга бўлган қизиқишини оширишга хизмат қилмоқда.

Дўстликнинг янги рамзи

Маросим иштирокчилари Алишер Навоий жаҳон адабиётининг буюк намояндаларидан бири эканини алоҳида қайд этди.

Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди(фото, видео)

Тбилисида қад ростлаган Навоий ҳайкали Ўзбекистон ва Грузия халқлари ўртасида тобора мустаҳкамланиб бораётган дўстлик ва ўзаро ҳурматнинг ёрқин рамзи бўлиб қолишига ишонч билдирилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг турмуш ўртоғи Жоржина Родригес ўзининг илк кийим брендини ишга туширдиРоналдунинг турмуш ўртоғи Жоржина Родригес ўзининг илк кийим брендини ишга туширдиБугун, 11:39Ботир Қодировнинг “Бидиш-бидиш” номли қисқа таронаси тармоқларни қиздирмоқда! (видео)Ботир Қодировнинг “Бидиш-бидиш” номли қисқа таронаси тармоқларни қиздирмоқда! (видео)Бугун, 11:30Умид Искандаров яна бир бор ота бўлганини маълум қилдиУмид Искандаров яна бир бор ота бўлганини маълум қилдиБугун, 10:31«Энола Холмс 3» нега аввалги қисмлардек таассурот қолдирмади?«Энола Холмс 3» нега аввалги қисмлардек таассурот қолдирмади?Бугун, 02:15Мадонна 20 йилдан сўнг янги албоми билан мусиқа оламига қайтдиМадонна 20 йилдан сўнг янги албоми билан мусиқа оламига қайтдиКеча, 16:15Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов яна уйлангани ва ота бўлганини тасдиқлади (видео)Кеча, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди