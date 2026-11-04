Журналистлар учун энг хавфли давлатлар қайси ва нега дрон зарбалари кўпаймоқда?

·17·Дунё
Журналистлар учун энг хавфли давлатлар қайси ва нега дрон зарбалари кўпаймоқда?

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ташкилоти — ЮНЕСКО (UNESCO) дунё бўйлаб журналистлар хавфсизлигига оид янги хавотирли ҳисоботини эълон қилди. Ҳужжатга кўра, охирги икки йил ичида ўз касбий бурчини бажариш чоғида ҳалок бўлган ОАВ ходимлари сони сезиларли даражада кўпайган.

2024–2025 йиллар давомида глобал миқёсда жами 189 нафар журналист касбий фаолияти сабабли ҳаётдан кўз юмган. Бу кўрсаткич аввалги ҳисобот даврига (2022–2023 йиллар) нисбатан 20 фоизга ўсганини кўрсатмоқда.

Ҳарбий тўқнашувлар ва дрон зарбаларининг улуши

Ҳисоботда журналистлар ўлимининг аксарият қисми айнан қуролли тўқнашувлар ва уруш ўчоқларига тўғри келаётгани алоҳида қайд этилган:

  • Уруш ҳудудларидаги йўқотишлар: Қайд этилган барча ўлим ҳолатларининг 127 таси бевосита ҳарбий ҳаракатлар зоналарида юз берган;

  • Дронларнинг ҳалокатли таъсири: Ҳарбий низолар ҳудудида ҳалок бўлган медиа вакилларининг 40 фоизи дронлар (учувчисиз учиш аппаратлари) зарбалари оқибатида қурбон бўлган. Бу эса замонавий урушларда масофавий аниқ зарба берувчи қуроллар журналистлар хавфсизлиги учун энг жиддий таҳдидга айланганини исботлайди.

Журналистлар учун энг хавфли нуқталар

ЮНЕСКО тақдим этган маълумотларга кўра, ҳалок бўлган медиа ходимлари сони бўйича қуйидаги давлатлар биринчи ўринларда қайд этилган:

  • Фаластин — 62 нафар: Минтақадаги ҳарбий ҳаракатлар журналистлар учун энг қонли ва ҳалокатли майдонга айланди;

  • Мексика — 17 нафар: Уруш бўлмаса-да, уюшган жиноятчилик ва наркокартеллар фаолиятини ёритиш хавфи юқорилигича қолмоқда;

  • Судан — 14 нафар: Ички қуролли ихтилоф ва гуманитар бўҳрон ОАВ вакиллари ҳаётига тўғридан-тўғри хавф солмоқда;

  • Украина — 12 нафар: Давом этаётган ҳарбий ҳаракатлар давомида яна 12 нафар маҳаллий ва халқаро журналист ҳалок бўлган.

ЮНЕСКО халқаро ҳамжамиятни можаро зоналарида ишлаётган репортёрлар ва операторларни ҳимоя қилиш бўйича халқаро гуманитар ҳуқуқ нормаларига қатъий риоя этилишини таъминлашга чақирмоқда.

ЮНЕСКОЖурналистлар хавфсизлигиХалқаро гуманитар ҳуқуқҲарбий можаролар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журналист лифтда отиб ўлдирилди: 20 йиллик қотиллик сири очилмадиЖурналист лифтда отиб ўлдирилди: 20 йиллик қотиллик сири очилмади10 октябр 22:05Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этдиИслом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди9 октябр 16:10Афғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирдиАфғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирди13 август 09:01Ипакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилдиИпакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилди1 август 10:12Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилдиСаида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди30 июн 22:12Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиЗеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолди10 сентябр 10:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди