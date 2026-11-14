Мактабда шов-шув: Ўқувчи қиз яширинча тасвирга олган видео ўқитувчининг бошига етди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тбилиси шаҳридаги мактаблардан бирида 76 ёшли ўқитувчи ва ўқув бўлими мудири вояга етмаган ўқувчига нисбатан ноқонуний хатти-ҳаракатлар содир этганликда гумонланиб қўлга олинди.
- Терговга саккизинчи синф ўқувчиси томонидан яширинча тасвирга олинган видео асос бўлди.
- Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 141-моддаси бўйича тергов ҳаракатларини бошлади.
Грузия пойтахти Тбилиси шаҳридаги мактабларнинг бирида катта шов-шувга сабаб бўлган воқеа юз берди. 76 ёшли мактаб ўқитувчиси ва ўқув бўлими мудири вояга етмаган ўқувчига нисбатан содир этилган ноқонуний хатти-ҳаракатлар юзасидан гумонланиб қўлга олинди.
Жиноий иш ва тергов тафсилотлари
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 141-моддаси (зўрлик ишлатмасдан 16 ёшга тўлмаган шахсга нисбатан фаҳш ҳаракатларини содир этиш) бўйича расман тергов ҳаракатлари бошланди.
Терговга сабаб саккизинчи синф ўқувчисининг мурожаати бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, мактаб ўқувчиси қиз дугонасининг ёрдами билан содир бўлаётган жараённи видеога олиб, муҳим далилни сақлаб қолган ва шундан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар берилган.
Воқеа параметрлари
Маълумотлар
Жой
Тбилиси шаҳри, Грузия
Гумонланувчи
76 ёшли ўқитувчи ва ўқув бўлими мудири (завуч)
Иш стажи
Мактабда 55 йил фаолият юритган
Қонуний модда
Жиноят кодексининг 141-моддаси
Педагогик жамоадаги норозилик ва шок ҳолати
Маҳаллий Pirveli телеканалининг хабар беришича, мазкур хабар бутун мактаб жамоаси ва ўқитувчилар учун ҳақиқий шок бўлган. Коллектив ичида фикрлар иккига бўлинган:
Ўқитувчиларнинг бир қисми бу айбловларга умуман ишонмаётганини ва ўқувчи қиз ўқув бўлими мудирини атайлаб туҳмат орқали қоралаганини даъво қилмоқда.
Ходимларнинг бошқа бир гуруҳи эса ҳозирча ҳеч қандай изоҳ бермасликни маъқул кўрмоқда.
Расмий давлат идоралари вояга етмаган шахснинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш ҳамда тергов сир сақланишини таъминлаш мақсадида ҳозирча батафсил маълумот беришдан тийилмоқда. Ҳозирда тергов тадбирлари давом этмоқда.
Сизнингча, мактабларда бу каби нохуш ҳолатларнинг олдини олиш ва ўқувчилар хавфсизлигини таъминлаш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…