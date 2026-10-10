Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
АҚШнинг Нью-Йорк штатидаги Итака шаҳрида 1 январь куни дунёга келган икки чақалоқ туғилишдаги вазни билан эътибор марказига тушди. Cаюга тиббиёт марказида бир-биридан-бир неча соат фарқ билан туғилган чақалоқларнинг вазни кескин фарқ қилгани билан ажралиб турди.
Улардан бирининг вазни 5,9 килограммни ташкил этган. Бундай вазн янги туғилган чақалоқлар орасида кам учрайди. Иккинчи чақалоқ эса атиги 1,8 килограмм вазн билан туғилган.
Одатда, янги туғилган чақалоқларнинг вазни 3–3,5 килограмм атрофида бўлади. Бу икки гўдакнинг вазни ўртасидаги тафовут эса қарийб 4,1 килограммга етган.
Тиббиётда 5,9 килограмм вазн билан туғилган чақалоқ макросомия, яъни одатдагидан анча йирик туғилиш ҳолатига кириши мумкин. 1,8 килограмм вазн эса чақалоқнинг кам вазн билан туғилганини англатади. Бундай фарқлар ҳомиладорлик муддати, онанинг саломатлиги ва ирсий хусусиятлар каби омиллар билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Шу тариқа, бир кунда ва бир тиббиёт марказида дунёга келган икки чақалоқ туғилишдаги вазни билан кескин фарқ қилди. Уларнинг бири одатдагидан анча йирик, иккинчиси эса анча кичик вазнда ҳаётга қадам қўйди.
Изоҳлар 0
…