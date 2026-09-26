240 миллион йил аввал яшаган сирли ҳайвон: унинг қолдиқлари 60 йил музейда ётган
Олимлар Танзанияда бундан қарийб 240 миллион йил аввал яшаган, фанга номаълум қадимги ҳайвон турини аниқлади. Энг қизиғи, унинг айрим қолдиқлари 1963 йилда топилган бўлиб, шундан бери музейда сақланиб келган.
Янги турга Динодонтосаурус исияваманда деб ном берилди. У динозаврлар қаторига кирмайди, балки сутемизувчиларга қариндош бўлган қадимги синапсидлар гуруҳига мансуб ўсимликхўр ҳайвон бўлган.
Динодонтосаурус исияваманда қарийб 240 миллион йил аввал яшаган.
Олимлар унинг қолдиқларини ўрганиш орқали қадимги ҳайвонларнинг эволюцияси ва тарқалиши ҳақидаги тасаввурларни янада кенгайтириш имконига эга бўлди.
Мазкур ҳайвоннинг қолдиқлари илгари фақат Жанубий Америкада топилган эди. Танзаниядаги янги аниқланган намуналар эса Dinodontosaurus вакиллари Африка ҳудудларида ҳам яшаганини кўрсатмоқда. Топилманинг яна бир ҳайратланарли жиҳати — айрим қазилмалар 60 йилдан ортиқ вақт давомида музейда сақланиб, янги тадқиқотлар натижасида қайта ўрганилганидир.
Бундай кашфиётлар динозаврлар пайдо бўлишидан олдинги даврда яшаган ҳайвонларнинг тарқалиши ва эволюциясини яхшироқ тушунишга ёрдам бериши мумкин.
Изоҳлар 0
…