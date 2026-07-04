Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)
Тбилиси шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевни Грузиянинг олий давлат мукофотларидан бири — «Олтин мўйна» ордени билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.
Юксак мукофот давлатимиз раҳбарига Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни ривожлантиришга қўшган катта ҳиссаси учун топширилди.
Орденни Грузия Президенти топширди
«Олтин мўйна» орденини Ўзбекистон етакчисига Грузия Президенти Михаил Кавелашвили тантанали равишда топширди.
Маросим Тбилиси шаҳрида ўтказилаётган расмий тадбирлар доирасида ташкил этилди.
Мирзиёев Грузия раҳбариятига миннатдорлик билдирди
Шавкат Мирзиёев юксак мукофот учун Грузия Президенти Михаил Кавелашвили, Бош вазир Ираклий Кобахидзе ва Парламент Раиси Шалва Папуашвилига миннатдорлик билдирди.
Давлатимиз раҳбари дўст Грузия халқига тинчлик, фаровонлик ва равнақ тилади.
«Олтин мўйна» ордени кимларга берилади?
Мазкур орден 1998 йилда таъсис этилган бўлиб, Грузиянинг олий давлат мукофотларидан бири ҳисобланади.
У хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан алоқаларни мустаҳкамлаш, шунингдек, грузин маданияти, илм-фани ва санъатини тарғиб этишга қўшилган алоҳида ҳисса учун берилади.
Орден номи Олтин мўйна ҳақидаги қадимги юнон афсонаси ҳамда ҳозирги Грузия ҳудудида жойлашган тарихий Колхида ўлкаси билан боғлиқ.
Илгари кимлар ушбу мукофотни олган?
Турли йилларда «Олтин мўйна» ордени билан қатор таниқли давлат арбоблари тақдирланган.
Улар орасида:
Буюк Британия Қироличаси Елизавета ИИ;
Иордания Подшоҳи Абдулла ИИ;
Германиянинг собиқ канцлери Герхард Шрёдер;
Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған;
Озарбайжоннинг собиқ президенти Ҳайдар Алиев бор.
Фахрий меҳмонлар китобига тилак ёзилди
Тадбир якунида Шавкат Мирзиёев Орбелиани саройининг Фахрий меҳмонлар китобига самимий тилакларини ёзиб қолдирди.
Ушбу мукофот Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорлик муносабатларининг юқори даражасини яна бир бор намоён этди.
…