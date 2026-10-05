Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?

·0·Дунё
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?

Жануби-Шарқий Осиёнинг айрим ҳудудларида фермерлар гуруч далаларини зараркунандалардан ҳимоя қилиш учун ўрдаклардан фойдаланмоқда. Қушлар маълум вақт давомида далага қўйиб юборилиб, экинлар орасида эркин ҳаракатланади.

Ўрдакларнинг асосий вазифаси — гуручга зарар етказиши мумкин бўлган ҳашарот ва салянгозларни истеъмол қилиш. Улар бегона ўтларни ҳам ейиши сабабли даланинг табиий тозалигини сақлашга ёрдам беради. Шу билан бирга, ўрдаклар гуруч ўсимликларининг ўзига одатда зарар етказмайди.

Фермерлар учун бундай усулнинг яна бир муҳим томони шундаки, у зараркунандаларга қарши кимёвий воситалардан фойдаланиш ҳажмини камайтиришга ёрдам бериши мумкин. Бу эса қишлоқ хўжалигида экологик ёндашувларни кенгайтириш имконини беради.

Ўрдаклардан фойдаланиш янги ғоя эмас, бироқ айрим ҳудудларда бу анъанавий усул қайта оммалашмоқда. Табиий озиқланиш хусусияти туфайли ўрдаклар даладаги зараркунандалар сонини назорат қилишда фермерлар учун қулай ёрдамчига айланмоқда.

Шундай қилиб, оддий қушлар гуруч етиштириш жараёнида табиатга зарар етказмайдиган усуллардан бирини тақдим этмоқда.

ўрдакларгурчтабиий озиқланишфермерлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1200 та ўрдак узумзорнинг “экологик ходимлари”га айланди (видео)1200 та ўрдак узумзорнинг “экологик ходимлари”га айланди (видео)9 август 16:22Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!30 июл 02:45Бангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экдиБангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экди9 август 16:34MrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатдиMrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатдиБугун 17:15Туяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилдиТуяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилдиБугун 16:5820 йиллик шифокорлик касбидан воз кечиб булочка бизнесини бошлаган хитойлик аёл20 йиллик шифокорлик касбидан воз кечиб булочка бизнесини бошлаган хитойлик аёлБугун 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота