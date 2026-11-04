Журналистлар учун энг хавфли давлатлар қайси ва нега дрон зарбалари кўпаймоқда?
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ташкилоти — ЮНЕСКО (UNESCO) дунё бўйлаб журналистлар хавфсизлигига оид янги хавотирли ҳисоботини эълон қилди. Ҳужжатга кўра, охирги икки йил ичида ўз касбий бурчини бажариш чоғида ҳалок бўлган ОАВ ходимлари сони сезиларли даражада кўпайган.
2024–2025 йиллар давомида глобал миқёсда жами 189 нафар журналист касбий фаолияти сабабли ҳаётдан кўз юмган. Бу кўрсаткич аввалги ҳисобот даврига (2022–2023 йиллар) нисбатан 20 фоизга ўсганини кўрсатмоқда.
Ҳарбий тўқнашувлар ва дрон зарбаларининг улуши
Ҳисоботда журналистлар ўлимининг аксарият қисми айнан қуролли тўқнашувлар ва уруш ўчоқларига тўғри келаётгани алоҳида қайд этилган:
Уруш ҳудудларидаги йўқотишлар: Қайд этилган барча ўлим ҳолатларининг 127 таси бевосита ҳарбий ҳаракатлар зоналарида юз берган;
Дронларнинг ҳалокатли таъсири: Ҳарбий низолар ҳудудида ҳалок бўлган медиа вакилларининг 40 фоизи дронлар (учувчисиз учиш аппаратлари) зарбалари оқибатида қурбон бўлган. Бу эса замонавий урушларда масофавий аниқ зарба берувчи қуроллар журналистлар хавфсизлиги учун энг жиддий таҳдидга айланганини исботлайди.
Журналистлар учун энг хавфли нуқталар
ЮНЕСКО тақдим этган маълумотларга кўра, ҳалок бўлган медиа ходимлари сони бўйича қуйидаги давлатлар биринчи ўринларда қайд этилган:
Фаластин — 62 нафар: Минтақадаги ҳарбий ҳаракатлар журналистлар учун энг қонли ва ҳалокатли майдонга айланди;
Мексика — 17 нафар: Уруш бўлмаса-да, уюшган жиноятчилик ва наркокартеллар фаолиятини ёритиш хавфи юқорилигича қолмоқда;
Судан — 14 нафар: Ички қуролли ихтилоф ва гуманитар бўҳрон ОАВ вакиллари ҳаётига тўғридан-тўғри хавф солмоқда;
Украина — 12 нафар: Давом этаётган ҳарбий ҳаракатлар давомида яна 12 нафар маҳаллий ва халқаро журналист ҳалок бўлган.
ЮНЕСКО халқаро ҳамжамиятни можаро зоналарида ишлаётган репортёрлар ва операторларни ҳимоя қилиш бўйича халқаро гуманитар ҳуқуқ нормаларига қатъий риоя этилишини таъминлашга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…