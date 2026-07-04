Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)

·20·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)

Тбилиси шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевни Грузиянинг олий давлат мукофотларидан бири — «Олтин мўйна» ордени билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.

Юксак мукофот давлатимиз раҳбарига Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни ривожлантиришга қўшган катта ҳиссаси учун топширилди.

Орденни Грузия Президенти топширди

«Олтин мўйна» орденини Ўзбекистон етакчисига Грузия Президенти Михаил Кавелашвили тантанали равишда топширди.

Маросим Тбилиси шаҳрида ўтказилаётган расмий тадбирлар доирасида ташкил этилди.

Мирзиёев Грузия раҳбариятига миннатдорлик билдирди

Шавкат Мирзиёев юксак мукофот учун Грузия Президенти Михаил Кавелашвили, Бош вазир Ираклий Кобахидзе ва Парламент Раиси Шалва Папуашвилига миннатдорлик билдирди.

Давлатимиз раҳбари дўст Грузия халқига тинчлик, фаровонлик ва равнақ тилади.

«Олтин мўйна» ордени кимларга берилади?

Мазкур орден 1998 йилда таъсис этилган бўлиб, Грузиянинг олий давлат мукофотларидан бири ҳисобланади.

У хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан алоқаларни мустаҳкамлаш, шунингдек, грузин маданияти, илм-фани ва санъатини тарғиб этишга қўшилган алоҳида ҳисса учун берилади.

Орден номи Олтин мўйна ҳақидаги қадимги юнон афсонаси ҳамда ҳозирги Грузия ҳудудида жойлашган тарихий Колхида ўлкаси билан боғлиқ.

Илгари кимлар ушбу мукофотни олган?

Турли йилларда «Олтин мўйна» ордени билан қатор таниқли давлат арбоблари тақдирланган.

Улар орасида:

  • Буюк Британия Қироличаси Елизавета ИИ;

  • Иордания Подшоҳи Абдулла ИИ;

  • Германиянинг собиқ канцлери Герхард Шрёдер;

  • Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған;

  • Озарбайжоннинг собиқ президенти Ҳайдар Алиев бор.

Фахрий меҳмонлар китобига тилак ёзилди

Тадбир якунида Шавкат Мирзиёев Орбелиани саройининг Фахрий меҳмонлар китобига самимий тилакларини ёзиб қолдирди.

Ушбу мукофот Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорлик муносабатларининг юқори даражасини яна бир бор намоён этди.

Шевкат МирзиёвТбилисиЎзбекистонГрузия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Бугун, 12:13Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Тбилисида Грузия қаҳрамонларини ёд этди (видео)Бугун, 11:59Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Мирзиёев ва Кобахидзе Мтасминда тоғига фуникулёрда чиқди (видео)Бугун, 11:55Ўзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиЎзбекистон ОТМларида янги таълим йўналишлари очиладиБугун, 11:28Зарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиЗарафшонда сув оқими темирйўл инфратузилмасига зарар етказдиКеча, 17:49Грузия Президенти Шавкат Мирзиёевни олий орден билан тақдирладиГрузия Президенти Шавкат Мирзиёевни олий орден билан тақдирладиКеча, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин