Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Жануби-Шарқий Осиёнинг айрим ҳудудларида фермерлар гуруч далаларини зараркунандалардан ҳимоя қилиш учун ўрдаклардан фойдаланмоқда. Қушлар маълум вақт давомида далага қўйиб юборилиб, экинлар орасида эркин ҳаракатланади.
Ўрдакларнинг асосий вазифаси — гуручга зарар етказиши мумкин бўлган ҳашарот ва салянгозларни истеъмол қилиш. Улар бегона ўтларни ҳам ейиши сабабли даланинг табиий тозалигини сақлашга ёрдам беради. Шу билан бирга, ўрдаклар гуруч ўсимликларининг ўзига одатда зарар етказмайди.
Фермерлар учун бундай усулнинг яна бир муҳим томони шундаки, у зараркунандаларга қарши кимёвий воситалардан фойдаланиш ҳажмини камайтиришга ёрдам бериши мумкин. Бу эса қишлоқ хўжалигида экологик ёндашувларни кенгайтириш имконини беради.
Ўрдаклардан фойдаланиш янги ғоя эмас, бироқ айрим ҳудудларда бу анъанавий усул қайта оммалашмоқда. Табиий озиқланиш хусусияти туфайли ўрдаклар даладаги зараркунандалар сонини назорат қилишда фермерлар учун қулай ёрдамчига айланмоқда.
Шундай қилиб, оддий қушлар гуруч етиштириш жараёнида табиатга зарар етказмайдиган усуллардан бирини тақдим этмоқда.
Изоҳлар 0
…