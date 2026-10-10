Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди

·42·Дунё
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди

АҚШнинг Нью-Йорк штатидаги Итака шаҳрида 1 январь куни дунёга келган икки чақалоқ туғилишдаги вазни билан эътибор марказига тушди. Cаюга тиббиёт марказида бир-биридан-бир неча соат фарқ билан туғилган чақалоқларнинг вазни кескин фарқ қилгани билан ажралиб турди.

Улардан бирининг вазни 5,9 килограммни ташкил этган. Бундай вазн янги туғилган чақалоқлар орасида кам учрайди. Иккинчи чақалоқ эса атиги 1,8 килограмм вазн билан туғилган.

Одатда, янги туғилган чақалоқларнинг вазни 3–3,5 килограмм атрофида бўлади. Бу икки гўдакнинг вазни ўртасидаги тафовут эса қарийб 4,1 килограммга етган.

Тиббиётда 5,9 килограмм вазн билан туғилган чақалоқ макросомия, яъни одатдагидан анча йирик туғилиш ҳолатига кириши мумкин. 1,8 килограмм вазн эса чақалоқнинг кам вазн билан туғилганини англатади. Бундай фарқлар ҳомиладорлик муддати, онанинг саломатлиги ва ирсий хусусиятлар каби омиллар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Шу тариқа, бир кунда ва бир тиббиёт марказида дунёга келган икки чақалоқ туғилишдаги вазни билан кескин фарқ қилди. Уларнинг бири одатдагидан анча йирик, иккинчиси эса анча кичик вазнда ҳаётга қадам қўйди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Она қорнидаги чақалоққа мураккаб операция қилиндиОна қорнидаги чақалоққа мураккаб операция қилинди7 октябр 20:19Икки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиИкки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солди4 сентябр 18:41Янги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилдиЯнги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилди3 октябр 13:268 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди13 август 17:32Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиПокистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлди26 август 13:50Карачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиКарачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилди3 сентябр 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди